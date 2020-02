Označovat nevhodné kandidáty, žádá chvilkař Roll před volbami do Rady ČT. Pak otevřeně popsal, jak úkoloval Petříčka

Benjamin Roll byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. Místopředseda Milionu chvilek pro demokracii zde hovořil o poslání chvilek, o schůzce se zástupci se sociální demokracií a pak hlavně o kandidátech do Rady České televize. Došlo i na ekonomku Hanu Lipovskou. Prý „zvedá otazníky“ její chápání funkce veřejnoprávního média. „No, druhá věc je, že je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause, spolupracovala s Václavem Klausem mladším,“ vyčetl jí. „Ale to není tělesná vada ani duševní,“ kontrovala moderátorka. Přečtěte si.

Křesťan, pravdoláskař, student a člověk, jak se Benjamin Roll označuje na Facebooku, byl hostem Českého rozhlasu Plus. První otázka na současného místopředsedu Milionu chvilek pro demokracii byla, jak ho ty dva roky, co v tomto spolku působí, změnily. „Prakticky mám míň času na jiné věci včetně školy, včetně církve, což mě mrzí, ale holt už to tak je.

Osobnostně jsem si možná musel víc uvědomit víc své vlastní zodpovědnosti. Je vlastně zajímavé, že ta vnitřní touha se veřejně vyjádřit mě teď dostala do pozice, kdy si musím dát víc pozor na to, co řeknu. To je zajímavá zkušenost. Pak taky jsem najednou pozvaný do Českého rozhlasu, což je něco, s čím se musí člověk vyrovnat nějak vnitřně, jako co to znamená a neznamená,“ sdělil na začátku pořadu Roll.

„To by mě zajímalo, co to znamená a neznamená?“ zeptala se moderátorka Tachecí. „Neznamená to, že jsem nějaká výjimečná osobnost, i když mě teda pozvali do pořadu Osobnost Plus, ale znamená to, že mám najednou zodpovědnost za ten spolek, který mě do této pozice dostal, že jsem veřejně známý,“ odpověděl. „Člověk se naučí udržet nervy na uzdě, když musí korigovat tak velký dav, a zároveň musí pracovat s tím, že každé slovo má obrovský dosah a vliv,“ odpověděl na otázku, zda mu ty dva uplynulé roky daly větší jistotu.

Moderátorka se dále zeptala na to, jak moc se vnitřně trápí s tím, že všechny politické požadavky, které kladli na politickou scénu, byly nevyslyšeny. Prý je to částečně frustrující, ale jinak jsou vnitřně od toho osvobozeni, neboť jejich hlavním cílem je prý celková stabilizace společnosti. „To se teď daří tak, jak jsme vůbec nečekali, takže to nás osvobozuje od nějakého zoufání si, že velké cíle nevycházejí. Nicméně nás to posiluje v tom, že máme na nich trvat, protože lidem na tom očividně záleží,“ zmínil.

Došlo však i na studium. Tachecí zmínila, že studium na evangelické univerzitě nepřerušil, a zeptala se ho na postoj spolužáků k jeho aktivitám. Roll odpověděl, že postoje jsou velmi podporující. Dodal, že jich je poměrně málo na fakultě čili prý není těžké kamarádit a znát se se všemi. „Většina na demonstrace chodí, potom třeba přes Facebook jsem narazil na studenta z jiného oboru, který říkal, že se mu to nezdá, ale s ním se neznám osobně, takže nevím, na čem jsme. S těmi, které znám, tak ti chodí na ty demonstrace,“ dodal, že i kantoři jsou aktivní.

Tento a příští rok vidí spoluzakladatel Milionu chvilek jako zásadní. „My se teď chceme soustředit na ty naše regionální organizace, naše místní skupiny. Na konci února se spustí štafeta po krajských městech, kdy organizátoři v krajských městech dělají akce. My je budeme moct více podpořit, protože v Praze v tu dobu snad nic nebude. Chceme vytvořit síť po celé republice, která by byla nějak pevná, která by byla ve vzájemné shodě s těmi místními, a to by se mělo poté projevit i v té aktivizaci ostatních lidí, a nakonec i v těch volbách,“ vysvětlil Roll.

Popsal i to, jak se sešli nedávno se zástupci ČSSD. „My jsme se sešli pouze s částí ČSSD, s Petříčkem, Šmardou a s panem Veselým, což jsou místopředsedové ČSSD, oni se zdáli být nakloněni těm základním principům, samozřejmě jejich možnosti ve vládě jsou omezené, tak uvidíme, čeho mohou, či nemohou dosáhnout,“ řekl, na což se ho moderátorka zeptala, co po nich chtěli.

