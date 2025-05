„Jsem prezidentem,“ tvrdí rumunský kandidát. Čísla ale hovoří jinak

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Opravdu jste prohlásila, cituji: ,,Co by si na nás Rusko vzalo?" Co třeba území nebo náš průmysl, byť už není tak slavný jako dřív, ale proč. Protože ho komunisti svou politikou zničili. A co si podle vás chce vzít na Ukrajině, na kterou zaútočilo? Nerostné suroviny má teď už USA, a že by jinak byla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.