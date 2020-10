Buďte doma, vzkázal Babiš z tiskovky. Důrazně vás žádám...

reklama

"Od pondělí platí nová opatření, která potrvají 14 dnů a já si myslím, že jsou velice a extrémně důležitá. Jejich cílem je zamezit rozšíření epidemie. Ta situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Dnes v noci jsme překročili 100 tisíc nakažených. A máme tady velký výskyt viru, který se šíří komunitně a zároveň se virus chová jinak než na začátku roku. A to je i důvod, proč jsme v této situaci, a já jsem vás opakovaně prosil, abyste dodržovali pravidla nastavená vládou a znovu vás o to prosím, ale zároveň vás důrazně žádám," zahájil své vystoupení Babiš.

"Názor lidí se samozřejmě zásadně změnil. Názor na nošení roušky. Dokonce sedm procent Čechů si ji nebere nikdy. A když porovnáme ten názor, jaký byl v dubnu a v září, tak je to diametrálně něco jiného. Takže ta situace je taková, je to úplně jasné: Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo my budeme muset přistoupit urychleně k dalším omezujícím krokům a nemůžeme vyloučit ani lockdown. Což samozřejmě bude mít dopad na náš každodenní život, na naši společnost, na zaměstnanost a ekonomiku," varoval Babiš.

"Tohle jsem si rozhodně nikdy nepřál a mluvil jsem o tom, že to nikdy nenastane, ale v této chvíli to nemůžu vyloučit," dodal.

"Lidé s covidem umírají. Covid je infekční nemoc, ale já se ptám, jestli skutečně potřebujeme každý den slyšet tyto strašné zprávy o zemřelých, aby to některé lidi skutečně a konečně přesvědčilo, že opravdu mají nosit roušku. Že mají opravdu dodržovat rozestupy. A neshromažďovat se ve větších skupinách lidí - a že opravdu uznají, že covid-19 není výmysl, ale je to skutečná věc," řekl Babiš s apelem na to, aby se projevila solidarita a nesobeckost.

"Prosím vás: Je víkend. Buďte doma o víkendu. A pokud to půjde příští týden, pracujte z domova. A samozřejmě: Sportujte, ale sami s rodinou, běhejte v lese, můžete jezdit na kole, procházet se, ale dodržujte, prosím, pravidla," zdůrazňoval Babiš.

"Chápu, že všichni toho mají plné zuby. Hospodští volají, majitelé sportovních center, umělci, pořadatelé hromadných akcí a samozřejmě mladí, které prostě nebaví sedět doma a mají samozřejmě už plné zuby i distanční výuky. Tomu rozumím. Zase nějaká pravidla, zase vláda otravuje, ale prosím vás, teď se musíme skutečně semknout a musíme to vydržet a hlavně ta pravidla dodržovat. My ten vir můžeme skutečně porazit všichni společně. Ale nemůže ho porazit samotná vláda. Naše vláda dělá maximum pro to, aby podpořila zdravotnická zařízení ve zvládnutí epidemie a zabezpečila dostatečné testovací kapacity a hlavně dostatečný počet lůžek pro nemocné. My ale nemůžeme kapacitu nemocnic navyšovat do nekonečna. A máme také problém, co se týče lékařů a sester, kterých si neskutečně vážím - tak teď máme nakaženo 796 lékařů a 1496 sester. A ten počet roste. A to je samozřejmě velký problém," podotkl Babiš, že nechce mít vyčerpané lékaře a sestry.

"Snažíme se připravit na tu situaci, ale je to složité. Je to složité, a proto je důležité, abychom si všichni uvědomili tuto situaci," zdůraznil. Následně pak také přislíbil pomoc podnikatelům, kterých se opatření dotknou. "Pan ministr Havlíček to připravuje, my o tom jednáme. Uvědomujeme si tu situaci," dodal Babiš.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula následně Babiše doplnil s tím, že nás čeká nelehká doba, kdy budeme potřebovat ruku každého z nás. "Zvládnout ta čísla, která tady jsou, bude skutečně velmi složité. A já chci vyzvat všechny zdravotníky, i v jiných profesích, a jsou ochotni nám pomoci, aby tak učinili. Tak, jak tady bylo sděleno, my máme poměrně zvyšující se počet nakažených lékařů i sester a ta čísla za poslední den byla velmi alarmující. Nakazilo se 85 lékařů a téměř 200 sester. To jsou data, která nám logicky říkají, že kapacita systému nemusí být omezena jenom počtem lůžek, ale i počtem personálu," apeloval Prymula na ochranu zdravotníků.

To, že se někdo nakazí, nemá být podle Prymuly důvodem ke stigmatizaci. "My se můžeme nakazit úplně běžně, kdekoliv. A pokud se tak stane, nenechávejte si to pro sebe. Buďte doma a to, co je důležitější, zavolejte svému lékaři, abychom věděli, že jste se nakazili, že jste mohli nakazit někoho jiného. Pokud o tom nebudeme vědět, to onemocnění se bude nadále lavinovitě šířit," apeloval Prymula.

