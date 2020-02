Boj o Radu ČT: Držet hubu! „Samolibý rudý nok.“ Slavný vývojář Vávra „profackoval“ Rolla z Milionu chvilek

Slavný český herní vývojář Daniel Vávra se ve svém příspěvku na Facebooku pustil do místopředsedy Milionu chvilek Benjamina Rolla, jenž byl hostem Barbory Tachecí. Dotkl se hlavně jeho kritiky kandidátky do Rady ČT Hany Lipovské. „Rád bych panu Rollovi sdělil, co by dělal opravdový demokraticky smýšlející člověk, a ne samolibý rudý nok jako on. Nominoval by vlastního kandidáta. Řekl by, proč by ho ostatní měli volit, a pak by respektoval volbu, držel hubu a nevynášel svoje božské soudy o tom, kde kdo má, nebo nemá být,“ rozohnil se Vávra. Dotkl se i kandidatury Rolla za Zelené.

Český herní vývojář Daniel Vávra se na svém Facebooku pustil do místopředsedy Milionu chvilek Benjamina Rolla, jenž byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. Danielu Vávrovi se nelíbilo, jak Roll hodnotil, kdo by měl, či neměl být členem Rozhlasové a televizní rady. Doslova Vávra napsal: „Včera v ČRo+ jeden z vůdců hnutí, Benjamin Roll, na sebe vzal úlohu ideologického kádrováka a začal vysvětlovat, kdo by podle něj měl mít právo být členem Rozhlasové a televizní rady a kdo ne. Demokraticky by tam podle něj měli sedět demokrati, což nejsou lidé někým zvolení a jeho zastupující, ale lidi, kteří mají stejný názor jako on.“

Vávra poté napsal, že Hana Lipovská by tam podle názoru Rolla být neměla, jelikož její vyjadřování „zvedá otazníky“ nad tím, zda vlastně chápe roli veřejnoprávních médií. „Navíc je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause a spolupracovala i s Václavem Klausem mladším...,“ zmínil Vávra.

Vávra dále napsal, že do funkce by nejspíše podle Rolla neměli být voleni lidi, jež si myslí něco jiného než on sám. „Eventuálně se znají s jinými lidmi, které nemá pan Roll rád,“ psal Vávra.

Poté Vávra vypsal výčet všech lidí, kteří v radě jsou, avšak Roll s nimi podle Vávry problém nemá:

„- Politik, člen TOP 09 Václav Jehlička.

- Nevadí mu Jana Kasalová, která pracovala pro vládu na propagandistické kampani podporující vstup do EU a spolupracuje s hnutím ANO.

- Nevadí mu poslanec ODS Václav Mencl.

- Nevadí mu Radka Nastoupilová, pracující pro mnoho ministerstev, nominovaná za ANO.

- Nevadí mu úředník z Úřadu vlády s výcvikem u britských tajných služeb MI5 Vadim Petrov.

- Nevadí mu člen KDU-ČSL Marek Poledníček.

- Nevadí mu politik ČSSD Ladislav Šincl.

- Nevadí mu senátorka a politička za ČSSD Dagmar Zvěřinová.“

Jsou to prý správní liberální demokraté jako právě Roll. „Vadí mu Hana Lipovská. Ta totiž se kamarádí s Václavem Klausem, a to je ošklivý člověk, který nemá v ‚demokracii‘ místo, a nemůže se proto podílet na kontrole televize, kterou musí chtě nechtě platit VŠICHNI, i když nejsou liberální ‚demokraté‘ jako soudruh Benjamin Roll a televize na ně a jejich hodnoty aktivně a za jejich peníze kydá hnůj,“ popsal.

Následoval vzkaz Vávry Rollovi: „Rád bych panu Rollovi sdělil, co by dělal opravdový demokraticky smýšlející člověk, a ne samolibý rudý nok jako on. Nominoval by vlastního kandidáta. Řekl by, proč by ho ostatní měli volit, a pak by respektoval volbu, držel hubu a nevynášel svoje božské soudy o tom, kde kdo má, nebo nemá být. Vcelku jsem si nevšiml, že by někdo někde v rozhlase vykřikoval, že Václav Jehlička je ohrožením demokracie, protože je napojený na TOP 09. A není to proto, že bychom my konzervativci měli strašně rádi TOP 09, ale protože nejsme stejně nenávistní, netolerantní totalitáři jako pan Roll a dovedeme překousnout, že někde sedí někdo, kdo s námi ve všem nesouhlasí.“

Současná rada je podle herního vývojáře výsměchem zásadám, podle kterých má být postavena, neboť v ní sedí současní nebo bývalí aktivní politici. „Členové rady mají podle zákona vykonávat své funkce nezávisle a nestranně. Nesmějí zároveň zastávat některé veřejné funkce a funkce v politických stranách a od kohokoli přijímat pro výkon funkce pokyny a instrukce. Členové ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy,“ citoval Vávra zákon.

Prý to je naprosto „nesplnitelný, pokrytecký a dementní“ požadavek. Rada je podle Vávry trafika pro vysloužilé politiky, kteří nestranní být nemají. Avšak kdyby byli v radě průhledně zastoupeni zástupci jednotlivých stran či zájmů ve společnosti, pak by prý skutečně mohli plnit svoji roli. „Takhle je to jen trapná hra na ‚nezávislost‘ a pseudoliberálové jako pan Roll můžou kydat hnůj na pro ně nepohodlné kandidáty. P.S.: Pan Roll kandidoval za Zelené. Nestranný demokrat,“ zakončil Vávra s poukazem na kandidaturu Benjamina Rolla. Ten skutečně za Zelené kandidoval, avšak jako kandidát bez politické příslušnosti.

