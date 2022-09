Bobošíková se vysmála „strategické komunikaci“. Čtenáři Bakalových Hospodářek se učí žebrat. A termostat s obrázkem Pekarové

Víte, že nás Fialova vláda za naše peníze učí, jak čerpat sociální dávky, a říká tomu strategická komunikace státu? Víte, že Markéta Adamová Pekarová ozdobila svou tváří termostat a názorně ukazuje, jak šetřit? A víte, že Rakušanovo ministerstvo připravuje návod, co mají politici občanům zamlčovat, aby nevyšli do ulic? Neuvěřitelné se za vlády pětikoalice stává skutkem. O tom je dnešní díl pořadu Aby bylo jasno moderátorky Jany Bobošíkové.

„Jsme v situaci, kdy nás údajně pravicový premiér za naše peníze učí čerpat sociální dávky. Jenom na to, aby nám vláda sdělila, kam a pro jaké dávky jít, vyčlenila desítky milionů. Vzkaz je jasný: občané, nespoléhejte se na sebe, spoléhejte na stát. Neučte se a své děti podnikat a pracovat, naučte je i sami sebe čerpat! V těchto dnech začala v médiích kampaň Fialovy vlády, která propaguje pětikoaliční deštník proti drahotě. Základní myšlenka je v tom, že by se lidé neměli bát říci si o pomoc. Tvrdí její tvůrce, marketér spjatý s ODS. Informační kampaň premiér Fiala avizoval v srpnu,“ poznamenala Bobošíková.

„To, čemu říkáme deštník proti drahotě, tedy jakýsi systém základních a cílených opatření proti drahotě, dnes dostal finální podobu a my vám ji chceme představit. V tuto chvíli dokončujeme přípravu rozsáhlé informační kampaně, která by měla být spuštěna v polovině září. Cílem této kampaně je dostat informace o možnostech a způsobech získání pomoci k lidem, kterých se ta možná pomoc týká, ke všem občanům, tak aby věděli, o co mohou požádat, na co mají nárok, kde o to mohou požádat, jak se jim té pomoci dostane,“ zazněla slova premiéra Petra Fialy.

„Tolik premiér Fiala z ODS. A víte, kdo má kampaň za téměř 25 milionů na starost? Tomu neuvěříte. Je to firma, jejíž vlastníci jsou podle Deníku N obžalováni z krácení daní a stojí nyní před soudem. Polovina firmy patří synovi bývalého významného poslance ODS. Úřad vlády ale tvrdí, že nikde není problém. Že postupuje podle zákona. Co tedy v kampani deštník proti drahotě Fialova vláda občanům vzkazuje?“ pustila klip Bobošíková.

„Možná jsme ještě nikdy nebyli v tak složité ekonomické situaci. Říct si v tuto chvíli o pomoc není žádná slabost. Zjistěte, na jaké formy pomoci máte nárok, a zažádejte o ně na webu Deštník proti drahotě.cz. Deštník proti drahotě,“ zaznívá v klipu.

„Napadlo by vás, že vláda, která si říká středopravá, doporučí lidem vzít si svetr a čerpat sociální dávky? A to všechno za vaše peníze? Napadlo by vás, že natočí ruku prosebníka občana ve svetru, která se natahuje k mocné dlani státu? Musím říct, že v ABJ jsme od této vlády očekávali leccos, ale to, že nás za naše peníze bude určit čerpat sociální dávky, to nám vyrazilo dech. Větší dno ODS a takzvané pravicové politiky si snad nelze ani představit. A kam se poděla tradice, odpovědnost a prosperita Markéty Adamové Pekarové? Rozmělnily se do doporučení občanů: vezměte si svetr, naučte se u státu žebrat a podívejte se na mou fotku na termostatu,“ zmínila Bobošíková.

