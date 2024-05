Biden se rozplýval: George Floyd změnil svět

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14161 lidí



Floyd, který zemřel v důsledku zásahu policisty, intoxikace fentanylem a poruch srdečního rytmu, podle amerického prezidenta „změnil svět“. „Čtyři roky po vraždě o tom není pochyb,“ uvedl Biden ve svém prohlášení.



„George Floyd by měl být dnes naživu. Jeho vražda otřásla svědomím našeho národa a připomněla nám, že naše země nikdy plně nenaplnila svůj nejvyšší ideál spravedlivé a nestranné spravedlnosti pro všechny podle zákona. V důsledku toho jsme byli svědky jednoho z největších novodobých hnutí za občanská práva v dějinách našeho národa, kdy lidé ze všech vrstev společně pochodovali proti rasismu a systémové nespravedlnosti,“ napsal též americký prezident ke smrti muže s bohatou kriminální minulostí, po níž následovaly v USA protesty, vedené zejména hnutím Black Lives Matter (BLM), jež v mnoha amerických městech provázelo násilí a rabování.

Fotogalerie: - Konference SOSP

Biden připomenul, že před dvěma lety spolu s rodinou George Floyda, s lídry v oblasti občanských práv a s představiteli orgánů činných v trestním řízení podepsal nařízení, týkající se práce policistů, které omezilo rovněž škrcení, a zřídil databázi policejních přestupků. „Moje administrativa dosáhla významného pokroku při provádění tohoto nařízení a bude pokračovat v naší práci na budování důvěry veřejnosti a posilování veřejné bezpečnosti,“ míní Biden s tím, že by měl podobně laděnou legislativu podpořit také Kongres.

„Když si zítra připomínáme tento slavnostní den, připojujeme se k rodině George Floyda a vzpomínáme na jeho život a odkaz. Bdíme nad černošskými a snědými komunitami, které až příliš často nesou hlavní tíhu nespravedlnosti, a znovu se zavazujeme uctít odkaz George Floyda tím, že zajistíme, aby náš národ žil podle svého zakládajícího ideálu, že všichni jsme si rovni a zasloužíme si, aby se s námi po celý život zacházelo stejně,“ doplnil Biden.



Floyda, připomenul také na sociálních sítích, kde vyzdvihl, že „změnil svět,“ a vyzval ke krokům „na jeho památku“.

George Floyd should be alive. He deserved so much more.

Today, I join all those who loved him and all those touched by the civil rights movement he inspired in remembering the tragedy and injustice of his death.

He changed the world.

Now, let's act in his memory. pic.twitter.com/uPSCkxFMRs