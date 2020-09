Blbý rok Miroslavy Němcové: Omlouvala se. Pak zůstala sama. Zeman, ten jí dal

reklama

Problémy začaly už při inauguraci prezidenta, i když v malém. Tehdy musel Miloš Zeman prezidentský slib podepisovat dvakrát, protože v původním textu byla gramatická chyba. „Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepší vědomí a svědomí,“ podepsal prezident, nicméně na místě „nejlepší“ mělo být napsáno „nejlepšího“. Po obědě tedy Zeman podepsal již opravenou verzi.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 252 lidí

„Složil svůj slib bez výhrad tak, jak předepisuje ústava. Ocitla se gramatická chyba v textu, který podepisoval. Tu chybu jsme odstranili a za přítomnosti předsedy Ústavního soudu, předsedy Senátu, mě a předsedy vlády znovu podepsal prezident svůj slib. Takže určitě nelze ten slib zpochybnit,“ uvedla k tomu Němcová.

V ČT pak dvojí podepisování slibu Němcová, tehdy předsedkyně Sněmovny, popsala jako nepříjemnost. „Skoro by člověk litoval, protože samotná příprava té inaugurace zabrala jak oběma komorám, tak Hradu ohromně času, desítky lidí na tom pracovali 15–16 hodin denně, 10 dní minimálně to chystali. Pak se stane něco, co by si člověk neuměl představit ani v nejhroznějším snu.“

„Ta chyba vznikla v Poslanecké sněmovně, v archivu v organizačním odboru, který chystá tento slib,“ uvedla s tím, že asi selhala kontrola, protože někdo tento slib musel vytisknout a přečíst. „Moc mě to mrzí,“ dodala. Na chybu se přišlo při slavnostním obědě, kdy si ji tehdejší ředitel odboru protokolu Forejt vzal stranou, informoval ji o situaci, načež byla přivezena už opravená verze slibu, kterou Miloš Zeman podepsal. Dle Němcové si z tohoto problému Miloš Zeman nic nedělal a všichni přítomní na obědě ústavních činitelů o situaci žertovali.

Fotogalerie: - Projev Miloše Zemana ve sněmovně

Brzy poté následoval další moment, který si Němcová zřejmě neužila, totiž odemykání korunovačních klenotů, při němž měl prezident Zeman „virózu“. Němcová tehdy patřila mezi sedmero klíčníků. Ale po roce a půl od incidentu, který se odehrál v květnu 2013, osočila prezidenta, že byl opilý. „Poznala jsem to proto, že jsem byla těsně vedle něj a z toho dechu cítíte, jestli má virózu nebo je tam jiný důvod,“ řekla v DVTV.

Prý uvažovala o tom, že ceremonii opustí. „Já jsem v jednu chvíli přemýšlela, že s tím klíčem odejdu, že by se vůbec ta ceremonie nemohla odehrát, ale pak mi došlo, že bych na sebe zpětně strhla vlnu kritiky, protože kdyby vznikl prostor pro to, mě obvinit, že jsem si něco vymyslela, bez důkazu, že by to ti soudní lidé viděli na vlastní oči, zůstal by na mně jakýsi cejch, že jsem tam hrála jakousi politickou a divnou hru,“ pravila. Němcová nakonec odešla o pět let později na druhé inauguraci Miloše Zemana, kdy jí vadil údajně křivopřísežný slib, že bude funkci vykonávat ve prospěch všeho lidu.

Ovšem další ústavní činitelé tehdy o prezidentovi říkali něco jiného, za virózu se tehdy postavil jak premiér Nečas, tak předseda Senátu Štěch.

Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

Asi nejhorší moment pro předsedkyni Sněmovny však nastal v červnu 2013. ODS, TOP 09 a LIDEM (část rozpadlých Věcí veřejných) tehdy po demisi Petra Nečase sehnaly 101 podpisů, aby vláda mohla pokračovat pod taktovkou Miroslavy Němcové. Chtěly přesvědčit prezidenta, aby nejmenoval úřednickou vládu, ten ale nakonec jejich návrh nevyslyšel.

„Existuje-li většina 101 hlasů, v žádném případě tu není většina pro vypsání předčasných voleb. A my je nebudeme podporovat,“ prohlásila tehdy kandidátka na premiérku za ODS Němcová a dodala, že o 101 podpisech informovala prezidenta v telefonickém hovoru. „Řekl, že to jasné stanovisko vnímá, ale nic to nemění na tom, co už naznačoval, tedy že už má nějaké své řešení,“ popsala prezidentovu reakci. Podporu Němcové jako premiérce vyjádřil jak Karel Schwarzenberg, tak Karolína Peake.

Podpisy následně ukázala i v ČT a tvrdila, že je Miloši Zemanovi ukázala ještě předtím, než ten oznámil svůj úmysl vytvořit kabinet odborníků pod vedením Jiřího Rusnoka. Na setkání v Lánech ale prezident prý podpisy odmítl s tím, že je neptřebuje. Dle Němcové proto, protože už byl s Rusnokem domluven a jednání se zástupci koaličních stran probíhala jen naoko.

Dle kancléře Vratislava Mynáře ovšem Němcová přišla s podpisy pozdě, až v úterý 25. června. „Pokud pan prezident tomu věnuje čtyři dny a má připraven nějaký svůj scénář, tak hodinu před tím, když mu někdo zavolá, aby celý svůj scénář, celé své přemýšlení překopal, to si myslím, že velcí politici nedělají,“ řekl kancléř v ČT.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V říjnu roku 2013 proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny poté, co Miloš Zeman Sněmovnu rozpustil. ODS v nich vedla právě Miroslava Němcová a dosáhla nejhoršího výsledku v dějinách strany, 7,72 %. Poslanecký klub ODS se na dlouhé 4 roky smrskl jen na 16 poslanců. Miroslava Němcová si však poslanecký mandát udržela. Výsledek ODS pak o něco vylepšil současný předseda Petr Fiala, jenž ve volbách získal 11,3 % hlasů a klub ODS se rozšířil na 25 poslanců.

V současné době se Miroslava Němcová zřejmě chystá na odchod ze Sněmovny, která jí byla tak dlouho domovem, protože kandiduje na senátorku ve volebním obvodě Praha 1 proti současnému senátorovi Václavu Hamplovi.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šéfka TOP 09: Nebudeme vám lhát a nebudeme se vám lísat žvásty, které mají zastřít zoufalé výsledky Senátor Hampl se posmívá „Vysoké škole života“. A soupeřka Miroslava Němcová se urazila Němcová překvapila. První krok, kdyby na Hradě vystřídala Zemana? Je to dáma! Bude skvělá. Petr Fiala vytáhl Miroslavu Němcovou. A tak připomínáme, co by mělo zaznít

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.