Bouřlivé vystoupení Václava Klause: Byl dán impuls k rozředění národních států migrací ze zemí mimo Evropu!

„Vyzvali jste mne promluvit o perspektivách Evropy, což mne vybízí k bonmotu, že je Evropa vyhořelá a že proto žádné perspektivy a žádnou budoucnost nemá. A že na to není žádný lék. V této zkratce to ode mne vypadá jako nadsázka, ale já jsem přesvědčen, že to příliš daleko od pravdy není. Dovolte mi k obhajobě tohoto názoru říci pár slov," prohlásil Klaus na úvod svého příspěvku na ekonomické konferenci pořádané pro mnohé netradičně na Institutu experimentální a klinické medicíny (IKEM).

Jedním dechem však dodal, že nic netrvá věčně a že jsou v chodu síly, které mohou současný stav Evropy sevřené v krunýři EU proměnit. Kritika EU dnes zaznívá z mnoha stran, kromě Bruselu, takže je podle druhého českého prezidenta jasné, že je její současný stav neudržitelný. Je totiž podobný tomu, co jsme zažívali v komunistické éře. Komunisté potlačovali svobodné myšlení a snažili se vytvořit ideálního socialistického člověka. EU se prý dnes pokouší o totéž.

„Skutečná politická soutěž idejí a politických programů byla v dnešní Evropě nahrazena politickou korektností, moralistickými výroky, enormní mediální manipulací, ale – v neposlední řadě – i mlčením a tabuizováním řady důležitých témat. Žijeme v politicky korektním (to znamená neupřímném), více a více monoideologickém světě, který je svými věrozvěsty prezentován jako svět neideologický, v němž bude unikátní evropský mix konzervativních a liberálních hodnot platit navěky," pokračoval druhý prezident.

Vedle státu je ale oslabována i role rodiny. „Rodina je narušována agresivním genderismem a feminismem, prosazováním různých typů registrovaného partnerství a manželství osob stejného pohlaví a zpochybňováním přirozené sexuální orientace mužů a žen," nebral si servítky Klaus.

Povinností postkomunistických zemí, které ví, co se děje, musí chránit ony skvělé tradiční hodnoty, po kterých jsme toužili a které se vytrácí. Klaus vnímá národní stát jako prvek, který se v Evropě začal vytvářel po třicetileté válce z let 1618 až 1648 a který vedl k soutěživosti mezi těmito národy a tím i k rozmachu kontinentu, který díky tomu předběhl celý svět. Teď se výhod národního státu zbavujeme, snažíme se ho nahradit nějakým evropským lidem a to vůbec není dobré. Klaus má dlouhodobě za to, že něco jako evropský lid neexistuje.

„Masivní podporou pohybu lidí mimo území jejich původních států se mělo přispět k postupnému vytváření – v minulosti fakticky neexistující (pouze ex-post postulované a normativně proklamované) – evropské identity. Tato identita se měla dotvářet podporou migrace uvnitř Evropy. (Když ani to nestačilo, byl dán impuls k rozředění národních států migrací ze zemí mimo Evropu," varoval Klaus.

Migrace podle Klause Evropskou ekonomiku ničí, protože migranti k nám nepřichází pracovat, nýbrž čerpat dávky.

