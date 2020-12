Bral i půl milionu měsíčně... Teď herec Petr Rychlý ztrácí práci a prý neví, co bude

Není snad v České republice profese, která by nebyla covidem-19 nějakým způsobem ovlivněna. Zasažení jsou kupříkladu herci. I jednoho z nejslavnějších seriálů v Česku, Ordinace v růžové zahradě. Adéla Gondíková prohlásila, že kdyby to bylo potřeba, určitě by do nemocnice pomáhat šla. Ale má štěstí, že má roli v seriálu Modrý kód. Ne tak veterán seriálu Petr Rychlý. Přišel o roli, za kterou si dle deníku Blesk vydělal někdy až 195 tisíc korun. Ale zpěvák Janek Ledecký prý přichází o miliony.

Bývalá hvězda seriálu Adéla Gondíková, která teď účinkuje v další sérii z prostředí nemocnice, v seriálu Modrý kód, by, kdyby to bylo potřeba, přiložila ruku k dílu doopravdy. „Kdyby se to tady nějak zastavilo, určitě bych šla nějakým způsobem pomáhat. Asi by nás nepustili k tomu nejhoršímu, nejnutnějšímu, že bychom měli nějakou zodpovědnost, ale cokoliv by bylo potřeba, tak bych určitě šla. Mně by to nevadilo,“ řekla v interview pro iDnes.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 26% Ne 63% Ještě nevím 11% hlasovalo: 6075 lidí

Je vděčná, že teď, když je práce nejistá, má roli v seriálu. „Předtím to tak nebylo, nabídka přišla, až když se to měnilo v první vlně corony,“ prozradila. Ale o práci prý přišel její manžel, herec Jiří Langmajer. „Všechny projekty se zrušily, přeložily o rok. Ale potom to začalo být trošku lepší, v létě se začalo hrát a zase vznikly jiné projekty, které se daly dělat. Takže práci celkem měl, ale teď to třeba také nevypadá. Práce je taková náhoda. Já mám samozřejmě v tomto obrovské štěstí, že to zatím jde, než se to zastaví. To nikdy nevíte,“ řekla pro iDnes. Ale „opravdu na nulu“ prý šly profese, které člověk v televizi pozná jen podle kvality práce, tedy kostymérky, maskérky, technici, osvětlovači či zvukaři.

Další herec, kterého covid zasáhl více, je Petr Rychlý, taktéž hvězda Ordinace v Růžové zahradě. Jak uvádí deník Blesk, dříve inkasoval až půl milionu měsíčně. To covid změnil. „Horší situace nastává ale teď. Sám na svém diáři vidím, jak mi odpadá jedna práce za druhou,“ řekl již v září.

To ovšem ještě hrál v patnáct let běžícím seriálu. Který má ale nyní šestnáctou sérií skončit. Dle Blesku si Rychlý mohl za 13 natáčecích dní za měsíc vydělat 195 tisíc. Rychlému tak zbývá natáčení Rad ptáka Loskutáka. Za tento pořad dle deníku Aha! prý bere 120 tisíc měsíčně. Dodejme, že v Radách ptáka Loskutáka dříve účinkovala se svým bratrem i Gondíková. Kromě toho má Rychlý příjmy i z dabingu, ovšem ty jsou oproti natáčecím gážím nicotné. A z divadla teď asi nepřiteče nic.

Koho koronavir opravdu připravuje o příjmy je však zpěvák a také herec Janek Ledecký, o kterém jsme již psali. Kvůli zrušeným představením a koncertům, do kterých sám investoval, prý přichází o miliony. Nedávno, bez ohledu na vládní nařízení, zazpíval v Chotěboři. „Dobrý první adventní večer. Kdyby se vás někdo ptal, náhodou, kdyby někdo dorazil a kladl vám nepříjemné otázky, my tady jedeme okolo a když vidíme, jak svítí stromek, tak nám to nedá a natáčíme tady videoklip. To se smí. Je nás jenom šest včetně kameramana, to si můžete spočítat,“ řekl úvodem svého vystoupení Janek Ledecký.

