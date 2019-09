Boj o Koněva: Prasata, hnus z Hradu, teror Rudé armády, vystoupil Kolář. A pak přišla odpověď

Kolář nejdříve informoval o analýze advokátní kanceláře, kterou si radnice neobjednala. „Byla vypracována čistě z vůle advokátní kanceláře, kterou jsem jmenoval, a jejího šéfa, pana Radka Janečka, mimo jiné také občana Prahy 6,“ řekl Kolář. Advokátní kanceláři se prý nelíbilo, že je radnice osočována z porušování mezinárodního práva. Socha maršála Koněva opravdu není chráněna mezinárodním právem, není to ani válečný hrob či pomník, vysvětloval Kolář a dodal, že se radnice Prahy 6 vždy o sochu starala s náležitou péčí stejně jako o všechny ostatní památky druhé světové války, i když je většina z nich věnována buď západnímu nebo domácímu odboji. Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3533 lidí

Koláře údajně mrzí, že si Česko neumí vážit svých hrdinů a zkoušel přítomné ze znalosti počtu pomníků na Praze 6. Odsoudil výrazivo, které se v éteru objevilo. „Já sám jsem byl označen za nacistu, potomka gestapáka a tak dále. Moje rodina si s nacistickým režimem nijak nezadala, nikdo z nás, nikdo neměl stranickou knížku NSDAP ani nespolupracoval s ničím podobným. Tento hnus, který se vylinul z Hradu, si myslím, že nemůžeme tolerovat. Naskočili na něj i ostatní, někteří poslanci, někteří jiní zákonodárci, spousta dalších politiků a stali jsme se svědky toho, že člověk, který má jiný názor, je nálepkován jako ve dvacátých nebo třicátých letech. Div, že mi nikdo nenašil na klopu růžovou hvězdu.“ Právě proto navrhl, aby hlasování bylo tajné.

„Přitom ti, kdo vyvažují cenu lidského života cenou vepřového, jsou sami, promiňte mi ten výraz, prasata a pošlapávají památku všech obětí šoa,“ narážel Kolář na vepřín v Letech. Tito lidé prý používají nacistickou rétoriku a volají po ustanovení polovojenských skupin a domobraně, což Kolář usuzuje z demonstrace u sochy Koněva. Je prý jedno, jestli se tyto jednotky jmenují SA nebo Lidové milice. „Tito lidé nemají právo kohokoliv nazývat nacistou nebo gestapákem,“ pokračoval Kolář. Fotogalerie: - Boj o sochu Koněva

Zmínil obvinění z přepisování historie. Ze zastupitelstva prý nikdo roli Rudé armády ve 2. svět. válce nezpochybňoval. „Nutno ovšem dodat, že Rudá armáda s sebou přinesla i teror, konkrétně zde v Praze 6 byli zatýkáni naši sousedé, občané, kteří sem ve 20. letech emigrovali z Ruska,“ dodal Kolář. „V roce 1945 přišel Směrš a tito lidé zmizeli v gulazích,“ řekl starosta s tím, že tito lidé byli Československu prospěšní. Je údajně rád, že se říká, že přepisuje historii, protože je zastáncem faktického přístupu k historii. „Pokud se nám podaří přepsat 40 let komunistického výkladu dějin a vrátíme historii opět její faktičnost, pak máme vyhráno a můžeme na sebe být hrdí. Nechceme vykládat historii podle pouček marxismu-leninismu.“

Zmínil také myšlenku podzemních garáží pod náměstím, kterou rozpracoval jeho předchůdce. „To, že to teď vytahuje pan prezident, není žádné překvapení, protože má jistě pokyny udělat vše pro to, aby nám znemožnil svobodné a nikým neovlivněné hlasování. A zadoufal, že zastupitelstvo je dostatečně sebevědomé, aby rozhodlo ve prospěch občanů Prahy 6.

„Dokud se nám zde budou srocovat extremisté, lhostejno zda z pravého, či levého spektra, nebude v Praze 6 bezpečno,“ varoval Kolář a apeloval, že těmto věcem by neměly být vystaveny zejména děti. Pak následoval další výklad o historii a o tom, kdo osvobodil Prahu a Československo. Kolář hovořil o lidech vystavených 40 letům komunistické „masírky“. „Nechci, aby byli zastupitelé a zaměstnanci úřadu vystavováni lžím a nátlaku lživých dezinformačních kampaní, jakých jsme v posledních dnech svědky,“ prohlásil Kolář a dodal, že nechce, aby bylo komukoli vyhrožováno. „Na tom je založena liberální demokracie,“ mínil. Fotogalerie: - Zaorálek na konzervě

Znovu zopakoval, že socha není chráněna mezinárodními úmluvami, na rozdíl od hrobů československých legionářů, o které se prý Rusko nestará tak, jak bylo dohodnuto. Prohlásil, že Praha 6 na údržbu sochy dala 1,5 milionu korun, takže pokud někdo tvrdí, že se o pomník nestarají, tak lže.

„Znovu bych apeloval na zastupitele, nenechte si nic vnutit, nenechte se nikým zastrašit, ať už je to pan Ovčáček, ať už je to pan prezident, který, jak se včera definitvně ukázalo, už ani neví, co dělá a říká. Prosím, jestliže chceme oduznat nezávislost Kosova, tak to udělejme jinak, než že uděláme mezinárodní skandál v Srbsku. Mrzí mě, že máme prezidenta, který ústy svého mlučvího označuje kohokoliv za nacistu. Mrzí mě, že máme prezidenta, který neváhá přiznat a svými činy dokázat, že je řízen Ruskou federací. Jak jinak si mám vyložit, že jeho výroky korespondují s výroky ruského ministra kultury, který mě označil za vůdce místní buňky NSDAP? Jestli takhle vypadá nacista, tak si na něj ukažte,“ zakončil svou řeč Kolář.

„Hluboce se stydím za to, co zaznívá z úst vedení Prahy 6 na jednání zastupitelstva. Omlouvám se proto v tichosti srdce všem obětem druhé světové války, hrdinům, kteří bojovali za svobodu naší vlasti, a všem slušným lidem, kteří ctí hodnoty demokracie, svobody a lidskosti,“ reagoval na jeho slova prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Na Koláře reagoval na zastupitelstvu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Podle Ondráčka bylo v Kolářově projevu několik lží a útoků na prezidenta republiky a další ústavní činitele. „Od starosty městské části bych to neočekával, ale po předchozích vyjádřeních mě to nepřekvapuje.“ Konstatoval, že se s Kolářem nechce přít o to, zda je socha mezinárodním právem chráněna. „On je vystudovaný právník a určitě má tu správnou právní analýzu. Nechci zesměšňovat, že je studentem z Plzně, to sem netahejte, já myslím, že i v Plzni vystudovali velmi dobří právníci.“ Jako taktéž doktor práv Ondráček s výkladem nesouhlasil. Socha Koněva prý naplňuje definici památníku, a tím spadá pod úmluvu mezi Ruskem a Českou republikou.

Také napadl tajné hlasování a otázal se Koláře, zda se opravdu tak bojí občanů, kteří by zjistili, jaký má názor. Prohlásil, že on se za své názory nikdy nestyděl, a i když byl napadán jako Kolář, tak nikdy nežádal o policejní ochranu. Nicméně odsoudil jakékoliv napadání, které na adresu starosty přišlo. Připomenul zastupitelům, že jsou vázáni zákony a Ústavou České republiky, podle které ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

