Biden je v Polsku. Schůzku s Dudou narušilo nouzové přistání polského prezidenta

Vedoucí Dudovy kanceláře Pawel Szrot agentuře Reuters řekl, že polskému prezidentovi nehrozilo žádné nebezpečí.

Kvůli nečekané události se americký prezident rozhodl přesunout původní plán návštěvy, který měl s Dudou absolvovat, a čas čekání na setkání se svým polským protějškem vyplnil návštěvou 82. výsadkové divize americké armády, která je v Řešově umístěna v rámci ochrany východního křídla Aliance ze strany NATO.

President Biden sits down for a slice of pizza as he visits with members from the 82nd Airborne Division in Poland, stationed there as part of the effort to bolster NATO's eastern flank. pic.twitter.com/DfhrxUUY0m