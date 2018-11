Bordel jak po cikánech, říkají. A vyprávějí vtipy. Je to úmorné, naříká na český rasismus režisérka Monika Le Fay

„Rasismus je náš denní chleba. Na ulici, v obchodě, u lékaře nebo psychologa. Co si myslet o učitelce ve školce, která začne šikanovat tříleté dítě poté, co se dozví, že není z Jižní Ameriky, ale z Klokánku? O učitelce, která první den školy nechá všechny děti podepsat na tabuli, jen to naše ne? Dítě, které jediné ze třídy umí kromě české také anglickou abecedu? Co říct o majiteli soukromé školy, který nám navrhne, abychom nastoupili do dubna ‚na zkoušku‘, protože je zřejmé, že ‚budou problémy‘? S holčičkou, která si nejraději ze všeho pouští anglické programy a opisuje anglické názvy? Která se těšila do školy jako málokdo a ptala se, jestli bude i o víkendu? A která je skvělá malířka a tanečnice, se srdcem na pravém místě?“ poznamenala Le Fay, vlastním jménem Elšíková.

Podle jejích slov existuje dvojí rasismus. „Veřejný, který zastupuje například Zeman, a o tom nemluvím, protože je mi z něj na blití,“ řekla rázně. Druhý rasismus, podle ní podprahový, částečně nevědomý, nasátý zřejmě s mateřským mlékem.

„Rasismus, který říká, že ti, co nejsou dost světlí, jsou automaticky hloupější, problémovější, hlučnější, méně úspěšní a celkově můžou být rádi, když je ostatní nechají být. Běda ale těm, kdo by se chtěli povyšovat a mít stejná práva (místo ve škole, práci, peníze) jako ostatní,“ poznamenala Le Fay.

„Úplně běžně nám lidé chválí dítě a ve druhé větě jedním dechem zmíní historku o nájemnících, kteří po sobě nechali ‚bordel jak po cigánech‘. Zvou naši dceru k sobě domů a mezi řečí vyprávějí vtipy o lokalitách, kam není radno kvůli ‚nepřizpůsobivým‘ chodit. Obdivují Tulinu a vzápětí zmiňují hrůzostrašné historky o ‚smradech‘. Je to pořád dokola. Je to úmorné. Člověk s tím nemůže pořád bojovat nebo někoho vychovávat, protože by se zbláznil. Automaticky se uzavírá do své bubliny, mezi rodinu a přátele, kteří nic takového neříkají. Je mi líto těch dětí, které se nemůžou bránit a nemají zastání,“ uzavřela.

