Janeček o Green Dealu: Naděje není, zelená ideologie už je i na školách

Slováci a Maďaři se v EU stavějí proti zákazu dovozu ruského plynu a říkají, že nevidí důvod, proč by měli platit za plyn více kvůli ideologickému rozhodnutí. Lze říci, že jejich odpor vůči unijnímu zákazu je právě o té ceně?

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 20% Neměl 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6796 lidí

Nejen o ceně. Jedná se o to, aby vždycky existovalo více dopravních cest. V případě, že máte jedinou dopravní cestu, kterou má dnes Česká republika, jste závislý. A je úplně jedno, zda jde o závislost na západní, nebo na východní cestě. Přepravci se vždycky chovají monopolisticky, a máte cenový problém. Vždycky to tak je. Uvádím to i z toho důvodu, že přes Německo jsme měli například storage neutrality charge, tedy extra poplatek za přepravu a distribuci plynu z jimi draze nakoupeného plynu do jejich zásobníků, a přestože se nás jejich chyba vůbec netýkala, účtovali nám náklady s tím spojené. Neznamená to však, že k nám neproudil ruský plyn, klidně přes Německo proudit touto cestou mohl. Nelze to vyloučit. Byla nám zastavena východní cesta a dostali jsme se do jednostranné závislosti.

Pokud jde o Slovensko a Maďarsko, jde o zajímavou situaci. Slovenský parlament odhlasoval závazek pro premiéra Fica, že nesmí podpořit 18. balíček sankcí, a zároveň nechtějí přijít o dovoz ruského plynu. Je to zajímavá situace, protože Fico by jinak o své vůli sankční balíček v Bruselu nejspíš podpořil.

Porovnáme-li situaci s plynem u nás v Česku se situací na Slovensku, dá se říci, že se závislostí jsme na tom v porovnání se Slováky hůř my?

Samozřejmě, že ano. Česká republika je jednoznačně na konci trubky – a klíčové je, že jsme závislí na jedné dopravní cestě. Slováci mají dvě dopravní cesty a mohou je využít.

V souvislosti s konfliktem Izraele a Íránu se objevují varovné zprávy, že to může mít silně negativní dopad na ceny nejen ropy, tedy pohonných hmot, ale i plynu. Jak to je?

Nikoli jen negativní vliv, ale fatální vliv. Hormuzským průlivem „teče“ až 25 % veškerého světového byznysu s LNG, což je dáno tím, že Katar je druhým největším exportérem LNG jako takového. Stejně tak tudy „teče“ kolem 20 % ropy. Je to fatální záležitost nejen cenová, ale i bezpečnostní.

Nabízí se možná primitivní otázka, co by pro nás znamenalo, kdyby tahle cesta selhala.

Je to dobrá otázka. Všiml jste si, že by Německo nebo Holandsko těžilo plyn? Nebo Belgie či Pyrenejský poloostrov? Jistěže ne. Blokujeme si alternativního dodavatele a zůstáváme závislí primárně na americkém plynu a vidíme, co to dělá s cenovou úrovní.

Fotogalerie: - Vláda zatím drží

Aby těch katastrof nebylo málo, stále se nezdá, že zelené výmysly EU kolem Green Dealu by byly zastaveny. Občas o tom někdo mluví, ale to je vše. Nebo se něco mění?

Vůbec si nechci kopnout do stávající vlády, ale nikdy jsem neslyšel, že musíme zrušit Green Deal. Slyšel jsem, že ho musíme adaptovat nebo prodloužit jeho implementaci. Nikdy jsem neslyšel od nikoho, že je potřeba ho zrušit. Možná od SPD, ale od jiných parlamentních stran nikoli. Nikdo se nezabývá tím, že Green Deal jako takový je širokospektrální a nikde nejsou zpracovány dopadové studie. Vidíme dnes, že se uvažuje o posunu zákazu spalovacích motorů na rok 2038. Naše vláda přímo řekla, že implementaci EU ETS 2, což je zhůvěřilost a zločin proti vlastnímu národu, posune na další vládu. Není to nic jiného než zbavování se odpovědnosti.

Mluví se jen o posunutí, zmírnění dopadů, kompenzacích dopadů z rozpočtu – ale všechno pořád běží a má to zásadní vliv na investiční prostředí. Firmy už neinvestují do technologií, které by potenciálně měly být zakázány. To je vůbec to nejhorší. Ztrácíme čas. Celá řada věcí nakonec rušena je, ale napáchá to obrovské škody.

Nedávno jsem četl, že zelený vodík v České republice skončil. Říkám odjakživa, že vyrábět zelený vodík elektrolytickou cestou je při našem energetickém mixu nesmysl. Teď se to zruší, ale byly na to vyčerpány stamiliony korun na různé konzultace, cestovní náklady, studie, mítinky apod. To všechno ze státního rozpočtu a z neziskovek, které jsou zase placeny ze státního rozpočtu. Vždyť to je hrůza. Do toho je v plánu výrazně navyšovat výdaje na obranu, což je také problém, protože banky nechtějí odstoupit od ESG a nedávají úvěry obrannému průmyslu. Vždyť česká společnost CSG, která vyrábí zbraně, je financována primárně z dluhopisů, nikoli z úvěrů.

Čeká nás tedy, podle vašeho názoru, naprosté zhroucení, jak mnozí varují? Není to tak, že postupně všechna ta omezení budou zrušena, byť to sebou ponese velké náklady? Jinými slovy, lze vidět nějakou naději?

Vylučuji, že je tady naděje. Tento politický establishment je naladěn stejně a implementuje zelené ideologie – ať už jde o jakoukoli politickou stranu, prostě strany se bojí proti tomu razantně vystoupit. Až na výjimky, a díky za ně. Zelená ideologie je implementována už i ve školách. Skutečnost, že mladá generace není schopna kritického myšlení vylučuje, že bychom měli nějakou naději na zlepšení. Omlouvám se za svůj pesimismus, ale takhle to vidím.