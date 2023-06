Budu ministr zemědělců i spotřebitelů, věří Výborný. Takáč se musel smát

MONITORING MÉDIÍ Nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) je první den ve funkci; chce být ministrem zemědělců, lesáků, vodohospodářů a také spotřebitelů. „Musíme tu prostě hledat tu vyváženost, prostě nikdy nemůže ten zápas skonči 10:0,“ uvedl ministr v pořadu Interview ČT24. Moderátor Takáč se nad jeho plány chvílemi až pousmíval. Jeho cílem je především komunikace se všemi, což jeho předchůdce Zdeněk Nekula nezvládal úplně dobře. „Pokud někdo toto nezvládá, tak to vždy toho politika nebo tu politickou stranu poškozuje,“ připustil Výborný, jenž je připraven čelit lobbistickým tlakům.

Marek Výborný jako svou největší přednost coby nového ministra zemědělství zmiňuje především ochotu naslouchat. „Nikdy nebudu odborníkem, já opravdu na resort nastupuji jako člověk s nějakým politickým mandátem, jako člověk připravený komunikovat a naslouchat, to je něco, na čem jsem si vždy zakládal, ať už v politice, na školství nebo v nějakých dalších aktivitách komunální politiky apod. Myslím, že to vždy musí stát na té komunikaci se všemi, kterých se ty věci týkají,“ pronesl v pořadu Interview ČT24.

Nyní si kolem sebe buduje odborný tým, s kterým bude všechny věci probírat. „A na základě našeho rozhodnutí, potom to bude mé rozhodnutí, které bude určovat směr zemědělské politiky v České republice, tak to prostě je,“ popsal, jak budou vznikat jeho politický rozhodnutí.

Na resortu zemědělství podle něj není potřeba žádných dramatických změn. „Dlouhodobě tam pracují velmi fundování odborníci, nepřicházím jako někdo, kdo jde dělat revoluce, ani personální. Vážím si jejich práce a budu vyžadovat plnění úkolů,“ popsal, co dnes oznámil zaměstnancům resortu.

Zdráhal se komentovat, jak působení jeho předchůdce Zdeňka Nekuly na Ministerstvu zemědělství jeho stranu poškozovalo. „Nepřicházím hodnotit mého předchůdce...“ řekl. Moderátor Takáč poznamenal, že pak se ale výměna ministrů jeví jako „zbytečná“. „To buď bylo špatně, nebo nebylo špatně. Nebo jste to udělali jen tak?“ dotázal se. „Zdeněk Nekula nastoupil ve velmi složité době, kdy se finalizovalo dojednávání společné zemědělské politiky,“ připomněl Výborný jízdní řád pro české zemědělce. „Já mám na co navazovat. Bylo i velmi dobře zvládnuté evropské předsednictví,“ vyjmenoval Výborný nejdříve pozitiva ministrování Nekuly.

„Tak proč odcházel?“ zajímal se Takáč opakovaně. Výborný pak sdělil, že politika není pouze o zmíněné věcné stránce, ale i o stránce komunikační, což v případě Nekuly byl problém. „Jde o komunikaci, jak s těmi jednotlivými hráči v tom resortu samotném, tak i s veřejností... To byla nějaká mozaika, která se seskládala,“ řekl novopečený ministr zemědělství ke svému předchůdci.

„Někdy zhruba před měsícem přišel předseda KDU-ČSL Marian Jurečka otevřít debatu ne předsednictvu, kde jsme tuto věc řešili. Zdůrazňuji, že můj předchůdce Zdeněk Nekula a Marian Jurečka, že se oni dva dohodli na nějakém postupu a ten nastal,“ dodal Výborný s tím, že je „přirozené“, že si ministři střídají. „Znovu říkám, navazují na všechny ty pozitivní věci, a je toho řada,“ podotkl Výborný.

„Co bude nové, je skutečně změna toho komunikačního stylu. Já pevně doufám, že se nám tady podaří ten styl změnit, ne primárně v můj prospěch, ale v prospěch zemědělců,“ pokračoval nový šéf resortu zemědělství.

