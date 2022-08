Brankář Jiří Holeček bez obalu: Putinova prasárna. Ještě přitvrdit, uvalit sankce. Čím dřív ta válka skončí, tím bude lépe

reklama

Na Ukrajině se stále bojuje, řeší se to pochopitelně na všech frontách, střídají se zprávy potvrzené i nepotvrzené, pravdivé i nepravdivé. Analytici se předhánějí v prognózách. Realita je ovšem taková, že válka se patrně dostala do slepé uličky, ze které bude pro obě strany těžké se dostat. Jak tu situaci vnímáte a sledujete vy?

Samozřejmě že odsuzuji válku. Jakákoliv válka je špatná, je to tragédie pro Ukrajinu a pro tamní lidi. Bohužel jakoukoliv válku vždycky nejvíce odnášejí civilisté. Podle mě je to, co Putin udělal, prostě bez obalu řečeno prasárna! Jinak se to říct nedá. Momentálně to vypadá, že Rusku už definitivně došly síly a evidentně neví, jak dál.

Ozývají se hlasy, že ruský prezident Vladimir Putin trpí psychickými problémy, že je labilní, že jeho zdraví ovlivnil covid a údajná léčba steroidy atd. Sdílíte tento názor?

Já nejsem lékař, abych tu vyslovoval nějakou diagnózu. Ale že není psychicky v pořádku, o tom snad není sporu. Kdyby byl v normálu, tak by něco takového (napadení jiného samostatného státu) přece nemohl nikdy udělat.

Co říkáte na kritiku vlády za až přespříliš vstřícnou politiku vůči ukrajinským uprchlíkům v době nastupující ekonomické krize?

Že je to naprosto v pořádku a ta vstřícnost je zcela na místě. Nebo snad máme radši podporovat Rusy? To je přece nesmysl. Dokázat účinně pomoci, to je dle mého soudu naše povinnost.

A schvalujete i pomoc ve formě zbraní a munice? Váš někdejší spoluhráč Jiří Holík k tomu řekl: „Já si myslím, že bychom na Ukrajinu neměli dodávat zbraně a tvářit se, že tím chceme zajistit mír. O to více bude pak mrtvých a zraněných na jedné i na druhé straně.“ Co vy na to?

To je nesmysl. My musíme naopak těch zbraní a munice dovést tolik, aby válka skončila co nejdřív! A zejména mám na mysli pokročilé technologie, které Rusové nemají a nevědí, jak se proti nim bránit.

Generál Macko v rozhovoru pro PL uvedl, že jakýkoliv střet mezi Ruskem a NATO nebo Ruskem a USA je velmi nepravděpodobný. Sdílíte tento názor? Máte strach?

Ne, strach nemám a mít nebudu, dokud nějaký chytrák neřekne, abychom šli taky bojovat na Ukrajinu. Pokud už se jednou do toho konfliktu zapojíme, tak se totiž zcela klidně může během hodně krátké doby přelít až sem k nám. Ale za současné konstelace z toho obavy nemám.

Obáváte se extrémního snížení životní úrovně v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině a jejími ekonomickými konsekvencemi, především energetickou krizí?

Určitě to hrozí, vlastně už to taky probíhá. Ale čím dřív ta válka skončí, tím to bude pro nás i ekonomicky lepší a snesitelnější. Musíme podle mě ještě více přitvrdit a uvalit na Rusko sankce, které Putina donutí k jednání a ústupkům.

Pojďme k hokeji, pane Holečku. Co říkáte na vášnivou diskusi ohledně českých hráčů, kteří i po začátku války zůstali v KHL – a dočkali se často despektu a odsuzování za morální selhání…

Na to je potřeba se podívat z více stran. Hráči mají určitou smlouvu, kterou musejí dodržet. Nedodržení znamená velký finanční postih. Ale stejně na tom byli ku příkladu Finové – a přesto se sbalili a kompletně všichni odešli smlouva – nesmlouva.

Upřímně řečeno, to samé bych očekával i od našich hráčů. Kdyby opravdu chtěli, tak by se mohli se ctí vrátit. Nikdo z nich by kvůli tomu na mizinu nepřišel. Ale říkám, je to více úhlů pohledu, říkám jen svůj názor, nikoho nekádruji a nesoudím.

Ale co soudíte o čtvrtečním rozhodnutí výkonného výboru Českého hokejového svazu, že hráči, kteří v době od počátku invaze Ruska na Ukrajinu podepsali či ještě podepíší smlouvu s některým z klubů KHL, nebudou zváni na reprezentační akce?

Tady jsme se zachovali stejně jako Finové a Švédi, ale myslím, že to není úplně nejšťastnější. Ani hokejový život není černobílý a každý z těch hráčů má jistě svoje důvody, proč setrvává v KHL. Ostatně to samé tvrdil ještě před dvěma měsíci dnešní šéf českého hokeje Alois Hadamczik, i proto mě to rozhodnutí trochu překvapilo. Tím spíš, že naše reprezentační špička je tak úzká.

Ruští a běloruští hokejisté se dle rozhodnutí IIHF nezúčastní hokejového mistrovství světa ani v příštím roce. Ruský hokejový svaz se chystá Mezinárodní hokejovou federaci žalovat u civilního soudu, šéf ruského hokeje Vjačeslav Fetisov soptí. Považujete to za správné rozhodnutí?

Politika a sport dohromady nepatří, ale Mezinárodní hokejové asociaci prostě nic jiného nezbývalo. Otázka výkonnosti je tu až na druhém místě. Nevím, čemu se Fetisov tak diví. I když po pravdě řečeno, mně by to jako hráči bylo líto.

Líto? Jak tomu mám rozumět?

Z pohledu našich hráčů. Protože já jsem proti Rusům vždycky strašně rád chytal a nic jsem neviděl radši, než když měli na konci zápasu svěšené hlavy a museli poslouchat naši hymnu! Když takové sportovní vítězství má politický podtext, je to pořád lepší, než když se ty problémy řeší válkou a zabíjením.

