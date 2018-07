Byli demonstranti před sněmovnou zaplacení? Poslanec šel kolem a má důkaz. Stará estébácka metoda, ozval se Kalousek

Hlasování o důvěře Babišově vládě bylo zpestřeno až do jednacího sálu doléhajícím hlukem demonstrantů, kteří se shromáždili přímo před budovou Poslanecké sněmovny ve Sněmovní ulici. Demonstranti protestovali proti vládě a zejména proti tomu, že důvěru kabinetu má vyslovit i KSČM.

Ve večerních hodinách po předsedovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi vzkázali, že by byli rádi, kdyby premiér Babiš přišel mezi ně a vyslechl je. Když se ale premiér ve dveřích sněmovny objevil, přiletělo k němu několik plastových láhví. Když vše pokračovalo a premiér se ocitl pod palbou výkřiků a předmětů, raději se vrátil zpátky do sněmovny.

Ve sněmovní rozpravě pak na adresu Miroslava Kalouska a opozice řekl, že před budovou jsou „vaši demonstranti“.

Kalousek se s demonstranty během odpoledne čile družil, dokonce vystoupil na jejich pódiu na Malostranském náměstí.

Kritiku demonstrantů, kteří si pozvali předsedu vlády a pak po něm házeli předměty, ještě přiživil poslanec hnutí ANO Pavel Růžička, který sdělil, že demonstranti měli být ke své účasti motivováni finančně. Poslanec podle svých slov na vlastní oči viděl, jak demonstranti od organizátorů demonstrace dostávali peníze.

„Po včerejším jednání Sněmovny stojím v 01:30h na rohu Sněmovní a Malostranského náměstí a čekám na taxi. Demonstranti se rozchází, skupinka cca 6 osob nesoucí portrét Milady Horákové a dalších. Najednou ta nejstarší žena cca 30 let sdělí ostatním: „Transparenty dejte do auta a do druhého si běžte k Hance pro peníze,“ sdělil poslanec Růžička.

Na sociální síti pak poslanec svůj noční zážitek okomentoval: „Takže, Demokratická žumpo, dobře placený komparz. Největší zlo je Kalousek a ubrečení lidovci. Hodně štěstí v opozici“.

Poslancovo svědectví následně přetlumočilo zpravodajství televizí Nova a Prima. Poté na sociální síti zareagovala jedna z organizátorek demonstrace. Podle ní se nejednalo o peníze za demonstrování, ale o případné zaplacení pokuty, kterou by někteří demonstranti mohli od policie dostat, například za rušení nočního klidu.

Na Růžičkova slova zareagoval také Miroslav Kalousek, označený poslancem za největší zlo.

Podle Kalouska se ze strany poslance Růžičky jedná o sprostou pomluvu a jen prý prokázal, že je učenlivým žákem svého předsedy. „Stará StBácká metoda - co jim vadí, pošpiní a pomluví,“ vysvětluje Kalousek.

„Je mi ctí být od takového „kolegy“ nazýván Demokratickou žumpou. Cítím se v té žumpě dobře,“ uzavřel šéf poslanců TOP 09.



