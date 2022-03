Bolest, hanba. 17 tisíc umělců Ruska protestuje proti válce

Videa kolující po sociálních sítích ukazují, že většina Rusů podporuje ruskou agresi vůči Ukrajině a píšou si na auta či na trička velká písmena „Z“, která mají na tancích, na autech, na náklaďácích i na další technice ruští okupanti mířící na Ukrajinu.

Analytik Kamil Galejev k této podpoře na twitteru poznamenal, že k tomu obyčejné Rusy nikdo nenutí a co činí, činí dobrovolně.

„Putin se rozhodl tuto válku zahájit. Ale získal širokou podporu ruského lidu. Nikdo je nenutí účastnit se těchto projevů podpory, mohli by to úplně vynechat. Ale jásají. Fandí, protože se cítí dobře, jsou hrdí. Rusko se stalo opět velkým,“ napsal Galejev.

Putin took a decision to start this war. But he got a wide support of the Russian people. Nobody's forcing them to participate in these shows of support, they could totally skip it. But they cheer. They cheer, because they feel good, they feel proud. Russia became great again pic.twitter.com/XkFHTlDq6m