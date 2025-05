„Zdá se, že Ficova vláda padne.“ Novinář o slovech, která děsí obyčejné Slováky

Samo Marec, který píše pro slovenský deník SME, u nás pak pro Seznam Zprávy, přeložil několik knih a také jich několik napsal, nyní besedoval s novinářkou Nečáskovou o jeho nejnovější publikaci, která má český název Jak se zbavit zoufalství ze Slovenska a demokraticky a kultivovaně porazit Roberta Fica.

Na úvod necelou hodinu trvající besedy připomněla bývalá zpravodajka Českého rozhlasu: „Měli bychom vzpomenout jedno významné výročí. V tuto sobotu 17. května by oslavil 35 narozeniny zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Paradoxně má narozeniny muž, který je obžalovaný z toho, že si vraždu nechal objednat, Marián Kočner.“

Fico – druhý Mečiar

Poté se už ujal slovo Marec: „V roce 1998 byl ve volbách poražen Vladimír Mečiar. V té době jsem ještě nemohl volit, ale věděl jsem jasně, koho bych volil. Říkali jsme, že byl poražen Mečiar a že už bude jen dobře. Je rok 2025 a máme stejný problém s Robertem Ficem. On mi tak trochu kazí život, protože řeším, jestli mám odejít ze Slovenska. Druhá motivace je, že znám mnoho lidí, kteří se důsledky voleb v roce 2023 opravdu trápí – duševně, vnitřně, úzkostmi, depresemi a nemají se vůbec dobře. A povětšinou jsou to lidé šikovní, ale jsou odkázaní na to, aby žili na Slovensku. Jestli zde existují nějaké intelektuální elity, které se k tomu dění vyjadřují, a říkají co máme řešit, že se nemůžeme jen obávat a myslet si, že je vše ztracené, že jsme prohráli."

„Podle toho, co sleduji v České republice, tak je to u nás také tak, že se řeší, že všichni lidé, kteří nehovoří jako my, jsou morálně zkažení a zlí lidé, kteří vám chtějí ublížit. Takové tvrzení je velmi nepravdivé a velice škodlivé. Nemůžeme se tedy divit, že se na nás tito lidé hněvají. A tak jsem se snažil zformulovat názor těchto lidí, kteří mají tak jako já něco kolem čtyřiceti roků.“

„Jaká byla zpětná vazba na vaši knihu, novinářů, opozičních politici, či ze strany vlády. Žádná předžalobní výzva možná nepřišla, byť vaši kolegové už nějaké dostali,“ pokračovala v otázkách Nečásková

„Podpořili mne třeba prezidentský kandidát Ivan Korčok nebo bývalý předseda vlády Ľudovít Ódor. A současná koalice? Má takový zvyk, že jakékoliv takovéto knihy výlučně komentují tak, že chceme, aby bylo velmi zle. Těch několik tisíc prodaných výtisků je pro mne odpověď lidí. Ta kniha je velmi ekumenická, každému se snažím rozumět. Tam není nic vulgárního a agresivního a snažím se tak přispět ke společenskému porozumění,“ vysvětloval Marec za přítomnosti několika desítek diváků.

Za rok dvakrát v Moskvě! Příliš!?

Nečásková se dále zeptala:„Tento týden bylo také výročí roku od atentátu na Roberta Fica. Jaká je nyní bezprostřední atmosféra na Slovensku?“

„Ta je momentálně horší než před rokem. Je to rozhodně v neposlední řadě tím, že za poslední rok Fico dvakrát jel do Moskvy. A když se dělaly průzkumy veřejného mínění, tak absolutní většina lidí je proti tomu. On tím oslovuje jen úzký tábor svých voličů. Kromě toho probíhají velké občanské protesty. Až 150 000 lidí vychází do ulic. Vláda a koalice má obrovské problémy s vlastní stabilitou. Mají velmi velké vnitřní konflikty. Kromě toho se jim nedaří realizovat sliby, které daly v kampani. To znamená stabilita a klid. Probíhá velké zdražování, zvyšování daní a to všechno voliči pociťují. Koalice tedy velmi výrazně ztrácí a nervozita je tím velká. A oni stále více vyvolávají nenávist,“ odpověděl.

Zazněla i otázka, zda na Slovensku je větší náklonnost k Rusku než v České republice.

Slováci milují euro, líbí se jim Unie a chtějí na Západ

„Jsou to bez diskuse určitá národní specifika," vysvětloval Marec. „Slováci mají určitě větší sentiment než lidé v Čechách, ale je to otázka míry. Jsme přece jen 30 let samostatní. Nejlépe se to ukazuje na diskusích, kam má Slovensko patřit. Zda na Západ, na střed nebo na Východ. Dlouhodobě podíl lidí, kteří si myslí, že Slovensko má patřit na Západ, stoupá. S válkou na Ukrajině je to ještě výraznější. Takových, co si myslí, že patříme na Východ, je tak deset, dvanáct, maximálně patnáct procent. Může existovat nějaká odchylka, ale i kdyby to bylo dvacet procent, není to padesát."

