Bekův Kartous děkuje Milionu chvilek. Boj proti dezinformacím do škol přijde, koalice to prý slíbila

reklama

Kartous se na videu, které zveřejnil Milion chvilek, pochlubil, že se spolkem zahájil spolupráci. „Jsem moc rád, že se Milion chvilek zabývá tématem dezinformací a problémem jejich řešení, protože v tomhle český stát není příliš aktivní. Jsem rád, že proběhla schůzka mezi lídry pětikoalice a zástupci Milionu chvilek, na které téma dezinformací padlo. A z pozice poradce ministra školství jsem rád, že výsledkem je příslib lídrů pětikoalice – a tedy, předpokládám, příslib vlády – podpořit v oblasti vzdělávání informační gramotnost,“ říká Kartous.

Vzdělávání v informační gramotnosti podle něj bude součástí revize vzdělávacích programů, ale zaujme své místo ve školství trvale v rámci rozšířené strategie 2030+. „Je potřeba aktivní přístup k tomu, aby se už dnes, nikoliv až v budoucnosti, dostala informační gramotnost a s tím související témata do vzdělávání ve školách, ať už na základních, na středních, ale i v celoživotním vzdělávání. Takže za to budu moc rád a budu se snažit i tohle z pozice poradce ministra školství podpořit, i když to nemůžu prosadit,“ pokračuje Kartous.

„Není to to, co by nás vytrhlo z relativně nebezpečné situace, dezinformace nejsou problémem samy o sobě. Dezinformace patří k demokracii, ale jejich míra a míra jejich vlivu může významně ovlivnit to, jakým způsobem si zachováme nebo nezachováme demokratickou podobu tohoto státu a naší společnosti,“ upozorňuje mluvčí Českých elfů.

„Je to na každém z nás, já se snažím ve spolupráci s Milionem chvilek o to, aby ti, kteří působí v regionech pod vlajkou Milionu chvilek, což je obrovská práce, tak aby si na veřejných setkáních mohli o problematice dezinformací povykládat. Jsem moc rád, že se mi dostává té cti, že jsem zván na různá místa na akce Milionu chvilek, kde můžeme toto téma diskutovat a ujasnit si, co se dá dělat nejen z pozice vlády, ale i nás všech občanů této země. Demokracie za to stojí a demokracie je tak silná, jak jsou silní demokraté v té společnosti,“ uzavírá Kartous, kterého spolupráce s Milionem chvilek těší.

Kartous je jako poradce ministra školství součástí revize rámcových vzdělávacích programů. Právě probíhající revize rámcových vzdělávacích programů je podle stránek prováděna proto, že „dnešní svět se stále rychle mění a my chceme, aby na to naše děti byly připravené a aby v tomto světě dokázaly být šťastné“.

Sociolog Petr Hampl k tomu pro ParlamentníListy.cz poznamenává: „Pokud chceme generaci schopnou řešit všechny tyhle ‚výzvy‘, pak ta generace musí být skvělá v matematice a přírodních vědách. Potřebuje i během školních let řešit těžké úkoly. Potřebuje umět vyrovnat se s neúspěchem a občas snášet frustraci. A to je úplně přesný opak toho, kam směřuje současná reforma.“

Docent Lubomír Pána, emeritní rektor vysoké školy, který prošel coby pedagog všechny stupně od základní školy po univerzitu, především pochybuje o smyslu reformy rámcových, respektive školních vzdělávacích programů, když se učitelé nedokázali ještě ani vyrovnat s jejich zavedením. I proto, že byly doprovázeny velkolepým, ale nezvládnutým projektem inkluze.

„Každá rychlá a účelová změna a zejména násilné vkládání čehokoli ideologického školnímu vzdělávání škodí,“ říká pro ParlamentníListy.cz docent Pána.

Psali jsme: Šetří kolem něj policie. „Bojuje s dezinformacemi“ a radí STAN. „Mám o něm dokumenty.“

Projekt byl velkolepě zahájen v sále centra Opero na Praze 7. O něm jsme už psali v souvislosti s byznysem ministrova poradce Bohumila Kartouse.

Když působil za primátora Hřiba v čele Pražského inovačního institutu, přihrál této společnosti mimo jiné zakázku, která je dnes přezkoumávána protimafiánskou policejní centrálou NAKA a orgány Evropské unie. Pro institut pod Kartousovým vedením měla firma za čtyři a půl milionu psát odborné analýzy, předmětem její činnosti je přitom poskytování coworkingového prostoru a pořádání eventů.

V centru Opero dnes Kartous působí jako projektový manažer a pořádá zde přednášky, často společně s Markétou Bekovou, manželkou ministra Beka.

Psali jsme: Panel k českému školství: Bek řečnil dvě hodiny, pak ho vystřídal poradce. U toho Kartous, Uhl nebo Člověk v tísni Přepište dětem osnovy. Zapojeni Kartous, Kroupa i Jiří Mádl „Nechal po sobě spálenou zemi.“ A ministerstvo mlčí. On dál „bojuje s dezinformacemi“ Kartous: Dnešní boj s dezinformátory jako cenzura za minulého režimu? To ne

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE