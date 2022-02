Biden, šéfka EU a další už hrozí Putinovi. Rakušan stojí za Ukrajinou, lidovec se modlí

Rusko ve čtvrtek ráno zahájilo svou vojenskou operaci proti Ukrajině. Podle informací západních agentur se ozývají výbuchy z několika měst, včetně metropole. Kyjev vyhlásil válečný stav a podle ministra zahraničí Dmytro Kuleby je cílem Moskvy zničit Ukrajinu.

Spojence Kuleba vyzval k přijetí dalších protiruských sankcí.

A reakce začaly přicházet vzápětí. Americký prezident Joe Biden uvedl, že „pouze Rusko je odpovědné za smrt a destrukci, které tento útok přinese“ a že svět požene Rusko k odpovědnosti.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.



The world will hold Russia accountable.