A ukázal na Ficovu vládu. „Určitě máme proruskou vládu. A to je strašidelné. Není pravda, že chceme patřit do ruské sféry. Osmdesát procent Slováků miluje euro. Když jsem u vás napsal článeček, jak je euro vynikající, měl jsem nepředstavitelnou odezvu od českých čtenářů. Slováci zhruba v 70 procentech podporují Evropskou unii. Kdyby šlo náhodou o to, že bychom měli vystoupit, tak by byly skutečně obrovské masové protesty,“ myslí si.

„Fico ale říká, že dělá politiku na všechny světové strany. Daří se mu to ale jen na Východ a jeho vztah k válce na Ukrajině je také negativní,“ podotkla novinářka Českého rozhlasu.

Z levičáka pravičák

„Fico stále vykládá o politice na všechny světové strany, ale zatím z toho vychází jen Moskva. A občas Vietnam,“ konstatoval Marec za smíchu auditoria. „Je to třeba chápat tak, že koalice je ve velké krizi. I když Fico vyniká v technologii vládnutí, je počtvrté premiérem a do teď dovládl všechny tři období. Ani při případu Kuciak, kdy byly velké protesty, nebyly předčasné volby, jen se vyměnila vláda. Vždy je dovládl do konce. Nyní se zdá, že se mu to poprvé nepodaří. Když bych si měl tipnout, tak si myslím, že do poloviny příštího roku budou na Slovensku předčasné volby.“

Robert Fico se podle Samo Marce velmi změnil a zradikalizoval. „Začínal jako takový Tony Blair, to byla taková třetí levicová cesta. Pak prošel přes evropské jádro. To říkal po vraždě Kuciaka, že Slovensko musí být součástí EU a jejího jádra. Nyní deklaruje, že je sociální demokrat, ale ve skutečnosti je SMER krajně pravicová strana. Voličů, které oslovuje, není mnoho.“

„On podporuje strach z války na Ukrajině,“ vysvětlila stručně Nečásková. „Mají Slováci strach? A nemusí to být nutně z války?“ zeptala se novináře a spisovatele.

„Za ty emoce mohou hlavně politici a někteří jej velmi intenzivně vyvolávají. Když to dělá nejsilnější politik v země – a Robert Fico jím skutečně je – tak se tomu voliči velmi špatně brání. Já jsem pracoval v reklamě a mohu přesně identifikovat slova, která třeba roztřesou strachem nějakou svobodnou matku někde v Čadci. Fico jí povídá, že ji jdou skoro zabít. I když se stále rozšiřuje filosofie strachu, tak se objevují velmi jasné problémy například v infrastruktuře, kde se rozkrádají peníze. Na Slovensku se materiálně nežije dobře. A když Fico vládne 14 roků z 18, tak se těžko dá uvěřit, že za to mohou Ukrajinci, Gruzínci nebo Sörös. A tyto věci jej dobíhají,“ vysvětloval Marec.

„Pak jsou tu také ale kulturní války,“ pokračovala dále Nečásková. „U nás se velmi rychle ,proslavila’ vaše ministryně kultury Martina Šimkovičová. Nechala změnit slovenskou hymnu. Má vedle sebe pobočníka, který spekuluje, že Země je spíše placatá.“

Ministryně ničitelka

„Ano,“ potvrdil obavy Marec. „Skutečný ministr je Lukáš Machala, nikým nevolený úředník a společně s ministryní devastují slovenskou kulturu. Šimkovičová kandidovala za Slovenskou národní stranu. Ta měla problém se dostat do parlamentu, tak její předseda posbíral řadu fakt ulítlých influencerů, aby nasbíral těch pět procent a to se mu skutečně podařilo. Problém je, že se do parlamentu dostal jen on a pak tam měl deset dalších skutečných bláznů. A potřeboval si to nějak uklidit, a tak Šimkovičová je ministryně kultury, která skutečně devastuje slovenskou kulturu. To není moc inteligentní člověk, navíc opravdu nemá vkus. Její zásahy jsou hrozné,“ nenechal na ministryni nit suchou.

A pokračoval: „Ona už dokázala zničit Slovenskou národní galerii, vyměnila vedení národního divadla. Na čem se shodneme, byť mne to neoslovuje, že u nás máme rádi kroje a lidové písničky. To jsou masové záležitosti a ona systém subvencí znefunkčnila tak, že se některé folklórní festivaly, které mají účast mnoha desítek tisíc lidí, nebudou konat. Ne že by je nechtěla pořádat, ale ona to rozbila tak, že není kdo by dotace rozděloval, takže tyto věci vůbec nefungují. Nu a pak odmítá podporovat místní kulturu, jako jsou místní divadla. Asi nehrají podle jejích představ. Měly by možná hrát jen věci z devatenáctého století. Literaturu to také postihuje, právě proto, že se snižují peníze. Ona tam ale není navždy a fakt tak hodně vyčuhuje a štve tolik lidí, že určitě bude změna, protože provokuje i ty stávající voliče. My to ale přežijeme,“ uvedl povzbudivě Samo Marec.