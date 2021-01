Bartoš: Zákaz vycházení? Neodůvodněné. Dejte lidem v karanténě peníze

reklama

Jako příklad uvádí noční zákaz vycházení, u kterého upozorňuje, že jeho potřebnost není podložena daty, či nerespektování pravidel systému PES samotnou vládou. „Podle pravidel systému PES měl vyšší stav začít platit už během Vánoc, kabinet ovšem ohlásil zpřísnění až mezi svátky. Občané tak opět netuší, čím se vláda řídí a co do budoucna čekat,“ vadí šéfovi Pirátů.



Dále poukázal, že nyní o mnoho moudřejší nejsou ani samotní podnikatelé, kteří nevěděli, co vlastně je nutné zboží a co nikoliv. „Obchodníci jsou už také naprosto zoufalí, 5. stupeň systému PES počítá jen s nákupy základních potřeb, nikde ale není řečeno, co se považuje za základní potřeby. Nikdo tak nevěděl, jaké obchody budou uzavřené,“ popsal.



Sám by teď i vzhledem k růstu počtu pozitivně testovaných radil navýšit kapacitu antigenních testů a nabídnout aktivní pomoc firmám, aby i ony mohly bezproblémově řešit bezpečí na pracovišti. Dále chce Bartoš minimalizovat ekonomické dopady na rodiny a firmy prostřednictvím „důstojných kompenzací jako v Rakousku či Německu", přičemž připojuje, že je nyní kompenzační bonus OSVČ stále o třetinu nižší než na jaře a platí se z něj ještě zálohy.

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podpořit by chtěl rovněž i hygieny a trasování, navýšit nemocenskou v rámci covidové karantény, aby se lidé nebáli nahlašovat své přátele s tím, že je pak „ekonomicky zlikvidují“. „Není možné licitovat zdraví vs. ekonomický bankrot,“ píše.



Poslední bod pak věnuje tomu, aby vládě poradil s tím, že máme mít „skutečnou strategii a kapacitu očkovat“ ohrožené skupiny i další lidi, kteří o očkování mají zájem.



„Česko první vlnu zvládlo díky obrovskému nasazení, práci a solidaritě lidí. Kladně hodnotíme prvotní kroky vlády, to je ale vše. Bohužel již po krátké době vláda boj s pandemií pojala jako vlastní PR, spekulovalo se například o tom, že premiér dlouho odkládal zřízení krizového štábu z toho důvodu, že by nestál v jeho čele,“ kritizuje s tím, že když se Babiše měl ptát v červnu na plán boje s covidem, bylo mu řečeno, že „nemá strašit“ a že speciální plán nebude třeba, jelikož „má vše pevně v rukou“. Fotogalerie: - Hladová okna

Závěrem pak dodává, že by stačilo mít důsledné testování a trasování, zajištěné léky, které na covid fungují, vyjasněnou logistiku a strategii pro dobrovolné očkování a „jít příkladem, aby lidé vládě mohli věřit a byli ochotni sami dodržovat opatření, vysvětlovat, informovat a hlavně nelhat a neblábolit“.

To, že byl hostem moderátorky Markéty Fialové v první hodině Partie na televizi CNN Prima NEWS předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jako jediný, Bartoš příliš nevítal. „Bohužel si premiér vysekl svou sólo hodinku. Covid mu prý srazil preference... a já furt myslel, že jde o lidi, a ne o body,“ zmínil.



Premiér Andrej Babiš před kamerami naopak sebe i vládu pochválil, že se mělo podařit poskytnout rychlou pomoc podnikatelům. „My děláme skvělé věci a lidi to vidí,“ zaznělo z jeho úst. Věnoval se i vakcíně, přičemž zmínil i to, zdali měl po vakcinaci nějaké vedlejší účinky, či si postěžoval, že lidé nedodržují opatření jeho vlády a sdílejí podle něj na sítích „různé nesmysly“. „Všichni to musí dodržovat. Ale my nejsme diktatura, my nejsme totalitární režim. Je to na nás všech. Ale já nevím, jak vlastně všechny znásilnit,“ rozčílil se šéf vlády. Psali jsme: Babiš se před kamerami rozčílil: My ty lidi přesvědčujeme, aby dodržovali opatření. Nevím, jak už je všechny znásilnit. A ten ředitel nemocnice s trikem Čau lidi... Psali jsme: Babiš dostal hodinu sólo v Partii, pak ho vystřídali šéfové opozice. A to byl výprask Žádný Fiala jako premiér, Bartoš už vůbec ne. Vysoká hra Mikuláše Mináře, to je to, o čem se baví celá Sněmovna Bude Bartoš premiérem? Má vést koalici Pirátů a STAN Babiš nebude rád: Zákulisní hráč píše knihu. Řekne vše

