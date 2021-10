Bečva? Je to jinak. Ředitel inspekce životního prostředí promluvil a už to jede

reklama

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4070 lidí



Vadí mu například to, že má být v závěrech podle jeho mínění „ze všech chyb, které se údajně staly, je obviňována Česká inspekce životního prostředí“, přičemž poukazuje, že vedoucí roli při zneškodňování havárie má podle zákona vodoprávní úřad, popřípadě krajský úřad.



Inspekce podle Geusse „neudělala žádnou chybu“ a „už vůbec nedošlo k porušení zákona“. „Zdůrazňuji řídící úlohu vodoprávních úřadů a to jak v Hranicích na Moravě, tak ve Valašském Meziříčí,“ odkázal s tím, že jeho instituce dle jeho závěrů nechybovala vůbec. Fotogalerie: - A zase ta sněmovna

Nevidí prý vnitřní smysl v tom, že komise tvrdí, že „ je něco neuspokojivé“. „Přece neuspokojivé je to v okamžiku, kdy se to třeba vůbec nevyšetří, ale tady probíhá trestní řízení podle zákonů této země,“ myslí si Geuss, který prostřednictvím svého úřadu tvrdí, že je zpráva „výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body“.



Odmítl rovněž, že by za znehodnocení vzorků z místa katastrofy byla Česká inspekce životního prostředí zodpovědná. „Důrazně říkám, že jsme žádné vzorky ani neznehodnotili, ani nevylili a ať nám někdo řekne opak,“ ohradil se.



Geussovi vadí, že je prý on i jeho úřad „nespravedlivě osočován“. „Ze selhání nejenom svého, ale vnímám to i tak, že jsem odpovědný za 600 lidí na České inspekci životního prostředí, ti jsou různě dehonestováni ve svém osobním životě a podobně, protože inspekce má roli obětního beránka, který to zpackal. A to prostě není pravda. A proto bojuji,“ ohradil se v rozhovoru pro Český rozhlas ředitel České inspekce životního prostředí. Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdali ho v červnu neformálně ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyzval k rezignaci, odmítl komentovat a odkázal na služební slib. Psali jsme: Babiš pro PL: Žádná dohoda s EU! Vměšují se, i Jourová. Jsme svobodná země SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě Homosexuálové. Jurečka otočil a Okamura vybuchl: Kam vítr, tam plášť! Voliči, tak už jsme jediní... Bečva na ČT: Ha, zločinné spolčení, vybafl Gazdík na Brabce. To máte vy v hlavě, neuvěřitelný, nechápal ministr

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.