Byl jste obviněn ze zločinu, nedělejte ze sebe hrdinu! Bitva mluvčích prezidentských kandidátů se zvrhla

Diskuse se zúčastnila také Alena Ježková, mluvčí Pavla Fischera, a Vladimír Šulc, mluvčí Vratislava Kulhánka. Ovčáček jim doporučil, aby také pořádali pravidelná setkání s novináři, která si dopřává on na pokyn prezidenta Zemana. Na pravidelných tiskových konferencích. Jedním dechem dal však najevo, že bude vystřídán až v roce 2023, až Zeman skončí svůj druhý prezidentský mandát. Mluvčí současného hradního pána nepochybuje, že jeho šéf nadcházející volby vyhraje.

Vysvětlil také, že Zemanovi doporučil, aby do prezidentských debat se svými soupeři nechodil. Je to prý zajímavá strategie. „Pana prezidenta jsem podpořil v tom, aby do diskusí nechodil, připadá mi to strategicky výhodné. Pana prezidenta lidé dobře znají, znají jeho názory, ví, jak vykonával svoji funkci, a teď to budou hodnotit. Je také zajímavé sledovat ostatní kandidáty, jak hodinu neřeší nic jiného než Zemana,“ uvedl Ovčáček.

Tématem hovoru se stal i jeden z hostů, již zmíněný Adam. B. Bartoš. Právě kvůli tomu, že se zúčastní debaty tento muž, odmítli do debaty přijít další mluvčí. „Přijde mi to úsměvné a pokrytecké, zvlášť u Marka Hilšera, který kritizoval, že Zeman nechodí do debat, teď mu můžu říct to samé,“ reagoval Bartoš. Posléze prozradil, že by se mohl stát šéfem tiskového odboru celého Hradu, pokud by Hannig vyhrál prezidentskou volbu. „Pan Ovčáček ale dělá svoji práci dobře, dobře se pere za svého šéfa, říkali jsme si, že bychom si ho nechali,“ dodal Bartoš.

Ovčáček odvětil, že by se musel napřed zeptat Zemana, co si o takovém nápadu myslí. Bartoš také jedním dechem dodal, že nejde o nějaký projev náklonnosti, jen prý oceňuje fakt, že je Ovčáček profesionálem na svém místě. „O panu Ovčáčkovi je známo, že je homosexuál, já jsem heterosexuál,“ řekl Bartoš.

Ježková Bartošovi připomněla, že byl pravomocně odsouzen za své antisemitské výroky a činy. Proto by ze sebe neměl dělat nějakou oběť. „Jste člověk, který byl uznán vinným, byl jste obviněn ze zločinu, který se v demokratické společnosti trestá, nedělejte ze sebe hrdinu,“ kritizovala Bartoše Ježková.

