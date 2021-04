Bartoš: Když padne Babiš, je ohrožen Koudelka z BIS

reklama

Prezident Miloš Zeman ve svém nedělním vystoupení na CNN Prima News prohlásil, že policie pracuje v kauze Vrbětice se dvěma vyšetřovacími verzemi. Jedna říká, že v roce 2014 došlo v muničním areálu k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s municí a ta druhá říká, že sklad odpálili dva ruští armádní agenti. Zeman chce počkat, až budou prošetřeny obě verze a pokud se ukáže, že pro druhou není dost důkazů, nezbude Zemanovi než konstatovat, že české tajné služby rozehrály jakousi zpravodajskou hru.

Jak předseda vlády Andrej Babiš (ANO), tak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ale svorně prohlašují, že policie už šetří jen jednu verzi, verzi se dvěma ruskými agenty. Oba jsou na rozdíl od prezidenta přesvědčeni, že BIS už položila na stůl dost důkazů, že za výbuchem opravdu stáli dva agenti ruské armádní rozvědky GRU.

„Já bych úplně nesoudil, kdo říká a kdo neříká pravdu,“ vyhnul se Bžoch přímé kritice prezidenta Zemana. „Ale momentálně se pracuje pouze s jednou verzí,“ dodal vzápětí s tím, že poslanci a pravděpodobně i senátoři mají všichni stejné informace. „Ta verze se bere od roku 2018, od tzv. kauzy Skripal, a je pouze jedna verze. A myslím, že mu (prezidentovi Zemanovi) to řekli všichni,“ zdůraznil ještě Bžoch.

„Pan prezident včera říkal, že si na to nechal zpracovávat nějakou analýzu a očividně ti, kteří mu tu analýzu dělali, ji dělali velmi špatně a pracovali s neúplnými informacemi, nebo možná ty informace nedávali vcelku, protože to, s čím jsme byli seznámeni jako poslanci, je jasné, jsou tam nezpochybnitelné důkazy a pracujeme s tou verzí z roku 2018, že se do tohoto výbuchu zapojili dva agenti GRU a tam si myslím, že to je zcela jasné,“ rozvedl svou myšlenku poslanec ANO, čímž smetl ze stolu Zemanovu nedělní konstrukci.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla vůči Miloši Zemanovi ještě tvrdší.

„Pan prezident buďto vědomě lže, nebo už není schopen posoudit informace, které mu přišly. A nevím, co je v tento okamžik horší,“ konstatovala.

Prezident podle Pekarové Adamové posloužil ruské propagandě, která Zemanových slov okamžitě využila. Hned po jeho projevu prý měli vystoupit premiér Babiš a vicepremiér Hamáček a jasně říct, že prezident nemluvil pravdu.

„Prezident Zeman slouží nikoli českým, ale ruským zájmům a je to tak dlouhodobě, je to viditelné, není to první případ,“ upozornila otevřeně Pekarová. „Proto by na něj měla být podána ústavní žaloba,“ doplnila dáma ještě.

Když se dostal ke slovu Bartoš, prohlásil, že prezident měl promluvit hned minulou sobotu, protože už minulou sobotu byl s celou kauzou obeznámen a neměl celých osm dní promlčet.

„Zatímco nám (slovenská) prezidentka (Zuzana Čaputová) a ostatní státy vyjadřovaly solidaritu, my jsme jednali s našimi partnery v NATO a v EU a rozhodli jsme se k vyhoštění první várky ruských diplomatů v Praze, tak prezident nic neříkal, i když jistě několikrát s premiérem hovořil a pak vystoupil ve svém projevu a v podstatě tu kauzu zpochybnil. Servery české dezinformační scény začaly citovat ty pasáže pana prezidenta a dnes se najednou hovoří, že pan prezident spíše myslel tu první vyšetřovací verzi z počátku té kauzy, kdy se to ve Vrběticích stalo. Já tomu nevěřím, já si myslím, že pan prezident dobře věděl, jakým způsobem koncipuje svůj projev,“ vypálil směrem k Hradu Bartoš.

„Šlo jak o znejistění českých občanů, tak o jakési nabití Ruské federaci v jejich odpovědi, ale i té dezinformační scéně, která od začátku vyrábí asi dvacet verzí, aby se zamlžilo to, co poměrně jasně zaznělo na výborech v Senátu, ve Sněmovně a co bylo předkládáno na jednání s partnery v NATO,“ pokračoval šéf Pirátů.

Pokud jde o žalobu na prezidenta, po které volala Markéta Pekarová Adamová, Bartoš byl zdrženlivější.

„Já bych tady v tomhle nepředbíhal. Já si myslím, že to chování prezidenta je dlouhodobě problematické i v jiných oblastech. Já si myslím, že kdybychom se měli na něco soustředit, tak aby se v následujících dnech a týdnech, protože ta doba na vyhoštění (ruských diplomatů) byla dána poměrně velkoryse, tak aby se vláda držela svých slibů, aby se postupovalo konzistentně, abychom nedělali nějaké ústupky a zvraty, abychom dodrželi to, co jsme řekli mezinárodnímu společenství. Aby skutečně ta věc týkající se dostavby Dukovan byla vládou jasně deklarovaná,“ zdůraznil Bartoš s tím, že opravdu musí dojít k vyloučení Ruska z dostavby Dukovan.

V tuto chvíli prý nepovažuje za šťastné vyjadřovat nedůvěru vládě, protože by to znamenalo, že bude na tahu prezident Zeman. „Pan Babiš mu pak bude vydán doslova na milost a nemilost. Pak se můžeme třeba dívat, jak je vyhazován šéf BIS, jak se najednou pohne situace s Rosatomem. Já bych byl radši, kdybychom hledali 120 hlasů,“ poznamenal šéf Pirátů k rozpuštění Sněmovny.

Pekarová Adamová má za to, že si vláda zaslouží vyjádřit nedůvěru a teprve poté rozpouštět Sněmovnu. „Tyto kroky samozřejmě mají smysl, protože my bychom měli naplnit svou ústavní roli, protože Sněmovně se zodpovídá vláda,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

Nezdá se však příliš pravděpodobné, že ANO a ČSSD kývnou na rozpuštění Sněmovny a bez jejich spolupráce nelze získat potřebné hlasy.

