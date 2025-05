Elitní policista a Spurný z Respektu společně drbali Zemana a Vrbětice

Několik desítek lidí nahlédlo do zákulisí tajných služeb a pozadí různých aktivit.

Je namístě obava z novinářů?

„To podle autora knihy přispělo k tomu, aby se na tiskové konferenci informovalo, protože věděli, že to Respekt vydá. Ten den, kdy měla být ta tiskovka, tak Hamáček a Babiš navštívili Miloše Zemana. Říkali mu informace, o kterých prezident do té doby neslyšel. Říkali, že to musí ven, protože to vydá Respekt. A prezident jim řekl, aby ty Vrbětice pustili ven. Šéf rozvědky začal pracovat na seznamu ruských špionů a agentů tajných služeb, kteří působili na velmi rozvětvené, velmi obsazené ambasádě v České republice. Udělali první seznam těchto lidí k vyhoštění. To, že ambasáda je plná agentů, kteří pracují nejen proti České republice, ale i sousedním zemím, třeba Německu a řadě dalších států západní Evropy. A nikdy se s tím tehdy nic neudělalo, i když tam bylo 120 lidí, z nichž určitě alespoň 35 bylo agenty,“ konstatoval Spurný.

Až spadne klec

Mazánek k tomu dodal: „Tyto osoby tady působily dlouhodobě. Čekali jsme, že sem přicestují, budou se pohybovat na území Evropské unie a my na ně vydáme zatykač. Proto jsme tlačili na vládu. Měli jsme ale ještě jinou rovinu, abychom třeba neohrozili jiné operace, které probíhaly v České republice. Politici slyší na tlak médií. Ti dva pánové z Vrbětic, to je už dnes známá jednotka 29155, která je nyní už přetransformovaná. Používá metody, které vidíme všude po Evropě. V té době jsme jejich metody ještě neznali. Byl tu případ Skripal, útok v Bulharsku. My jsme zjistili, že už jsme nějaký rok ve válce, aniž nám ji někdo vyhlásil. Někdo utvořil jednotku z vojenských specialistů. Jeden čas bylo hodně frekventované, proč máme v týmu lékaře. Protože víme, že lékaři znají léky, jedy, účinky biologických zbraní nebo jiných zbraní, které působí mimo střelné zbraně či nože. Jejich lidé prošli velmi tvrdým armádním výcvikem, válkou už jako členové speciálních jednotek nebo jsou to bývalí členové námořních jednotek.“

(Ne)pozornost

Spurný pokračoval: „Vrbětice jsou obrovský kontext, který sahá až do sedmdesátých a osmdesátých let. Do doby, kdy tu byla sovětská vojska, okupace a kdy tu už GRU působila. A ta měla skvělé kontrakty, které nikdy nepřestala využívat. Tihle lidé z jednotky 29155 jsou profesionálové, kteří umějí hybridní válku, získávání lidí, jsou mistři dezinformací. To překračovalo samotné Vrbětice a českou hranici a sahají do celé Evropy a v některých případech až do USA. To varování bylo velmi klíčové. Když měl Trump svůj první inaugurační projev, tak jsem si uvědomil, že se situace ve světě nezlepší, ale zhorší… Jsem rád za pomoc řady lidí z bezpečnostních institucí. Páteří knihy je důvodová zpráva, kterou zveřejňuje, proč ten případ řeší. Ta má 80 stránek a je plná informací ze světa tajných služeb, o kontaktech.“

Moderátor Martin Štorkán poznamenal, že prezident Zeman tuto práci veřejně zpochybňoval, „… říkal, že existuje několik vyšetřovacích verzí, a to muselo stěžovat práci.“

Mazánek stručně reagoval: „... je tady řada verzí, to nás nepřekvapuje. Pak jde o to, kdo to viděl, komu se to poslalo…“

Kámoši z Východu?

Moderátor se zeptal, v čem tedy tato ruská operace změnila Česko.

Investigativní novinář Spurný poznamenal: „Je to skutečnost, že Rusko je nebezpečné. Musím se vrátit k té ambasádě, která tady měla volné ruce k působení. Pod rouškou setkávání s přáteli armády, s kluby českého pohraničí a další spoustou organizací tady vytváří atmosféru dezinformačního podhoubí. Ten duben 2021 byl opravdovým zlomem, kdy jsme si uvědomili, že Rusko není a nebude přítelem. Zařadilo nás na seznam nepřátelských zemí, hned po USA.“

Mazánek: „Je tu spolupráce s Ukrajinou. Probíhá tam genocida nejvyššího rozsahu a Vrbětice jako by v tom zanikaly. Ty ruské skupiny dělají korupci, organizované loupeže a na tom pracují řadoví policisté. Takže se mění samotné vnímání. Je tady velký sousední stát, v jehož zájmu prostě jsme, a ten udělá cokoliv a je mu jedno, jestli to budou násilné operace, aby nás třeba i táhl do nárazníkové zóny, pokud nás tedy nedokáže získat. A to je změna v myšlení, která proběhla i u nás v útvaru, který do té doby se věnoval věcně špionážním opěracím, ale téměř jsme je nedělali.“

Klíčový Hrad

… ukázali jsme jim!

