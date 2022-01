Bojujte, jinak nemá cenu mít děti. Šíří se to: Protest už i na malém městě

Aktuální světová hrozba samozvaných takzvaných elit, které chtějí vládnout globálnímu světu. Také u nás se takoví lidé objevují – viz snaha o přijetí pandemického zákona, kde občanům a firmám hrozí drakonické tresty. To zaznělo na demonstraci iniciativy Chcípl PES, která se uskutečnila ve Strakonicích, a které se zúčastnilo několik set lidí.

„Dokud si necháme líbit, co nám vláda dělá, tak se nikdy nezbavíme totalitních praktik, které na nás chystají. Musíme říci ne této vládě, musíme se postavit za svá práva,“ uvedl na úvod jeden z hlavních organizátorů akce i protestů Jiří Janeček.

Jedna vládní banda

„Když jsme se v prosinci 2020 jako živnostníci zvedli a říkali jsme – proč máme omezovat naše provozy, proč naše zákazníky, z jakého důvodu, vždyť to stejně nebude fungovat. A tentokrát se nás nikdo nezastal. Stáli jsme v menšině, pár živnostníků a nikdo nás moc nechápal a každý si říkal – nás se to netýká,“ zavzpomínal. „Co se stalo? Je rok pryč a najednou tato vláda přišla s povinným očkováním policistů, hasičů, dalších věkových skupin. A najednou je nás víc, protože se to začalo lidí týkat. Pořád je ale mezi námi spousta lidí, kteří si říkají – nás se to netýká. Garantuji vám, že se to za chvíli bude týkat už celého českého národa. Protože tato vláda, a bohužel i Fialova vláda, ukrajuje a postupuje a dělá to samé, co vláda Babišova. Je to jedna banda, která nic jiného neumí, než rozkrádat rozpočet České republiky a omezovat naše svobody. Sebrali nám Vánoce – nesmyslné omezování trhů a trhovců. Výsledek? Nula. Jenom spousta nešťastných lidí. Mnoho smutných lidí, kteří celý rok připravovali své výrobky, aby je mohli prodat. A to jenom proto, aby si na nás vyzkoušeli, kam tato vláda může zajít. A my musíme říci této vládě ne,“ pokračoval dále Janeček.

Čím hůř, tím líp. Ale jak pro koho…

„Proto zrušili návrh povinného očkování, protože se začali děsit, jaká vlna se v republice proti tomu zvedá. Nejen u živnostníků, ale i u policistů a hasičů. Jediné, z čeho máme nyní děs, je, že ti svobodomyslní hasiči a policisté se identifikovali. Vládě se to nehodí, že jsou v jejich sboru. Oni je nepotřebují. Oni potřebují ovce, které se jdou jednou, dvakrát, třikrát naočkovat. Vždyť jsou to chlapi, kteří dokážou uběhnout deset kilometrů a ani se při tom nezadýchají. A to byla cílená skupina na očkování? Ne, to byl jiný důvod! Identifikovat svobodomyslné občany v těchto složkách. A povedlo se jim to. Naštěstí se to odložilo, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ pokračoval z tribuny Janeček.

„Co nás teď čeká, je novela pandemického zákona. Na co ji Fiala potřebuje, když slíbil, že žádný lockdown už nebude? K čemu je mu novela tohoto zákona? A ještě ke všemu je to novela Babišova zákona. K čemu to potřebují? Z našeho pohledu k ničemu. Ale bohužel do toho zákona propašovává pokuty, restrikce, které nás mají prioritně omezit. Nás, živnostníky, kteří začínali s touto rebelií. Dnes jsme schopni odkomunikovat, že jsme v pozici právnických osob. To znamená, že jsme zatím nepostižitelní. Ale úterní novela říká – pokutovat i živnostníky a podnikatele. Nemáte roušku, tam je snad dokonce 50 000. Nemáte uzavřený obchod? Tři miliony poprvé, čtyři miliony podruhé. To už pak nedáme. Jak dlouho vydržíme tento boj s vládou?“

