Benešová rozhodla o předání údajného vraha Déra do Maďarska

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes rozhodla o předání zadrženého Csaby Déra z Česka do Maďarska. O vydání muže podezřelého ze tří nájemných vražd usilovalo také Srbsko. Zprávu přinesla ČTK.

Dér má maďarské i srbské občanství. Benešová upřednostnila Maďarsko mimo jiné po porovnání závažnosti trestné činnosti a výše trestů, která muži v jednotlivých státech hrozí. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Hledaného Déra zadrželi čeští policisté 1. března v hotelu Amadeus na pražském Žižkově. Muž měl u sebe padělané doklady, dvě střelné zbraně, tlumič a munici. Podle policie používal maskovací prostředky, aby změnil svůj vzhled. Od zadržení byl v české vazbě.

Osmatřicetiletý cizinec je podezřelý z vražd spáchaných v Amsterdamu, Budapešti a Bělehradě. Původně na něj proto vydalo eurozatykač i Nizozemsko, které ale následně předalo svůj případ do Maďarska. Pražský městský soud postupně připustil jak předání Déra do Maďarska, tak i jeho vydání do Srbska. Konečné rozhodnutí tak bylo na ministryni.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministerstvo ocenilo roli, kterou v Dérově případu sehrál haagský Eurojust. „Uspořádáním koordinačních schůzek mezi zástupci justičních orgánů všech dotčených států umožnil výměnu informací potřebnou pro projednání případu, a urychlil tak celý proces předání pachatele spravedlnosti,“ konstatoval Řepka.

Dér u českého soudu souhlasil pouze s předáním do Maďarska. Uvedl, že v zemi má rodinu. Se srbskou žádostí o extradici zásadně nesouhlasil, své důvody ale nechtěl rozebírat.

Podle maďarských policistů Dér loni v noci na 20. září střelil do hlavy muže za parkovištěm u nákupního centra v Budapešti. Srbská média v lednu zveřejnila videozáznam z bělehradského předměstí, kde vystoupil za bílého dne z auta muž, zastřelil vedle stojícího člověka, znovu nasedl a odjel. Tímto mužem byl údajně také Dér.

Psali jsme: Lidé dnes na vyšehradském hřbitově vzpomenou na komunisty zavražděnou Horákovou Na tohle se raději posaďte: Kriminalita imigrantů ve Španělsku, kterou veřejnost neměla znát. Úřady tajily třeba hromadné znásilnění 12leté holčičky Vykladači písma božího. Kdo má jiný názor, je dezinformátor! Bezpečnostní expert Šándor varuje Já zabil Kuciaka, přiznal se policistům bývalý voják. Ta podezřívala jeho bratrance od policie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp