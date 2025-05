„Fiala neuteče.“ Rajchl odkrývá lži. U Dukovan mluví peníze, proto se nestaví

Pane doktore, když jsme si domlouvali rozhovor, právě jste se vracel z jarmarku v Jihlavě. O čem si tam lidé, kteří tam přišli, chtěli povídat? Co je pár měsíců před volbami nejvíc zajímá?

Samozřejmě je to obecná situace v ČR, to, jak se vyvíjí a jakým způsobem se zhoršuje jejich životní úroveň. Z hlediska ekonomiky se mnou lidé sdíleli obavy ohledně toho, že se jejich situace i kupní síla zhoršuje každým týdnem, každým měsícem… Neboť ceny neustále rostou a mzdy toto tempo zdaleka nekopírují. Ale nebylo to jediné téma. Bavili jsme se samozřejmě o válce na Ukrajině i o EU a jejím vlivu na budoucnost ČR. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem vláda hospodaří s jejich penězi, o migrantech a problémech, které s nimi souvisejí. Probrali jsme celou řadu témat. Ale obecně převládala nespokojenost, velmi zásadní nespokojenost s tím, jakým směrem Petr Fiala naši zemi vede.

Čím vy sám jako jeden z lídrů uskupení SPD, PRO, Trikolora a Svobodní chcete voliče oslovit?

Už tři roky jezdím po české vlasti a všem vysvětluji, že ČR má obrovskou šanci stát se, možná ne tygrem, ale spíše lvem Evropy, neboť tady máme neuvěřitelně šikovné podnikatele a podle mého názoru také nejschopnější zaměstnance. Mnoho zahraničních partnerů mi říká, že Češi jsou nejlepší zaměstnanci, jaké kdy měli. Ale bohužel v současné době ČR se opravdu dostala do situace takové ekonomické kolonie EU. A to je ten klíčový problém, který svazuje naše ruce a brání tomu, abychom mohli žít v daleko větší prosperitě a mnohem bohatší životy. My chceme tuto věc změnit. Dívat se na svět českýma očima znamená nepodléhat diktátům globalistických skupin, ať už se to jmenuje Green Deal, ať už je to vytváření strachu z Ruska nebo vytváření strachu z covidu. Nastínit lidem vizi, kdy ČR by mohla v rámci Evropy působit ne jako poddaný Západu nebo Východu, ale v rámci střední Evropy navázat úzkou spolupráci s našimi přirozenými partnery, kterými jsou Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Srbsko, a vytvořit tak velmi silný celek, který by mohl naprosto směle konkurovat celému zbytku Evropy. Takže jednou větou shrnuto – český občan na prvním místě, vidění světa českýma očima, nikoliv očima Bruselu, nikoliv očima Kyjeva. My tady nejsme od toho, abychom fandili Ukrajině, abychom se na prvním místě starali o ukrajinské migranty, abychom plnili greendealová kritéria a tisíce nesmyslných směrnic EU. My jsme tady proto, abychom lidem zajistili život v prosperitě, bezpečí, svobodě a život v suverénní zemi.

Vraťme se ještě k jarmarku. Máslo za 39 kaček, pivo za 19 korun. Napsal jste v souvislosti s touto akcí na Facebook. Co je to prosím vás za ceny? Myslím, že málokdo z nás podobné v poslední době v obchodech viděl…

Jsou to ceny, za které čeští producenti, ať už zemědělci nebo potravináři, prodávají své produkty velkým potravinovým řetězcům, supermarketům a hypermarketům. Toto je cena, kterou opravdu ti naši zemědělci a potravináři dostanou. Zbytek je přirážka, obchodní marže, kterou si na tom přisadí právě ty řetězce, které ač neprodukují ty potraviny, tak na tom mají s přehledem ten největší zisk. A druhý problém samozřejmě je, že ten zisk nezůstává v ČR, ale odchází v dividendách do zahraničí. No a my chceme ukázat, že pokud si na ty řetězce došlápneme a nedovolíme jim ten oligopol, ten kartel, kdy ony se domlouvají na cenách a na maržích, a pokud jako stát založíme vlastní potravinářský řetězec, který bude primárně vykupovat potraviny právě od českých zemědělců a potravinářů a nebude si na ně nasazovat tak obrovské a nepřiměřené marže, tak ta cena potravin může být v ČR rázem mnohem nižší.

Pokud to správně chápu z informací na Facebooku, vy jste se v té Jihlavě byl podívat na besedu premiéra Fialy a moderátorky a herečky Ivy Pazderkové. Jak to tam probíhalo a co vůbec na ten nápad takovéto besedy říkáte?