Demonstrace ve Strakonicích. Foto: Václav Fiala

„Voláme Špendlík, Iniciativu 21, pojďte nám v úterý pomoci před Sněmovnou, budeme tam od devíti od rána. Pojďme zastavit přijetí tohoto protipandemického zákona. Jakmile jej schválí, mohou uzavřít provozovnu, omezit naše osobní svobody jen na základě toho, že hrozí epidemie. Oni se potkají, řeknou – v červnu bude epidemie a my musíme už v květnu uzavřít provozy. Když nevytrváme, tak nás opravdu dostanou,“ zval nejen přítomné organizátor akce.

Pozdrav nejen od Daniela

„Špendlík Táborský“ co by první vystupující diskutér si nejdříve za potlesku klekl. „To je Danielovo cvičení. Na znamení úcty, že jste tady… Dnes si globalisté myslí, že jsme nic, že jsme jejich QR kódy. Ale my jsme lidé, kteří rozumně uvažují. Oni se nás bojí, nálepkují nás. Již dva roky žijeme v hybridní globální válce uprostřed apartheidu, genocidy, mrzačení lidí chemickými vakcínami. Žijeme v destrukci Ústavy, Listiny základních lidských práv a svobod, Charty a Listiny OSN a Norimberského kodexu. Ten vznikl v roce 1947, aby se již nemohly konat hrůzy, které dělal doktor Mengele. A vidíme, že tomu tak není,“ konstatoval Táborský v maskáčích.

Konec demokracie, nástup technokracie

„Pro nás, kteří jsme zatím tuto válku přežili, chystají globalisté typu Klause Schwaba a Kristaliny Georgievové nový svět. A ten se bude jmenovat nový světový řád. Naše demokracie bude nahrazena technokracií globalistů. Tento nový svět bude plně pod jejich kontrolou. Začne to tím, že nám digitalizují měnu. Máme tu už i bankovní identitu. Následovat budou sociální věci, to je třeba ten semafor, který zavedl Vojtěch. Globalisté neustále po celém světě testují, co si mohou dovolit. A zjistili, že si mohou dovolit opravdu všechno. Zavírat lidi doma, dusit je pod rouškou. To vše se jim podařilo jenom díky strachu o život, strachu o to, že budeme sankcionováni, když si nenasadíme zednickou roušku. Ale globalistům toto všechno nestačí. Chtějí nás zatáhnout do války s Ruskem,“ konstatoval Táborský.

„Jsme poslední generace, která ještě toto všechno může změnit. Jestli selžeme, tak už nemá cenu přivádět na svět novou generaci. Protože to by byla generace lidí, která by prožila celý svůj život jenom v koncentračních táborech. Vytvořme sílu, která není vystavena na strachu, ale na lidských hodnotách,“ zakončil příznivec aktivity Daniela Landy.

Vždy na pozoru, stále ve střehu!

Jak dále uvedl spíkr akce Jiří Janeček, „…nejsme žádní antivaxeři, jak se nás snaží opentlit. Jen říkáme, že jestli se chce někdo očkovat dobrovolně, tak ať se očkuje, to je přece jeho problém, ne náš. Nechápu, proč by očkovaný člověk měl mít výhody. Proč já jako neočkovaný člověk nemůžu jít do hospody a očkovaný ano. Tam to smrdí, to je ten průšvih. Každý se musí rozhodnout na základě relevantních informací, jestli se chce dát očkovat, nebo nikoliv, jestli chce nosit roušku, nebo ne. Jestli polevíme, oni to povinné očkování vytáhnou znovu. Mají to schované a je na nás, jestli si to necháme dovolit.“

Hamáček versus Rakušan

Dalším vystupujícím byl právník Jindřich Rajchl: „Mám červený svetr a manželka říkala, abyste si mne nespletli s Hamáčkem.“ Smích. „Já nejsem prosím Hamáček, snad jste to poznali. Ale na druhou stranu musím říci, že bych mu měl možná vyjádřit úctu, protože když vidíme, co se děje nyní ve vládě, tak na něj ještě budeme vzpomínat. Pan Rakušan je ještě horší než pan Hamáček a já mu z tohoto pódia říkám – hanba!“ „Hanba,“ volá a píská strakonické náměstí.

