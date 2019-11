Biologie člověka v dobrém i ve zlém. Výjimečná kniha, která vyžaduje pozornost, úctu a respekt

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15870 lidí

Ten ve své monumentální knize barvitě rozplétá americký biolog Robert Sapolsky, jenž čtenáři představuje původ našeho chování od prvních sekund, v nichž hraje hlavní roli aktivita různých oblastí mozku, přes hodiny až dny, kdy jsou stěžejní hormony, až k tisícům a milionům let, během nichž naše chování formovala evoluce.

Autor se však neomezuje jen na holý biologický popis a dokládá, že na naše chování působí nespočet faktorů, o nichž často nemáme ani tušení a jejichž prostřednictvím lze naší zdánlivou racionalitou snadno manipulovat, což má často tragické důsledky. Pokud si ale naše slabosti i přednosti uvědomíme, můžeme se alespoň pokusit jednat správně, byť to leckdy nebývá vůbec snadné.

Titul, čítající necelých osm set stran a 120 ilustrací, autor člení do celkem sedmnácti kapitol. Od úvodního "chování" přes jeho "evoluci" až po "vojnu a mír". V té mimochodem velmi poutavě připomíná jen několik desítek let staré události, kdy téměř žádný národ neřešil špatné zacházení se zvířaty, nediskutovaly se dětské práce a nikoho nevyvedlo z míry otroctví. Čtenář této úctyhodné knihy však nebude ponořen jen do srovnávacích postupů, ale také do ryze faktických a odborných souvislostí.

Anketa Pozvedne Pekarová-Adamová TOP 09? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9844 lidí

Výsledkem je jedna z nejoslnivějších vědeckých výprav za lidským chováním, jaká se kdy uskutečnila. Epochální a často zábavná syntéza špičkového výzkumu napříč celou řadou disciplín. Sapolsky přistupuje k lidskému chování s porozuměním a utkává se s tématy týkajícími se tribalismu a xenofobie, hierarchie a konkurence, morálky a svobodné vůle, války a míru. Jeho Chování: Biologie člověka v dobrém i zlém je důstojným startem českého čtenáře k poznání díla světově renomovaného biologa.

Robert M. Sapolsky získal titul na Harvardově univerzitě v roce 1978 a následně se jakožto primatolog vydal do Keni studovat sociální chování paviánů. Po návratu nastoupil na Rockefellerovu univerzitu, kde získal doktorát z neuroendokrinologie. V současné době je profesorem biologie a neurologie na Stanfordově univerzitě. Je držitelem mnoha ocenění, například prestižní Ceny Nadace Johna D. a Catherine T. MacArthurových (1987) či Ceny Carla Sagana za popularizaci vědy (2008). Je autorem několika knih, například Why Zebras Don’t Get Ulcers (Proč zebry nemají vředy, 1994), The Trouble with Testosterone (Potíže s testosteronem, 1997) či A Primate’s Memoir (Paměti primáta, 2002).

Psali jsme o dalších titulech nakladatele: Od Palackého k Babišovi. Svérázná interpretace dějin knižně a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Knižní novinka: Nula, životopis jedné nebezpečné myšlenky Pro velmi chytré hlavy: Vychází kniha Hudba prvočísel Listovali jsme válečnými plány Československa. Jaderné hlavice, Husák a sovětští poradci na každém kroku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.