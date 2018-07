Bydlí tam džihádisté, to snižuje riziko útoku... Novinář napadl reportáž Primy o nechvalně proslulé bruselské čtvrti. Jeho argumenty asi mnohé zvednou ze židlí

„Nácíčkové z Primy“, tak tato slova provázela rozčílení Vojtěcha Gibiše, editora serveru Lidovky.cz, poté, co zhlédl reportáž TV Prima z belgické čtvrti Molenbeek, odkud pocházeli někteří teroristé útočící v Evropě. Česká neziskovka pobírající peníze od státu zvaná Multikulturní centrum Praha umístila totiž na svůj web video propagující bruselskou čtvrť Molenbeek jako hezčí a bezpečnější místo. Televizní reportéři takové tvrzení vyvrací a poukazují na to, že čtvrť vnímá celý svět jako no-go zónu. „Je to taková no-go zóna jako Václavák po desátý večer. Reportáž je jen předvolební klip SPD, hrozný kecy,“ dodává editor Vojtěch Gibiš.

Michaela Lagronová, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, uvadí, že čtvrť Molenbeek už není co bývala. „Molenbeek není čtvrtí, které je třeba se vyhýbat. Označovat ji jako no-go zónu neodpovídá realitě,“ uvedla v reportáži s tím, že od teroristických útoků od roku 2016 se bezpečnostní situace stabilizovala a zlepšila.

Reportéři se pak na názor ptali i Češky, která v Bruselu žije desítky let. Ani její slova ale nepřesvědčila příliš o tom, že by v Molenbeeku panovalo velké nebezpečí. „Že by to bylo bezpečné v deset večer, to nemyslím,“ uvedla.

Argumenty, kterými se reportéři Primy snažili poukázat na nebezpečí hrozící v Molenbeeku, nemohl nechat editor Lidovek, který označil repotáž Primy za zcela nesmyslnou, bez povšimnutí. „Nácíčkové z Primy jsou neuvěřitelný. Doporučuji pohoršené výrazy moderátora a arabský hudební podkres u názoru české obyvatelky Moleenbeku (správně Molenbeeku - pozn.red.). BTW: Je to taková no-go zóna jako Václavák po desátý večer,“ napsal Gibiš v popisku sdílené reprotáže na Twitteru.

„Prima zase září aneb komerční xenofobie jako lék na udržení sledovanosti,“ reagoval na reportáž také blízkovýchodní zpravodaj České televize Jakub Szántó.

Někdejší tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza v souvislosti s tím hovořil o smutném zoufalství Primy. „V Moleenbeku jsem byl mnohokrát a nikdy nezažil nic horšího než v noční Praze. Spíš naopak. Ale z toho se špatně dělají manipulativní zprávy, že...,“ napsal.

Uživatelka Nedy dala v diskusi pod sdílenou reprotáží Gibišovi za pravdu, že výrazy moderátora, podkres a použití blondýny (Češky žijící v Bruselu) považuje také za manipulaci, ale podobně nahlíží i na informace zmiňované neziskovky. „Bohužel úplně stejně na lidi působí manipulace a video oné paní z neziskovky. Chodit někde vzhůru, dolů, bez znalosti čtvrti, je stejné jako chodit o půlnoci kolem koně na Václaváku a tvrdit, jak je to fajn. Obojí je směšné,“ vyjádřila svůj názor.

Editor zdůraznil, že je třeba rozlišovat soukromou aktivitu paní na FB vs. zprávy televize, která se musí řídit zákonem. „Zatímco paní nic neporušila, Prima velmi pravděpodobně ano a předpokládám, že se tím RRTV bude zabývat,“ míní Gibiš. „Ano, RRTV se tím může zabývat, stejně tak by měla ona paní z neziskovky doložit, že tato aktivita skutečně není hrazená z peněz, které dostávají,“ oponovala mu uživatelka. Na něco takového jsou ale podle Gibiše standardní kontrolní mechanismy a dotyčné organizace je klidně mohou využít.

„Tady je problém, že Prima lže o no-go zóně. Nikdy tam žádná no-go zóna nebyla. Byla tam problematická situace i kvůli špatným zákonům do roku 2016, nyní je to naopak čtvrť pod drobnohledem policie a tajných služeb,“ zdůraznil Gibiš. Psát, že nikdy nebyla, je ale podle uživatelky Nedy trochu mimo. „Mimochodem, jen letos v březnu tam zatkli osm lidí v marocké čtvrti, obviněných z přípravy atentátu, loni v srpnu řidiče s výbušninami, a že tam jsou stále aktivní, se otevřeně píše. Je to místo, které má své čtvrtě, jak ok, tak negativní,“ uvedla.

To, že jsou však zatčeni teroristé uvnitř domů, neovlivňuje bezpečnostní situaci na ulici, míní Gibiš. Naopak to, že tam bydlí džihádisté a jejich rodiny, riziko útoku podle jeho názoru snižuje. „BTW: žádné výbušniny, ale normální honička s policií, kterých je týdně v ČR několik,“ poznamenal.

„Proč jsou to hned „nácíčkové"? pozastavil se nad Gibišovým oznáčením předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. „Protože jsou roztomilí lháři. Stejně jako kocour nácíček,“ vysvětlitl Gibiš a připojil obrázek ladovského kocoura Nácíčka. Vandas pak zauvažoval nad tím, jestli by se v tom případě neměla postava Nácíčka zcenzurovat.

Vlastní zkušenosti s životem v Molenbeeku pak do diskuse připojil i Michal Pur, šéfredaktor serveru Info.cz. „No nevím. Já tam pět let žil a Molenbeek rozhodně není místo, kam bych dobrovolně šel. Ale pravda, v Bruselu jsou i horší čtvrti,“ napsal a zmínil, že v některých částech Anderlechtu se bál i jezdit autem. „Bavíme se o současném Molenbeeku, který je od 2016 pod drobnohledem policie a tajných služeb po těch letech ignorování i kvůli stupidním zákonům neumožnujícím razie v noci,“ připomněl mu editor Lidovek.

Jet do Molenbeeku na pár hodin a dělat takové závěry podle Pura není příliš chytré. „Nejde jen o terorismus. Útoky na spoustu našich známých a vykrádačky bytů byly jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli vrátit,“ vysvětloval Pur a stále trval na svém. „Ale čeští lidé, kteří tam žijí, vláda a policie mají myslím relevantní info, co se tam NYNÍ děje. No-go zóna je prostě nesmysl Primy,“ zopakoval Gibis s tím, že Prima to pojímá jako místo, kam se lidé bojí. „Už jsme jinde a hlavně to je zevšeobecňování a strašení. Ta reportáž jako celek je prostě jen předvolební klip SPD, hrozný kecy,“ doplnil.