Já jsem to na sociálních sítích pojmenoval naleštěnou bídou. Protože ten sál byl zaplněný evidentně dovezenými komparzisty. To nebyli lidé z Jihlavy, to byli lidé, které si přivezl celý ten fialový cirkus, a bylo vidět, že tam jsou jenom proto, aby nadšeně skandovali a tleskali na cokoliv, co premiér řekne. Já jsem se bohužel proto, že jsme na naší akci končili déle, do toho sálu nedostal. Chvíli jsem poslouchal v předsálí, což bylo něco opravdu zoufalého, kdy tam Petr Fiala obhajoval neobhajitelné, když například sděloval, že ministr Jurečka neměl odstoupit v momentě, kdy lhal o tom svém večírku po střelbě na filozofické fakultě. To je zkrátka něco, co nemůže v žádném případě omluvit. Tvrdit, že se omluvil a že uznal chybu. To prostě v politice neplatí. Pokud lžete lidem do očí, tak musíte odejít ještě ten den. A potom, v momentě, kdy pan Fiala odcházel, tak jsem jej chtěl konfrontovat, když tak volá po tom dialogu. On mě spatřil, rychle uhnul pohledem a bodyguard se postavil v podstatě tak, abych se k němu nemohl dostat. Takže v podstatě zbaběle utekl. A já musím jenom říct, že může utíkat, jak dlouho chce, ale neuteče. Neuteče té své odpovědnosti. My se jednou do té debaty dostaneme a pak to bude naprostý debakl.

Pojďme na další téma. Podívejme se na to, co se odehrává kolem jaderné elektrárny Dukovany. Co k tomu jako právník říkáte? (Soud v minulých dnech předběžným opatřením v reakci na žalobu francouzské společnosti zablokoval podpis dohody o stavbě nových jaderných bloků.)

No já budu muset mluvit spíše jako politik. Realita je taková, že za těmi všemi právnickými kličkami se schovává jedna jediná věc, a to je tlak Francouzů a Američanů na to, aby jadernou elektrárnu u nás nestavěli Korejci. Prostě jde o veliké peníze, veliký byznys a ten vliv Macrona je obrovský v rámci Evropy. Tudíž v podstatě Francouzi se rozhodli nám lidově řečeno do toho hodit vidle a zablokovat tu dostavbu přes různé právní kroky, které jsou víceméně formálního charakteru a které nemají vlastně vliv na podstatu věci jako takovou. Problémem je, že vlastně celé to řízení je naprosto fušérsky udělané, je opravdu odbyté a hloupě nastavené. Je řízené ideologicky. Pro mě je nejdůležitějším kritériem cena, spolehlivost a termín dodání. A v momentě, kdy vidíme, že Korejci zatím nepostavili v Evropě ani jeden reaktor a Francouzi pak poslední, který stavěli ve Finsku, tak odevzdali o devatenáct let později, než měli, tak je zřejmé, že ani jeden z těchto partnerů neměl tu zakázku dostat přiklepnutou a že jsme měli především vycházet z vlastních zdrojů. Protože dodnes vlastníme licence na naše jaderné elektrárny od ruského Rosatomu, stále tady máme šikovné lidi a firmy, které jsou schopny z převážné části nové reaktory postavit. České ekonomice by to obrovsky pomohlo. Několik komponentů bychom museli dovézt, ovšem jinak tady máme lidi i know-how k tomu, abychom byli schopni tu jadernou elektrárnu dostavět si sami. A on je opravdu obrovský rozdíl, jestli 400 miliard korun zůstane v ČR, nebo odejde někam do Koreje nebo do Francie.

Mluvíte o „fušérství“… Kdo za to tedy podle vás může, že to takto dopadlo?

Tak samozřejmě že ta konečná odpovědnost leží na vládě Petra Fialy. Ale myslím, že tady v ČR málokdo má odvahu říci, že nejlepším partnerem pro dostavbu té elektrárny je ruský Rosatom. My tu odvahu máme, protože se nechováme jako ideologičtí blázni, ale jako správní hospodáři a správnému hospodáři záleží pouze na ceně a kvalitě. A současná technologie, kterou v Dukovanech i Temelíně používáme, byla dodána Rosatomem. Tudíž vyloučit tohoto partnera z jakékoliv účasti na dostavbě reaktorů je hloupé, dětinské a je v podstatě proti zdravému rozumu. Takže si myslím, že už i ta předchozí vláda, která se chlubí tím, že Rosatom vyloučila, tak udělala obrovskou chybu. No a Petr Fiala zase říká, že to byl on, kdo je vyloučil. Je až neskutečné, že obě ty vlády říkají – byli jsme to my… Nicméně obě ty vlády se chlubí něčím, za co by měly naopak sklidit tvrdou kritiku, neboť jak znovu říkám, jediný správný cíl bylo pokračovat v tom, abychom dostavěli zbylé reaktory z převážně českých zdrojů ve spolupráci s partnerem, který se jmenuje Rosatom.

