Brněnský primátor Vokřál z ANO podpoří ve 2. kole Drahoše

Brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO podporuje v prezidentských volbách Jiřího Drahoše. Volil jej v prvním kole a bude i v druhém. Uvedl to na sociálních sítích. Drahoše volí přesto, že předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš vyjádřil podporu současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, který se s Drahošem utká ve druhém kole, připomněla ČTK.

Babiš však členům hnutí nedával doporučení, koho volit. Hnutí oficiálně nikoho nepodpořilo.

První kolo vyhrál uplynulý víkend Zeman, druhé kolo se uskuteční 26. a 27. ledna. Zeman získal v prvním kole 38,56 procenta hlasů a druhý Drahoš 26,60 procenta hlasů. Drahoše po prvním kole podpořila většina kandidátů, kteří skončili na nepostupových místech – Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek.

Podporu Drahošovi vyjádřil i Vokřál. „Jsem rád, že v druhém kole bude mít pan prezident Zeman důstojného, kultivovaného a vzdělaného protivníka. Pana profesora Drahoše jsem volil v prvním kole a budu jej volit i v druhém,“ uvedl primátor.

Podle něj by lidé hlavně měli jít k volbám. „Ať už jste volili nebo budete volit kohokoliv, nejdůležitější je, že se voleb účastníte,“ napsal Vokřál. Právo volit a samotný volební akt jsou podle něj vrcholem demokracie. „A byť je volební účast relativně vysoká, téměř polovina občanů k volbám nechodí. Nevím, zda je to nezájem, znechucenost politikou, lenost nebo něco jiného, možná od každého trochu. Ale pojďme se prosím ‚hecnout‘ a za dva týdny přijít k druhému kolu prezidentských voleb v co nejsilnější sestavě,“ vyzval voliče.

Volební účast v prvním kole byla 61,92 procenta.

