Benešová: Čapí hnízdo? Taková je situace. Ano, mám spor s Bradáčovou a spol. Chystám se na...

Úvodem se Benešová vyjádřila k demonstraci, která se chystá 16. listopadu na Letné. „Myslím, že tady nepáchám nic špatného. Že se dohadujeme o zákonu o státním zastupitelství, ještě neznamená, že to se státními zástupci myslím špatně. Tu profesi jsem vykonávala podstatnou část života a vím, o čem to je – především o zodpovědnosti,“ poznamenala Benešová.

Následně se vyjádřila i k prohlášení prezidenta Miloše Zemana, jenž uvedl, že pokud by se vrátila kauza Čapí hnízdo, udělil by Andreji Babišovi abolici. „Beru vyjádření pana prezidenta s rezervou, nevím, co tím sledoval. Nevím, jestli toto brát jako nějaké varování, nebo upozornění. Osobně si myslím, že by k tomu ani nedošlo, a jak jsem pochopila, pan premiér by to ani nepřijal,“ dodala Benešová.

K tomu, jak rozhodne v kauze Čapí hnízdo nejvyšší žalobce Pavel Zeman, se Benešová vyjádřila tak, že v případě, že by chtěl Zeman rozhodnout opačně než Jaroslav Šaroch s Martinem Erazímem, musel by najít nezákonnost. „Nevím, kolik má ten spis stran, je objemný. Ale je to tak nasvícená věc, že by opravdu měli napnout síly, aby to přezkoumali co nejdůkladněji, ale také co nejrychleji,“ uvedla.

Závěrem se pak také vyjádřila ke sporům mezi Ministerstvem spravedlnosti a státními zástupci. Podle jejích slov se, bohužel, spor o novelu o státním zastupitelství dostal do osobní roviny, všem povolují nervy. „Tady se od roku 2002 volá, aby nejvyšší státní zástupce nebyl okamžitě odvolatelný, což postihlo mě v kauze katarského prince. Z hodiny na hodinu. Dnes dostávají tři roky dopředu, protože pan nejvyšší by podle mé novely skončil 31. prosince 2023. Paní Bradáčová dokonce ještě o rok později. Teď si spočtěte, kolik let už odsloužili. Pan nejvyšší už devět let. K tomu má další tři. Kdo tady takové funkční období má? Ani prezident, nikdo. A jim je to všechno málo. S jídlem roste chuť a bohužel to spojují s nezávislostí státního zastupitelství. Ale to není o nezávislosti. Na mě to dělá dojem, že jen hájí své židle, aby tam mohli být co nejdéle,“ uzavřela Benešová a odmítla, že by se chtěla Pavla Zemana a Lenky Bradáčové zbavit. Potvrdila však, že má s Bradáčovou spor v kauze Postoloprty.

