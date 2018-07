Budeme od vás víc dovážet, slíbil „vystrašený“ Juncker Trumpovi

Trumpova strategie opět slaví úspěchy. Po několika týdnech pouštění hrůzy se prezident Donald Trump dohodl s Jeanem-Claudem Junckerem, předsedou Evropské komise, na snížení bariér pro obchod mezi USA a EU. Co za to musel Juncker slíbit? Větší dovozy z USA. Zprávu přinesla britská BBC.

Oba potentáti si setkání pochvalovali. Donald Trump řekl, že začíná nová fáze vztahů USA s Evropskou unií a jednání bylo „velký den pro volný obchod“. Juncker řekl, že setkání bylo „dobré a konstruktivní“ a dodal: „Přijel jsem uzavřít dohodu a dohodu jsme uzavřeli. Nalezli jsme oblasti, kde se shodneme.“ Oba si tak zřejmě připíšou zásluhy za odvrácení obchodní války, která mezi oběma mocnostmi hrozila.

Trump spolu s Junckerem chtějí snižovat cla, bariéry pro vstup a subvence, podle Junckera až na nulu. Chtějí také reformovat WTO (Světovou obchodní organizaci), aby byla pravidla ochodu spravedlivější. Dohodli se, že dokud budou probíhat jednání, nebude ani jedna strana uvalovat další cla a hodlají se dohodnout i o situaci ohledně dovozu oceli a hliníku. Právě tato cla, která Trump na Evropu uvalil, rozpoutala vlnu odvetných opatření, která hrozila přerůst v opravdovou obchodní válku. Donald Trump dokonce pohrozil, že uvalí clo 25 % na dovoz evropských automobilů, což by zřejmě velmi poškodilo největší ekonomiku v EU, Německo.

Nic ale není zadarmo. Cena Trumpovy přívětivosti je masivní zvýšení dovozu z USA do Evropy. Donald Trump mluvil zejména o sóji, která se pěstuje hlavně v centrální části USA. Další položkou, kterou by Evropská unie měla začít kupovat, je zkapalněný plyn. To si zřejmě vyžádá nové terminály na jeho přepravu, jejichž plánovanou stavbu potvrdil Jean-Claude Juncker. Zvýšení dovozu zkapalněného plynu by mohlo snížit energetickou závislost států v EU na Rusku, je však otázka jak moc.

Vztahy mezi EU a USA by se tak měly opět normalizovat. Ale vzhledem k tomu, jak často Donald Trump mění názory, se můžeme jen dohadovat na jak dlouho.

Z dohody se raduje například Ivan Gabal. Na svém twitteru napsal: „Kde vzniká obchodní prostor pro naše (auto)průmyslové výrobky a statisíce pracovních míst: Nevyjednává vláda, ale Juncker za EU. Zvýšíme bezpečnost v EU americkým plynem. Role Česka je v plnění obranných závazků. Vláda musí více zvýšit obranné výdaje v rozpočtu 2019.“