„Ve jménu války proti Putinovi z nás strany, které si říkají demokratické a vždy se zaklínaly svobodou a prosperitou, dělají nevolníky ve vlastní zemi. A to s patřičnou arogancí, s fotkami lídrů na termostatu a připomínám: za naše peníze. Ale zpět k informační kampani. Jak vyplývá z dostupných informací, podílel se na ní úřednický tým osmi lidí. To vše pod vedením vládního zmocněnce pro dezinformace Michala Klímy. Vznikly čtyři plakáty a televizní spoty. Ve všech nás vláda ujišťuje, že na současnou situaci nejsme sami. Kampaň uslyšíme v rádiích a uvidíme v televizích, na webech, na plakátech a samozřejmě v novinách. Ale pozor! Jen v některých novinách. Tištěnou reklamu, za kterou vláda vydá přes dva miliony korun, uvidíte například v Blesku. Ve velmi čtené MF Dnes ji nenajdete. Patrně se Fialově vládě, která prý podporuje svobodný trh, nelíbilo spojení s Andrejem Babišem. Kde ale najdete reklamu za statisíce, jsou Bakalovy Hospodářské noviny. Ty čte sice jen necelých 20 tisíc lidí, ale to vládě evidentně nevadí. Navíc Hospodářské noviny o sobě tvrdí, že mají nadprůměrně vzdělané čtenáře s vysokou životní úrovní. Jsou to majitelé firem a top manažeři. Myslím, že tato cílová skupina návod vlády, kam jít pro sociální dávky, skutečně potřebuje. Chcete snad větší důkaz pětikoaliční arogance?“ zeptala se Bobošíková.

„To, co jsme vám ukázali, je první kampaň státní strategické komunikace. Ročně jich může být pět až deset. Co myslíte, pomohou vládě k tomu, aby jí věřila více než čtvrtina občanů, jak je tomu teď? Ale pozor. Kampaň, která má uklidnit občany, vystrašené energetickou krizí, válkou nebo přílivem válečných uprchlíků, připravuje také Rakušanovo Ministetstvo vnitra. Jak zjistil web Seznam Zprávy, cílem je, aby se lidé nezačali obracet proti Ukrajině a aby se nenechávali strhnout dezinformátory a extremisty. Takže například: pokud si občané stěžují na zdražování, politici jim mají vysvětlovat, cituji, že jsme v energetické válce. Bezpečnostní složky a justice mají odhalovat dezinformace, násilí nebo vyhrožování. A hlavně zveřejňovat, jak pachatelé těchto činů dopadli. Strategie dále radí politikům držet se linky stojíme za Ukrajinou, nebojíme se Ruska, pomáháme českým občanům. A dnešní problémy jsou investicí do budoucna, kdy se zbavíme závislosti na ruském plynu a ropě. Politici mají také zdůrazňovat, co už pro lidi udělali. Zde odkazuji na předchozí část reportáže, kde jsme vám ukázali, jak nás vláda za naše peníze učí žebrat a točit termostatem s podobiznou šéfky Sněmovny. Ale to není všechno: Rakušanovo ministerstvo dále radí: nezmiňujte neziskovky! A víte proč? Protože dezinformátoři udělali z neziskovek podezřelé spolky, které jen čerpají peníze od státu. Rakušanovi úředníci podle webu navrhují také, aby se policejní prezident vyjádřil, že Ukrajinci v Česku nezvýšili kriminalitu. Občanům se má zdůrazňovat, že uprchlíci nocující na pražském nádvoří nejsou hrozbou, ale obětí Putinova útoku na Ukrajinu a falešných slibů. To radí strategie Rakušanova ministerstva. Takže: takzvané demokratické a svobodné strany přichystaly pro občany návod, jak nosit svetr, točit termostatem a jak u státu žebrat. A politikům připravují návod, jak v současné situaci občanům lhát, tak aby je udrželi v klidu. Víte, jak se Rakušanova kampaň jmenuje? Nebát se a nenaletět. Věřím, že většina z nás se s heslem Nebát se a nenaletět skutečně začne řídit,“ zakončila Bobošíková.

