Brutální dezinformace o Jiřím Ovčáčkovi. A lidé, kteří nenávidí Hrad, to bezmyšlenkovitě šíří dál. Je to závažné

Na Twitteru se šíří dezinformace o údajném vyjádření hradního mluvčího na adresu zemřelého politického vězně Jiřího Stránského.

Uživatel Marek Vondrák, který se na svém profilu označuje za pravicového liberála, uvádí, že Jiří Ovčáček v rádiu o Stránském řekl, že odešla směšná figurka “demobloku”. Problém je v tom, že mluvčí prezidenta nic takového neřekl.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 2370 lidí

“Drzý Ovčáček prý řekl v rádiu, že odešla směšná figurka tzv. Demobloku, celý život klouzající po laciném antikomunismu... Já snad půjdu mu tu drzou kušnu naflákat... Hovado jedno... Je úděsné, v jakém kanálu se dnes nachází sídlo českých králů... Póvl to zvolil, my tím trpíme. Ještě prý, že je třeba nebýt k němu příliš přísný, protože se mu to poslední dobou vzhledem k vysokému věku evidentně v hlavě pletlo a nechal se zneužívat k šíření nenávisti po náměstích jako maskot. Mají na hradní žumpě vůbec nějaké dno?” napsal Vondrák.

Konkrétní zdroj svých tvrzení už na Twitteru neuvedl. A podle sdělení mluvčího Hradu ani žádný zdroj uvést nemohl, protože Ovčáček nic takového neřekl.

“Je to příklad šíření brutální dezinformace, jinými slovy, lži. Tato podvodná akce přitom splnila účel, stal jsem se terčem mnoha výhružek fyzickým napadením,” potvrdil ParlamentnímListům.cz mluvčí Miloše Zemana.

Značná část twitterových uživatelů si ovšem nezjišťovala, zda jde o pravdivé sdělení nebo dezinformaci a ihned se jala to Ovčáčkovi pořadně nandat. Výjimkou nebyly ani výhružky fyzickým napadením, což ve světle nedávného zmlácení Ladislava Jakla, který má podobné názory jako Ovčáček, působí dost výhrůžně.

Někteří uživatelé přece jen později začali po Vondrákovi žádat zdroj jeho informací. Na to však “pravicový liberál” nereagoval a místo toho do diskusního vlákna dál psal věci typu, že Ovčáček “už svou drzou hubou znectil kdekoho”.

Vyvracení dezinformace se nakonec na Twitteru ujal sám hradní mluvčí, který lidem odpovídal, že to není pravda a nic takového neřekl. “Kdo tuto lež šíří, může se radovat. Přečtěte si, jakou odpornou nenávist, včetně vyhrožování fyzickým napadením, tato lež vyvolala zde na Twitteru. Vypadá to tady jak na nějakém fašistickém srazu,” reagoval v twitterové diskusi mluvčí.

Drzý Ovčáček prý řekl v rádiu, že odešla směšná figurka tzv. Demobloku, celý život klouzající po laciném antikomunismu... Já snad půjdu mu tu drzou kušnu naflákat... Hovado jedno... Je úděsné, v jakém kanálu se dnes nachází sídlo českých králů... Póvl to zvolil, my tím trpíme... — Marek Vondrák (@MarekVondrak) 29. května 2019

Psali jsme: Útok na Ovčáčka: Šmudlo, Jiříčku, vem si tužtičku, prdel, estébáček Andrej. A víte, kdo zatleskal? „Průzkumy přání mediálního mainstreamu.“ Jiří Ovčáček v povolební ráži Je to lhář, Zemana dehonestoval! Ovčáček se vložil do bitvy se Šarapatkou, ostře Prezident je vůl, uvedl spisovatel Jiří Stránský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka