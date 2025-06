Michálek (Piráti): Postup ODS považuji spíše za odvádění pozornosti

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek na jednání s ministryní Decroix ohledně kauzy špinavých bitcoinů vyzval, aby zveřejnila všechny dokumenty včetně jmen ministrů Blažka a Stanjury v časové ose. Piráti nepodporují audit, který má zpracovat advokát pracující jako poradce ministryně Decroix. Navrhují, aby audit zpracoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

„Postup ODS považuji spíše za odvádění pozornosti, než snahu skutečně nezávisle prošetřit, co se stalo. Piráti jsou jediná strana, která důsledně bojuje proti korupci. Osekání korupce je nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo možné 90 % rodinám snížit daně, jak to máme v našem volebním programu. Vyzvali jsme ministryni, aby zveřejnila všechny dokumenty včetně jmen ministrů Blažka a Stanjury v časové ose a aby urychlila práce na zákonu, který umožní zabavovat výnosy z trestné činnosti, ať už jde o prostředky ruské mafie nebo špinavé bitcoiny z nelegálních tržišť. Podle údajů policie prošlo tzv. průtokovými účty 130 miliard korun ruské mafie. Vládní koalice by měla ruskou hrozbu brát vážně a znemožnit těmto skupinám, aby se špinavými penězi nakládaly,” sdělil po jednání Michálek.

„Nesouhlasíme se záměrem ministryně, aby za nestranný audit odpovídal advokát pracující jako poradce pro ministryni a aby ho dělala soukromá firma. Navrhujeme, ať vláda raději požádá o nezávislý audit NKÚ, protože takový postup dává větší záruky, že audit nebude politicky ovlivněn. Je jasné, že když za kauzu špinavých bitcoinů odpovídají ministři Blažek a Stanjura, tak ministryně za ODS nezaručuje nestrannost. Kromě NKÚ by bylo vhodné oslovit i experty na praní špinavých peněz, například z mezinárodní organizace Moneyval,” doplnil šéf poslaneckého klubu Pirátů.

„Sdělili jsme své výhrady k osobě pana Uhlíře, které se týkaly nezákonnosti jeho postupu v jeho posledním rozhodnutí na Ústavním soudu, který kritizovalo šest ústavních soudců,” uzavřel Jakub Michálek.

