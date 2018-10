Během večera a noci se něco zásadního stalo. Praha dala pokyn. Faltýnek v ČT nadhodil své podezření ohledně dění v Brně

Povolební zvraty v Brně – to bylo téma v pořadu Události, komentáře pro hosty Jaroslava Faltýnka (ANO) a Zbyňka Stanjuru (ODS). Od sobotního večera do dnešního dopoledne se totiž zdálo, že budoucí vládní koalice nepřinese větší překvapení – vítěz voleb, ANO, jednal s ostatními stranami, zejména s ODS, a padaly oboustranně vstřícné výroky. Během poledne se ale vše změnilo. Čtveřice stran včetně občanských demokratů ohlásila vznik vlastní koalice a hnutí ANO vyšachovala. „Celé je to krásný politický kšeft,“ říká Faltýnek.

Brno má koalici bez ANO. ODS se dohodla s Piráty, KDU-ČSL a ČSSD. Podle premiéra Andreje Babiše se do Brna vracejí kmotři. S jeho slovy o mega podrazu a svinstvem Stanjura nesouhlasí. „Je to obyklý slovník pana premiéra, vždy hledá chybu u jiných,“ řekl s tím, že jsou to silná slova a v politice platí, že dokud není domluvené všechno, není domluvené nic a je to zcela normální.

„Já nejsem z Brna a nebyl jsem u jednání, ale zjišťoval jsem si dnes večer informace. Jednání zahájil vítěz voleb, jednal i s ostatními subjekty, je jich tam šest, což není moc. Dnes nás ale oslovily další tři politické strany, přišly s projektem, že vytvoříme tuto čtyřkoalici, jsou nám programově blíž,“ vysvětloval Stanjura, který připomněl, že už od začátku v Brně říkali, že je pro ně klíčový program a pak širší koalice.

Koalice podle jeho slov bude zcela jistě stabilní. „Koalice ma třiatřicet hlasů a v opozici bude dvaadvacet, jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková bude skvělá primátorka,“ doplnil Stanjura.

ANO si však stěžuje, že ještě pár hodin, než se věci změnily, netušili, co bude následovat. Vše se prý zdálo jasné a v podstatě se pouze dolaďovaly detaily smlouvy. Jaký signál toto vysílá k vašim potenciálním partnerům v dalších městech? Zajímal se moderátor. „Je to odpovědnost našich zastupitelů na městech a obcích. Oni musejí nejlépe vědět, co chtějí jejich voliči a co je nejlepší pro jejich město,“ uvedl Stanjura s tím, že si nemyslí, že by vyjednávali tak, že budou svazovat vyjednávání v některých dalších městech. „Máme zde silný mandát a věřím, že naši voliči v Brně to ocení,“ podotkl.

O slovo se pak přihlásil Faltýnek s tím, že hlavní heslo ODS v Brně na billboardech bylo „návrat slušnosti do politiky“. „Jestli si kolegové z ODS představují návrat slušnosti do politiky takto, tak to jim držím palce,“ rýpl si do občanských demokratů s tím, že se znovu ukazuje, že v politice se vstřícnost a slušnost skutečně nevyplácejí. „Tohle je obrovské poučení i pro ostatní města,“ doplnil.

„Stanjura hovoří o nějaké většině v zastupitelstvu, to je sice pravda, ale Vokřál přišel s konceptem velké většiny, konkrétně pětačtyřicet hlasů z pětapesáti, která refletovala výsledky voleb v městských částech, aby se Brno rychle posouvalo dopředu. To se tímto podrazem, což je velmi slušné slovo, bohužel, nestane,“ uvedl Faltýnek s tím, že ještě bude určitě zastupitelstvo, kde se bude hlasovat, a uvidí se, jak to dopadne tam.

Faltýnek má prý informace, že ne všichni koaliční partneři to mají projednáno doma ve svých vlastních stranách na úrovni Brna, ať už jsou to prý Piráti, nebo ČSSD.

„Celé mně to připadá jako politický kšeft,“ zdůraznil Faltýnek. Poukázal na to, že ještě do včerejšího dne byla dohoda, že bude široká koalice čtyřiceti pěti zastupitelů z pětapadesáti. Jenže během večera a noci se podle něj něco zásadního stalo.

„Čtu to tak, že Praha dala pokyn,“ řekl, načež se mu Stanjura začal hlasitě smát. V Praze se rýsuje koalice také bez vítěze voleb, kdy se domlouvají Čižinský, Piráti a TOP 09, připomněl Faltýnek, který v tom shledává jistou spojitost. „Je to o tom, že ODS v Brně, i když nevyhrála, vezme Piráty do koalice a oni za to v Praze je jako vítěze voleb vezmou do jejich koalice,“ řekl svůj pohled na věc.

„Mně to připadá jako krásný politický obchod. A to heslo ‚návrat slušnosti do politiky‘ v Brně sedí perfektně na ODS,“ řekl jasně předseda poslanců ANO. „Brno za Prahu? Tohle je nesmysl, nic takového nefunguje v demokratické straně,“ smál se opět Stanjura a zopakoval, že jejich místní organizace si skutečně rozhodují autonomně a vědí o čem mnohem lépe než nějaká centrála. „Opravdu nevím, kdo by z té Prahy volal,“ řekl s tím, že věří přesnému opaku, než říkal Faltýnek. A sice že slušnost v politice se vyplácí, což bylo jejich heslo a volič to ocenil.