Z jeho slov Takáč jako odpověď na svou otázku ohledně poškozování strany KDU-ČSL Nekulou usoudil následující. „Takže vás to poškozovalo, rozumím tomu dobře: nekomunikace, špatná komunikace stranu poškozovala a bylo potřeba změnit ministra. To je běžná záležitost v demokracii,“ glosoval moderátor politikovo vyjádření.

„Pokud někdo toto nezvládá, tak to vždy toho politika nebo tu politickou stranu poškozuje, tak to je, ano...“ připustil Marek Výborný.

Dnes odpoledne po uvedení do funkce Výborný prohlásil, že je ministrem zemědělců, lesáků, vodohospodářů a také spotřebitelů.

Výborný zároveň upozornil: „Musíme tu prostě hledat tu vyváženost, prostě nikdy nemůže ten zápas skončit 10:0. Ty zájmy těch jednotlivých aktéru jsou často různé a mohou jít místy proti sobě, ale musíme se umět dohodnout,“ zdůraznil. A že zapracovat chce na komunikaci nejen v rámci resortu zemědělství, ale i s dalšími resorty. „A komunikace musí běžet na politické úrovni, jak v rámci celé vládní pětikoalice, tak i s opozicí,“ podotkl nový ministr zemědělství.

Ohledně drahých potravin, se věnoval otázce, zda bude více ministrem zemědělců, nebo ministrem spotřebitelů: „Já budu ministrem jak zemědělců, tak spotřebitelů,“ odmítá, že by se k jedné z těch skupin přikláněl více. „Není to pravda,“ řekl.

Moderátor Takáč se nad jeho odpovědí pousmál a dal najevo, že to je téměř nemožné. „Tak kde je to vyrovnané?“ tázal se. „Zemědělci mají nějaký zájem, a spotřebitelé také. Chceme, aby český spotřebitel měl kvalitní, zdraví, dostupné a ideálně české potraviny,“ pokračoval Výborný.

Premiér Fiala zdůrazňoval, že se bude pokračovat v tlaku na snižování cen potravin, zmínil následně Takáč. „Tak tady řeknu jednu věc. Já opravdu nejsem ministr, který by určoval cenu, mléka, rohlíku nebo chleba,“ reagoval Výborný. „Ale dostal jste to jako úkol,“ ušklíbl se Takáč. „Pan premiér také řekl, že Ministerstvo zemědělství není ministerstvem cenotvorby a jako ministr mám pouze nepřímé nástroje a budu je vyžívat. My si rozklíčujeme celý ten řetězec od prvovýrobce, před potravináře až po pól obchodu,“ pravil Výborný, a že „existují místa, na která je potřeba se podívat“.

Střetli se nad otázkou, zda ministr Výborný bude podporovat větší zemědělce, nebo menší zemědělce, když současná vláda upravovala dotace ve prospěch menších na úkor těch větších. „Toto prostředí bylo dlouhodobě vychýlené, vláda tento stav narovnala,“ pravil Výborný. „Přitvrdíte víc vůči těm větším? Protože to jste udělali na začátku vládnutí...“ poznamenal moderátor. „Ta otázka vůbec tak nestojí v tuto chvíli, pane redaktore,“ namítl ministr. „No, já jsem ji tak položil, takže tak stojí,“ podotkl nato Takáč.

„Letos máme první rok společné zemědělské politiky a já se vždy budu rozhodovat na základě dat a čísel. Provedeme zhodnocení prvního roku a pokud tam budou chyby a bude potřeba společnou zemědělskou politiku upravit, tak to tak uděláme,“ dodal Výborný, že nebude podporovat jedny nebo druhé. „Chci opravdu vést férovou komunikaci se všemi, pokud se ukáže systém někde nevyvážený, tak ho napravit. Tohle není něco, co by bylo předmětem jakékoli mé spekulace, lobbistického tlaku nebo něco podobného,“ zopakoval nový ministr zemědělství Marek Výborný.