„Nám se v podstatě poprvé podařilo prolomit hradby a donutit tuto vládu k nějakému ústupku. Vláda to neudělala proto, že chtěla, ale proto, že musela ustoupit vašemu tlaku. Ale jak to tak bývá, tak nepřítel se nevzdá, on jen udělá úhybný manévr. A přesně to se stalo. Oni nás chtějí ukolébat, aby zrušili vyhlášku a vyhlásili ještě něco daleko horšího, nebezpečnějšího, a to je novela pandemického zákona, která nás definitivně uvrhne do totality a do stavu, kde nebudou platit demokratické principy právního státu. Musíme se tomu postavit a jednohlasně říci – ne, my toto nechceme,“ uvedl za silného potlesku právník iniciativy Chcípl PES.

Megapokuty už čekají

„Tento zákon obsahuje strašnou spoustu úplně šílených věci. Ministři budou řídit celý náš život a nebudou muset zdůvodňovat vůbec nic. Budou vydávat jedno opatřením za druhým, jak jim právě přijde na mysl a my proti tomu nebudeme moci dělat vůbec nic. Pokud jste někdo dostal za absenci roušky tisíc korun, tak teď budete dostávat desetitisíce a možná statisíce. A tento zákon, což je na tom úplně nejhorší, má platit navždy. Já tady pandemický zákon nechci – a vy ano?“ „Neee,“ křičí lidé.

„…Už nás nic nemůže zastavit… Máte tu situaci, kdy se musíme přestat rozdělovat na očkované a neočkované. Musíme si uvědomit, že jsme jedni lidé a že jsme si všichni rovni… Zatímco ve Velké Británii ruší veškerá opatření, ruší je i v Irsku, velmi brzy je zruší i ve Španělsku, soudy v USA ruší jedno nařízení Joea Bidena za druhým, celý svět jde už z pandemie pryč. A tady si pánové Rakušan, Fiala a Válek snaží uzurpovat veškerou moc pro sebe. Dovolíme jim to?“ táže se davu právník a ten odpovídá: „Neee!! Jsou to zrádci!“

Protest ve Strakonicích. Foto: Václav Fiala

„Jediná jejich zbraň je to, že se nás snaží zastrašit. Ale já jim vzkazuji a budu opakovat pořád – snažili jste se zasít mezi nás nenávist, snažili jste se nás rozdělit na dvě skupiny a ty poštvat proti sobě. A snažili jste se vnést do našich řad strach. My vám ale vzkazujeme, že se nebudeme nenávidět a že se nebudeme rozdělovat na dvě skupiny a že se vás rozhodně bát nebudeme! My jsme jedno tělo, jeden hlas a nás nikdy nezastavíte!!“ „Joo… my se nedáme!“ reagují demonstrující.

Lež má krátké nohy

„Ředitelka lékové agentury CDC řekla, že vakcíny nebrání přenosu. Tudíž v tuto chvíli jakékoliv povinné očkování a zavádění dalších opatření, souvisejících s vakcínami z hlediska omezení přenosu jsou naprosto zbytečné a všichni víme, že to byla všechno jen jedna velká lež. Říkám – vy jste riskovali s našimi životy, obelhali jste nás, rozdělovali jste nás na očkované a neočkované – hanba vám! Nezastavíte nás a budeme bojovat proti totalitě, protože jediný život, který má smysl, je ten svobodný. Uznejte tedy svoji porážku, zrušte všechna opatření a nechte nás žít!“ konstatoval za potlesku a volání „Rajchl na Hrad!“ právník hnutí Chcípl PES.