„My jsme chtěli, aby se zasadili o to, aby například v blížících se volbách do mediálních rad neprošli kandidáti napojení na dezinformační scénu, kteří by byli nějak vyhraněně proti dezinformačním médiím, potom jsme řešili, jaký je jejich postoj ke střetu zájmů premiéra, což je jeden z bodů našich demonstrací,“ rozvedl Roll. Dokonce prý souhlasili s postojem Milionu chvilek k veřejnoprávním médiím a že se tam pokusí nějakým způsobem působit mezi poslanci. Roll zmínil, že střet zájmů vnímají jako vážnou věc, ale sdělili, že nebudou odstupovat z vlády.

Poté se přešlo na rady veřejnoprávních médií. „Když už jste sám nakousl ty rady, o kterých jste řekl, že budete dohlížet na výběr, tak mě by vlastně zajímalo, v čem ten váš dohled bude spočívat. To budete říkat, tenhle kandidát je špatně, tenhle je dobře, nebo jak?“ zeptala se moderátorka. „Já myslím, že bychom měli některé kandidáty označit jako nepřijatelné vzhledem k jejich velmi příznivým vztahům k některým politikům, kteří podle nás narušují hranice demokratického chování,“ vysvětlil. „To máte na každého z nich profil, analýzu jeho vztahů?“ zeptala se moderátorka. Roll odpověděl, že to nemusejí dělat oni, protože to dělají jiné instituce. Prý lze sledovat i jejich činy v minulých letech, jak se prý vyjadřují či vyjadřovali k veřejnoprávním médiím.

„Teď narážíte na tu paní Lipovskou?“ zeptala se Tachecí. „Například,“ zodpověděl Roll. „To by mě obzvlášť zajímalo, protože aniž bych se chtěla někoho zastávat nebo někoho vyřizovat, tak vy si myslíte, že když vyjádřila nelibost nad existencí České televize, kdysi, nebo veřejnoprávních médií, tak že to ji vylučuje?“ zeptala se Tachecí. Prý to zvedá otazníky nad tím, jak chápe funkci veřejnoprávního média. „Ona už to řekla, ona tam chce působit jako ekonomka, má údajně dobré renomé, takže proč ne?“ „No, druhá věc je, že je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause, spolupracovala s Václavem Klausem mladším,“ zaútočil Roll. „Ale to není tělesná vada ani duševní,“ kontrovala Tachecí. „No není, ale je to závažné,“ mínil Roll. „Co je na tom závažného?“ tázala se moderátorka. „No, podle mě Václav Klaus mladší, jak se vyjadřuje, tím, jak chce působit ve společnosti, tak tím ohrožuje základy, na čem tato země stojí.“ „Ale to říkáte vy,“ poznamenala Tachecí. To Roll připustil.

„Já marně přemýšlím, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat, nad tím, kolik europoslanců, kteří nesouhlasili s existencí takto koncipované Evropské unie v Evropském parlamentu, sedělo, včetně některých našich. Taky byste mohl říct, že když přece nesouhlasí s existencí Evropské unie v této podobě, tak že by neměli v Evropském parlamentu co dělat,“ poznamenala Tachecí. Takové přirovnání však Roll odmítl. „Tam to je jiná věc, tam to jsou politici, které zvolili voliči, zastupují tam politické názory, to je v pořádku. V Radě České televize nemají zastávat politické názory a být navázáni na politiky, to je ten problém,“ kontroval Roll.

„To s vámi souhlasím, mně pořád není jasné, na jaké bázi se dá o tak relativně závažném postoji jako tenhle ano, tenhle ne, rozhodnout. Co vám k tomu vlastně stačí nebo co k tomu potřebujete? Když se podíváte, jak říkáte, že někdo pracoval pro Institut Václava Klause, a to vám stačí?“ ptala se moderátorka. Roll odpověděl, že tu jde o tu kombinaci těch výroků, které prý ani nejsou tak staré. Na otázku, co udělá spolek, pokud tam budou tito lidé zvoleni, odpověděl: „V některých vážných situacích jsme schopní i jít do ulic, to jsme řekli. Veřejnoprávní média, jejich ochrana je jednou z červených čar, které jsme pojmenovali na Letné, a pokud uvidíme, že ten vliv například politiků, kteří chtějí nějakým způsobem si systém naklonit na svoji stranu, je výrazný, tak má smysl se proti tomu ohradit a má smysl se proti tomu ohradit už předtím, aby se to nestalo,“ sdělil.

„Vyprávěli vám rodiče často, jaké to bylo v dobách reálného socialismu?“ zeptala se ke konci moderátorka. „Jo, vlastně to má asi velký vliv, že se nějak veřejně angažuji, že tu zkušenost jejich znám. Oni nebyli žádní disidenti, ale byli tak jako na pomezí. Nechodili volit, táta měl dlouhé vlasy a měli řadu problémů. Máma nemohla studovat a tak dále. Tak toho jsem si vážil a jsem za to rád, že takový postoj měli a mělo to na mě a mé bráchy velký vliv na to, jak jednáme,“ vyprávěl.

