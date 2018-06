Buď se zdaní náhrady za církevní restituce, nebo vládu Babiše nepodpoříme, burácel v ČT komunista Kováčik. Do toho se pustil Kupka

Toleranční patent, o kterém s hnutím ANO vyjednává vyjednávací tým KSČM a který by měl zajistit menšinové vládě důvěru Poslanecké sněmovny, by měl být podle Kováčika dojednán, až skončí referendum ČSSD s pozitivním výsledkem. „Až budou známy výsledky referenda a dopadne kladně, sejde se ústřední výbor KSČM na mimořádném zasedání, posoudí situaci a pak se rozhodneme, jak k podpoře vzniku a toleranci existence přistoupíme,“ uvedl Kováčik.

Ten také poznamenal, že ústřední a dlouhodobý bod KSČM, na kterém zavisí jejich podpora nejvíce, je zdanění církevních restitucí. „Nyní je to o tom, že ten zákon, který je z naší dílny, je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Pokud bude úspěšně projednán, není zapotřebí jej dávat do programového prohlášení,“ řekl Kováčik s tím, že pokud by ale nebyl dojednán, bude o něm zmínka v dohodě o případné podpoře a tolerance.

„Pokud by se stalo, že by hnutí ANO a sociální demokraté v závěrečném hlasování nepodpořili návrh KSČM o zdanění církevních restitucí, tak si pak mohou o toleranci a podpoře vládě jednat, s kým chtějí,“ řekl Kováčik s tím, že komunisté mají svobodu v tom, že v případě těchto záležitostí se můžeme vyslovit i pro nedůvěru této vládě. „Čekáme, že do hlasování o důvěře už bude zákon o zdanění církevních restitucí dojednaný, schválený, nebo bude v rámci smlouvy o spolupráci,“ zopakoval.

Místopředseda hnutí ANO Richard Brabec před týdnem v Otázkách Václava Moravce řekl, že plán B, pokud by členové ČSSD v referendu nerozhodli pro vstup do vlády s ANO, neexistuje. Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že jednání SPD o podpoře vlády je již ukončeno. „Zatím žádná jednání neprobíhají na jakékoliv úrovni,“ dodal s tím, že o plánu B jsou připraveni jednat. „Nejprve bychom si ale vyžádali konzultaci, jak s prezidentem Zemanem, tak s Babišem, a potom, pokud by referendum ČSSD nedopadlo, jsme připravení o podpoře vlády odborníků jednat,“ zopakoval.

Anketa Chcete, aby ČSSD zasedla ve vládě Andreje Babiše? Chci 4% Nechci 96% hlasovalo: 21599 lidí

Jako ekonomický expert SPD pak Fiala poukázal na to, že by pro SPD byl v takovém případě problém přistoupit na padesátimiliardový schodek státního rozpočtu. „Na takový deficit bychom nemohli přistoupit. Zvláště v době ekonomického růstu, kdy státní rozpočty musejí tvořit přebytek,“ řekl a dodal, že vše je ale o jednání, a pokud by to bylo v rámci ekonomické konjunktury, tak by to rozhodně nepodpořili. Pokud by to však byl rozpočet v rámci ekonomické krize, tak pravděpodobně ano.

„Rozpočet s padesáti miliardami v době ekonomického růstu je trestuhodná záležitost,“ kroutil hlavou Kupka, podle kterého něco takového akorát dokazuje, že vláda, která vznikne, tak bude levicová a neodpovědná. „Přece není možné v době, kdy ekonomika velkým tempem roste, přinést něco takového na stůl. Navíc i v programovém prohlášení se praví, že by vláda měla podporovat investice. To se v návrhu rozpočtu téměř nedočtete,“ zdůraznil.

Ministryně financí Alena Schillerová ale uvedla, že se počítá s investicemi ve výši osmdesáti miliard, a jedná se tak o proinvestiční rozpočet. Pokud podle Kupky však srovnáte takovou míru investic s předchozími obdobími, je to významně méně. „Hlavně částka, která generuje ten padesátimiliardový deficit, spočívá především v projídání české ekonomiky a toho, co se podaří českému státu díky tomu růstu získat,“ upřesnil Kupka důvody, proč je to nepřijatelné.

Naprosto zjevně se podle Kupky také ukazuje, že to bude polokomunistická vláda. „Je tu možné zaznamenat několik vykřičníků v tom, co se vlastně chystá. Komunisté k tomu přistoupili byznysově, řekli, že za nějakých okolností to budou podporovat, a ty okolnosti spočívají především v tom, aby měli příslušné posty ve státní správě a státních podnicích,“ míní Kupka, který podle svých slov zaznamenal řadu vyjádření sociálních demokratů, že jsou vlastně spokojení s tím, že je to levicový koncept.

Za normálních okolností se vláda skládá na základě programové blízkosti, připomněl Kupka. Už jen tady existuje podle něj prokazatelně několik zásadních rozporů. Za příklad dal třeba to, že komunisté říkají, že chtějí vystoupit z NATO a omezovat mise. Tato vláda zároveň o tom, že by vystupovala z NATO, ale nehovoří. „Snad hovořit ani nebude. Z mnoha kroků komunistů je zjevné, že svou podporou vládě v mnoha ohledech porušují svůj vlastní program. Je to pokrytectví,“ sdělil Kupka.

KSČM se poslední týdny vymezuje vůči zahraničním misím, v podmínkách je však uvedené nemá. „Pokrytectví by bylo v tom, kdybychom my do vlády šli naplno. Jsou tam rozpory v zahraničněpolitické a obranné politice, tudíž do vlády jít nemůže, až to by byla zrada programu. Zahraniční mise v podmínkách nejsou, protože nevyjednáváme o plné účasti ve vládě,“ zdůraznil Kupkovi Kováčik s tím, že ODS byla jednou z prvních stran, která po volbách odmítla s Babišem jednat.

„Někdo vyhrál demokratické volby, je třeba to respektovat a tak k tomu přistupovat,“ připomněl Kupkovi a dodal, že nyní jsou komunisté připravení jednat o tom, aby se ustavila Sněmovna a její orgány a mohlo se konečně začít fungovat.

