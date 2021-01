Bidenův Kongres začal úřadovat. A odehrálo se něco, na co zírá celý svět. Úplní klauni, šíří se sítí

reklama

To nebylo vše. Svou neznalost náboženství totiž završil uzavření modlitby. „Žádáme to ve jménu monoteistického Boha ... Boha známého pod mnoha jmény a mnoha různými vírami," kázal zástupce Missouri, který je navíc vysvěceným pastorem církve Spojených metodistů. A pak modlitbu zakončil způsobem, u kterého mnohým došla slova. Vedle tradičního Amen totiž kongresman dodal „Awoman“.



Cleaver tak chtěl svým „awoman“ zřejmě zakončit modlitbu genderově neutrálně, jelikož „a woman“ znamená v překladu z angličtiny „žena“ a naopak „a man“ znamená v angličtině muž. Jenže slovo amen, používající se při modlitbách, nemá s pohlavími vůbec nic společného a jedná se o výraz hebrejského původu, který bývá překládán jako „tak se staň“ či „pravda“.

„Bylo mi ctí přednést úvodní modlitbu ke 117. Kongresu. Kéž Bůh žehná všem představitelům s odvahou a moudrostí bránit naši demokracii a svobody, které všichni tak draho držíme,“ okomentoval však poté svoji „genderově neutrální modlitbu“ na Twitteru.

I was honored to deliver the opening prayer for the 117th Congress. May God bless each and every Representative with the courage and wisdom to defend our democracy and the liberties we all hold so dearly. https://t.co/z3vkWOk7lc — Rep. Emanuel Cleaver (@repcleaver) January 3, 2021

Republikánské politiky jeho záměr značně pobavil a upozornili jej, že se nejedná o odkaz na pohlaví.

Republikánský zástupce Pensylvánie Guy Reschenthaler však k tomu přidal, že: „Bohužel fakta nejsou pro progresivisty relevantní.“ „Neuvěřitelný,“ nestačil se divit.

The prayer to open the 117th Congress ended with "amen and a-women."



Amen is Latin for "so be it."



It's not a gendered word.



Unfortunately, facts are irrelevant to progressives. Unbelievable. pic.twitter.com/FvZ0lLMDDr — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) January 3, 2021

Konzervativní blogger Matt Walsh pak ještě připojil, že se „demokraté snaží najít způsob udělat všechno úplně hloupé a nesmyslné“. „Jsou to úplní klauni, úplně všichni,“ dodal.

K tomu, že připojil i hinduistického boha Brahmu, pak přidal také dovětek. „Bohužel nezahrnul zoroastriánského boha Ahuru Mazdu ani aztéckého boha slunce Huitzilopochtliho, takže tato modlitba byla rasistická a xenofobní,“ baví se Walsh.

Ok so I did hear it correctly. He prays to “Brahma,” the Hindu god. Sadly he did not include the Zoroastrian god Ahura Mazda, nor the Aztec sun god Huitzilopochtli, so this prayer was racist and xenophobic. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) January 4, 2021