Podívejme se ještě přímo i na ten dopis od místopředsedy Evropské komise, zodpovědného za prosperitu a průmyslovou strategii, který požádal o odložení podpisu smlouvy o stavbě těch dvou nových jaderných bloků… Přitom tento dopis prý není právně závazný…

To je v podstatě ten francouzský tlak. Je to zcela jednoznačně vylobbované až nejvyššími místy. Možná si budou čtenáři pamatovat, že těsně před tím rozhodováním o dostavbě dorazil do Prahy na oficiální návštěvu Emmanuel Macron společně se šéfem EdF, což je francouzská obdoba ČEZ. V podstatě tady byl z jednoho jediného důvodu. Byl tady lobbovat za to, aby tu obrovskou zakázku dostali oni. No a nakonec vyhráli Korejci, takže Francouzi řekli – dobře, tak my vám to trošku osladíme. Takto jednoduché to je. A já za sebe říkám, že je to zase jenom ukázka, řekl bych, naprosté servility vlády ČR vůči Bruselu. Já opravdu netuším, proč by EU měla zasahovat do toho, že my si postavíme na vlastním území, za vlastní peníze jaderné reaktory. To je něco naprosto skandálního. Za sebe říkám, že pokud bych byl premiér této země, tak bych do Bruselu vzkázal, že jim do toho prostě vůbec nic není.

Pojďme ještě na jedno v těchto dnech velmi aktuální téma. Na svém facebooku jste sdílel informace ohledně přijímaček na střední školu s tím, že prý cizinci (psal jste konkrétně o ukrajinských dětech), pokud požádají, nemusejí dělat jednotnou zkoušku z českého jazyka a znalost jejich češtiny se ověří pohovorem. Je to tak podle vás v pořádku? Není tam otázka třeba i určité diskriminace pro české studenty? Nebo jak to je?

Tak samozřejmě je to diskriminace – jak jinak se to dá nazvat? Já to jako diskriminaci vidím a zcela jasně to tak popisuji. Vždycky říkám, že pomáhat můžete až tehdy, když se postaráte o svoje lidi. Já to připodobňuji vždy k rodině. Adoptovat dítě z dětského domova je určitě chvályhodná věc, ale nemůžete to dělat za situace, kdy vaše děti nemají co do pusy. A přesně taková situace v současné době je. My jsme dali naše občany na druhou kolej a udělali jsme z Ukrajinců občany první kategorie. To je něco, co já považuji za naprosto neakceptovatelné, za urážlivé vůči našim občanům. Pokud budeme my ve vládě, tak toto v žádném případě nepřipustíme. Pokud tady někdo má být na prvním místě, tak je to jednoznačně občan této země, žádný cizinec, žádný migrant.

A skutečně to tak ohledně těch přijímaček je? Máte to ověřené?

Ano. Mám to přímo od učitelů a ředitelů ze středních škol, kteří jsou sami z toho zoufalí. Protože velmi často se stává, že ty ukrajinské děti, ukrajinští studenti ani nemají o tu výuku zájem. Oni do té školy ani nechodí, jsou tam v podstatě zapsaní… A ještě ke všemu si je nikdo nedovolí ani z té školy vyhodit, protože by mohl čelit nějaké vlně nesouhlasu za to, že si dovolili ze školy vyloučit Ukrajince. To je věc, se kterou mám osobní zkušenost. Moje dcera studuje na gymnáziu, kde jsou přijaty dvě ukrajinské studentky. Ty reálně nechodí do školy téměř vůbec, a přesto prostě procházejí těmi ročníky dál a dál. Místo toho, aby tam byly dvě české děti, které se na to elitní gymnázium nedostaly, přestože by tam zcela jistě velmi rády studovaly a chodily tam, tak my dáme přednost ukrajinským studentům, kteří o to studium vlastně ani nemají zájem. To je něco, co je opravdu proti zdravému rozumu. A jestli něco tahle země opravdu potřebuje, tak je to právě návrat selského rozumu do naší politiky.