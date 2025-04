Brněnský politolog o Babišově vládě: Žádné zemětřesení

Brněnský politolog Lubomír Kopeček se zamýšlel nad tím, jaké změny by mohly nastat, pokud by hnutí ANO, které nyní výrazně vede ve volebních preferencích, znovu převzalo moc. Podle Kopečka se ale neočekávají žádné dramatické politické otřesy podobné těm, které následovaly po vítězství Donalda Trumpa v USA. Kopeček v rozhovoru uvedl, že v českém prostředí není situace nastavena tak, že by „jeden člověk vyhrál a měl v rukou celou moc“.

Nedošlo by podle něj ani k ničemu, co by se podobalo „zemětřesení“ ve smyslu změn, které nastaly například v Maďarsku v roce 2010, kdy Viktor Orbán získal ústavní většinu a zásadně proměnil politický systém.

V některých konkrétních otázkách však podle Kopečka může hnutí ANO snadno najít společnou řeč se současnou parlamentní i mimoparlamentní opozicí. „Kdybych chtěl být provokativní, řeknu, že se to bude hodně týkat veřejnoprávních médií. Čekal bych, že jedna z prvních věcí, která se tu povalí, budou-li mít většinu v Parlamentu, bude snaha vrátit koncesionářské poplatky tam, kde byly před zvýšením,“ uvedl politolog.

Jako možné partnery pro spolupráci zmínil například SPD, hnutí Stačilo! nebo Motoristy sobě. Od května se poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas zvýší dohromady na 150 korun.

Další oblastí, kde by mohla být shoda, je podle Kopečka sociální politika. ANO by se mohlo snadno domluvit s dalšími opozičními stranami na snížení věku odchodu do důchodu či na zvýšení valorizace penzí. Zároveň poukázal, že voliči hnutí ANO jsou orientováni spíše na sociální požadavky. „V podstatě to odpovídá tomu, co tady historicky hlásala levice – je to zvyšování důchodů, platů státních zaměstnanců, podpora bytové výstavby státem a tak dále.“

Naopak slabinou hnutí ANO by podle Kopečka mohla být zahraniční politika. Upozornil, že část jejich voličů zastává radikálnější postoje, například je výrazně více proruská nebo proti NATO, než je oficiální linie hnutí ANO. Tento prostor by tak podle něj mohly využít strany jako SPD nebo Stačilo!, které si mohou dovolit být v těchto otázkách radikálnější.

Na závěr Kopeček sdělil, že otázkou zůstává, zda a do jaké míry se současným vládním stranám podaří získat část voličů hnutí ANO. „Já myslím, že v nějakém větším měřítku je získat nemohou,“ dodal Kopeček.

Psali jsme: Na Západ? Ne, do Rumunska. Holec rovná Fialovu směrovku SPOLU by vyhrálo jenom v Praze. Ale Jakob z TOP 09 radši řešil Turka s Macinkou Senátorka Zwyrtek Hamplová: Rozhodnutí v Rumunsku vynesl Pan soudce. Obdiv a respekt Pravda se v kampani nebude kontrolovat. Hrušínský se neudržel