Bruselský list popsal zděšení, které zavládlo v sídle EU

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Dobrý den, možná se pletu, ale neutrácí za kampaň ze všeho nejvíc právě vaše hnutí? Možná by nebylo na škodu, kdyby se limit pro politickou kampaň snížil - co vy na to? Třeba byste jako politici pak víc makali a nespoléhali na to, že pak uděláte kampaň - nic osobního, zrovna vás je vidět docela dost...

