Blbost, blbě. Babiš o Klausovi a době po ’89. Naštvaný

reklama

„Zdravím Andreji, chtěla jsem se zeptat, proč u nás v České republice je všude řepka? Když jedeme do Německa, tak nevidíme ani jedno pole s řepkou a tady v České republice jsou toho hektary, smrdí to tady, zvířata trpí a je to prostě hrozný. Proč nepěstujeme brambory, cibuli, aby si naše Česká republika mohla kupovat naše české výrobky, a ne ze zahraničí? Hlavně obilí. Děkujeme za odpověď a mějte se hezky,“ ptala se mladá dívka Nikola premiéra.

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 80% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 13% hlasovalo: 1825 lidí

Babiš za dotaz poděkoval a svou odpověď začal u soběstačnosti. „Co pěstujeme a proč to pěstujeme. Správná otázka, proč nepěstujeme brambory nebo zeleninu, rajčata, proč nejsme soběstační. To je potřeba se zeptat hlavně ODS, pana Klause, který řekl, že všechno si dovezeme. Takže my dneska dovážíme i vepřové. Máme 30 % mléka, které vyvezeme, protože ho nedokážeme zpracovat. A to obilí, obilí pěstujeme a vyvezeme ho tři miliony tun, protože se to ani nespotřebuje,“ vysvětloval premiér, že se obilí přidává i do krmných směsí a v Česku není tolik zvířat.

„A co řepka? Samozřejmě říkají stále v novinách ty blbosti, že já můžu za řepku. Takže moje bývalá firma pěstuje pět procent, pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět procent celkové plochy,“ vypočítával Babiš na prstech, jaký je údajný podíl Agrofertu na žlutých lánech. Zdůraznil, že rozhodnutí pěstovat je na zemědělcích, kteří považují řepku za nejvýhodnější. „Protože já jsem kdysi tady postavil fabriku, která zpracuje až 400 tisíc tun řepky, tak tím ušetřili zemědělci tu dopravu do Německa a tam všude, kam to vyváželi,“ řekl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínil, že z řepky se dělá řepkový olej, který je údajně zdravější než olivový olej. „To vám taky nikdo neřekne,“ dodal. „Ta řepka smrdí, to je pravda. A každé jaro, když kvete, tak samozřejmě Babiš je na talíři. To je samozřejmě nesmysl,“ ohradil se dále a vysvětlil, že z řepky je i řepkový šrot, který se dává do krmné směsi. A z řepkového oleje se dělají biopaliva.

„A kdo nám řekl, že máme dělat biopaliva? No přece Evropská unie. Před 15 lety řekla: ropa bude za 200 dolarů za barel, budeme dělat biopaliva, celá Evropa dělala biopaliva. Já jsem jako jeden z posledních v Evropě postavil zpracování řepky. Tak teďka to mám stále na talíři, samozřejmě je to blbost,“ označil Babiš původce řepkové mánie.

„A když nějaký zemědělec nedodržuje předpisy a blbě postříká to pole a zemřou tam včely, tak je to jeho pochybení. Ale vždycky se z toho dělá věda. Tady máme asi 650 tisíc včelstev, pokud vím, před pár lety, za rok bohužel deset včelstev zemřelo, tak z toho se dělá samozřejmě velká reportáž. Že já můžu za všechno,“ odmítl premiér, že by měl podíl na úhynu včel.

Fotogalerie: - Úroda řepky a obilí

Otázky jsou to prý správné, ale přicházejí pozdě, protože politici po revoluci prý nepřemýšleli. „Že jsme neměli prodávat půdu cizincům, jak udělali Maďaři nebo Poláci atd. A že to zemědělství každý podceňoval. Protože je to málo voličů. A víte, kde je nejdůležitější zemědělství? Ve Francii, tam je to až 20 % voličů. A tam přijde Emmanuel Macron a Salon de l’Agriculture, to je naše Země živitelka, ta byla bohužel tento rok zrušena, a to je politická akce. A v Polsku. Tak u nás se na to nebral ohled a je to chyba. Protože bůhví, co bude s klimatem, a měli bychom myslet na to, že je potřeba jíst, a musíme se uživit. Ale naši politici na to nemysleli.“ Napravit stav podle něho bude trvat dlouho, pokud k nápravě vůbec dojde.

„Znovu opakuji, za řepku nemůže Babiš. Zkuste si načíst něco na Agrární komoře, co tam píší, ti tomu rozumějí, a ty dehonestace, které se snaží někdo dělat, jsou nepravdivé,“ shrnul premiér a bývalý vlastník Agrofertu Andrej Babiš, než se s mladou dívkou rozloučil.

Psali jsme: Kundra z Respektu před soud? Silná slova o „agentovi s kufříkem“. A temný náznak: Miroslav Poche... Nečas věděl, že Nagyová bere. Toto jsme vyslechli, říká Robert Šlachta. A ještě víc Prymula končí jako náměstek na konci května: Na ministerstvu se mě bojí kvůli popularitě. S Babišem jedná o dalším angažmá Rozčílený Babiš po schůzce s Merkelovou: Evropské peníze ze záchranného fondu přednostně pro nejpostiženější země? Nespravedlivé!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.