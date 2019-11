Blb. Pavel udělal Rusům pěkný klystýr. Internet žasne, co předvedl starosta Novotný v ruské televizi

Marketér Martin Jaroš je toho názoru, že to Pavel Novotný Rusům všechno řekl velmi dobře.

„Vždycky jsem ho miloval a teď ho beru ještě víc! Aby bylo jasno, proti jednotlivým Rusům nic nemám. Ale jejich zahraniční politika, v minulosti i dnes, se mi ekluje. Pavel Novotný je pro mě jediný politik v Česku, kterého momentálně beru vážně a který mě zajímá. I když je to samozřejmě absolutní šašek a fanfarón a schválně to šroubuje. Ale aspoň má odvahu. Proč do hajzlu neříct, co si opravdu myslíme? Proč furt ustrašeně mumlat, protože kdybychom řekli pravdu nahlas, tak by to třeba někoho mohlo naštvat a kdesi cosi? Proč si furt říkat, že jsme maličká země a nemáme proti Rusku šanci? Ale houby! To Rusko je chudý obr na hliněných nohou, který se snaží ostatní šikanovat, aby nebyla vidět jeho vnitřní nejistota!,“ napsal Jaroš natvrdo.

Zdá se mu absurdní, že nikdo z českých vrcholných politiků v poslední době neprojevil stejnou odvahu a musel přijít až regionální politik, který od plic popsal, co si myslí nejen on, ale i řada jeho spoluobčanů.

„Pavel udělal Rusům pěkný klystýr!“ zhodnotil situaci stručně marketér.

Jedním dechem však dodal, že podobnou kritiku si v některých případech zaslouží i naši „spojenci“, ale tady to u českých politiků bude vyžadovat ještě trochu víc odvahy.

Ať už ji současní politici najdou, nebo ne, Pavel Novotný se podle Jaroše zachoval správně. Po způsobu literárního hrdiny Josefa Švejka ze sebe udělal šaška, ale stejně jako slavný český literární hrdina udělal ve skutečnosti šašky ze svých oponentů, v tomto případě z ruské moderátorky a jejich hostů. Tak to alespoň vidí Martin Jaroš.

Novotnému zatleskl také programátor Andrej Ruščák. Starosta Řeporyjí předvedl, jak je třeba si „Rusáky“ namazat na chleba.

„To je NAPROSTO LUXUSNÍ. Pavel Novotný si je namazal na chleba, tohle je ta nejlepší ukázka toho, co jsou Rusáci (nerovná se Rusové, ale státní televizi mají pod kontrolou Rusáci) zač. A nejlepší je, že jejich manipulace se na panu Novotném naprosto míjí účinkem, naopak z toho je vidět, co je to za bandu šašků, co se berou strašně vážně. Jen tak dál, vytrollit tu bandu co to dá,“ napsal.

Novotnému poděkoval i bývalý brněnský radní Matěj Hollan. Vzal to však z trochu jiného konce než Jaroš. Poděkoval Novotnému za to, že si v živém vstupu ruské televize zapálil a předvedl tak velmi názorně, jak svobodomyslně uvažuje, což ruské státní moci pravděpodobně lezlo na nervy.

„Děkujeme, že kouříte! Pavel Novotný je mimořádně schopný v tom, jak dokáže komunikovat mnoho témat současně. Brko, které si začal v přímém přenosu ruské státní televize zapalovat, není jen prvoplánový humor, ale je to poukaz na to, že autoritářské režimy nesnášejí jakoukoliv svobodu a s fenoménem drog (krom chlastu), se neumí vůbec porovnat. Okamžitě poté, co anektovali Krym, zrušili protidrogovou péči, protože drogy jsou přece nelegální, takže se s nima musí leda tak bojovat. Je super, jak je sovětská snaha vygumovat historii i realitu najednou směšná, když se o ní přestane vážně diskutovat, ale přistupuje se k ní od začátku takto. Šašky vždycky tyto režimy nesnášely a věděly proč,“ napsal Hollan.

Publicista Štěpán Kotrba si jen povzdechl, že takhle teď bude vypadat česká zahraniční politika.

„Takhle bude vypadat česká zahraniční politika....“ napsal.

Bývalý poslanec za Věci veřejné a později za ČSSD Stanislav Huml označil Novotného za „blba“. „Blb, a dostává zbytečně mediální prostor,“ uvedl.