„Je to zpráva do zahraničí a otevírá se možnost široké spolupráce. V Německu věděli, že máme informace, a důvěřovali nám. Rusové pak budou více obezřetnější,“ vysvětloval přítomným Jaroslav Spurný. „Ono jim vlastně možná ani nevadilo, že byli odhaleni, ale to, co všechno víme. Oni si možná i dokonce přáli, aby se vidělo, že Skripala otrávili tihle dva jejich lidé. Že jsou nebezpeční a že se jich máme bát, na to oni kašlou. Ale nepočítali s tím, co se všechno odhalilo. To podcenili. Že se podařily odhalit jejich kontakty, způsoby komunikace, jak se scházeli. To je něco, co Rusy moc netěší. Když jsem psal o Dozimetru, který se stal tak před šesti lety, tak jsem popisoval vazby až do devadesátých let a až do doby JZD Slušovice a Čuby. Všechny informace, které souvisejí s Vrběticemi, s působením GRU, tak je to vzkaz Rusku, Putinovi.“

Mazánek uvedl: „Třeba se vědělo, že jeden ruský generál vlastní pozemky za Moskvou, to přece není běžné. A tam se jednotka cvičila. Jakékoliv odhalení je významné. Jaké používají série pasů. Tam se připravovali lidé v osmdesátých letech na vysazení sem v devadesátkách. Ještě tedy za Československa. A i když tu byl rok 1989, tak oni tu byli s nějakým krytím vysazeni. A najednou, po patnácti letech, provádějí nějaké operace. Tam je řada dalších souvislostí a my dokážeme, že to tak nefunguje. To je velmi důležité. U nás, v Rakousku, na Slovensku se připravovali na působení v Itálii nebo ve Francii.“

„Podstata zmiňované jednotky byla díky odhalením Vrbětic rozbita. Nemohli pak už dělat žádné akce, vědělo se, kdo tam je. Koho a kde verbují a tak dále. A Rusové musejí za obrovských peněz začít znovu, a to nějakou dobu trvá. Takže to znamená jisté bezpečí,“ uvedl Spurný.

Diskuse začíná

První dotaz z publika mířil na válku na Ukrajině, zda sem může přijít nějaká zločinecká organizace, „která zaseje semínko a za dvacet let zjistíme, že původně zločinecká organizace poroste dál. Neobáváte se toho?“

„Máme případy například z Polska. Je jasné, že takovíto lidé mohou přijít a usadit se. Ale na tom se pracuje,“ konstatoval Mazánek.

Spurný dodal: „Ruskojazyčné mafie, i ty ukrajinské, tady měly v devadesátých letech hodně velký ráj. Dnes tyhle skupiny využívají ruské tajné služby. U Ukrajinců ani tak nejde o mafie, ale spíše o gangy. Jednou mohou být určitým bezpečnostním rizikem.“

„Ty ukrajinské mafie se tu civilizovaly jako my. Byly to třeba pracovní agentury a z toho vyplývající ekonomická kriminalita. Samozřejmě že se mohou o něco pokusit, to jsou ty násilné metody z devadesátých let,“ konstatoval Mazánek.

„Ředitel BIS pan Koudelka byl šestkrát navržen,“ konstatoval jeden z přítomných posluchačů.

„Sedmkrát…,“ opravil jej Mazánek.

„A byl vždy odmítnut. Tam byl asi ten vztah k Rusku mezi nimi a jím. Ale muselo to mít i jiné příčiny. Proč byl tak zavile odmítán?“ dokončil svůj dotaz tazatel.

Markantní rozdíl

„Srovnejte britského gentlemana…,“ posteskl si šéf ÚOOZ.

„Jak bylo řečeno, pan šéf BIS má takové galantní vystupování. Vzpomeňme na novičok, kdy Miloš Zeman chtěl, aby se něco vypátralo, a pak samozřejmě nebyl spokojený se zprávou, protože nepřinesla, co očekával. Tohle odmítání poslušnosti bylo hlavním důvodem. Když jste šéfem kontrarozvědky BIS a na Hradě je prezident, který má poradce Martina Nejedlého, který otevřeně má na mobilu Putina, a víte, s kým se v Rusku schází, tak je to jasné. Proto se Hradu vedení BIS nelíbilo,“ odpověděl Spurný.

Dotaz muže středních let se zaměřil na zintenzivnění ruského působení. „Od roku 2017 se upozorňuje na vedení ruské hybridní kampaně a postupně se zdůrazňuje, že to graduje až do roku 2021.“

„Bylo tam působení na získávání agentů, informátorů, na aktivity ve veřejném prostoru. Od té doby se stav neustále prohlubuje,“ uvedl Michal Mazánek.

Zástupný problém zaúčinkoval

„Pro mne byla velká úleva, když jsem viděla, kolik lidí opustilo ruskou ambasádu, ale pro mne je pořád naprosto nepochopitelné, že tolik let jsme jich tady měli tolik. Dovedu si představit, že jsme jich měli takové množství, když byl prezident Zeman, ale to bylo i za prezidentů Klause a Havla, za různých premiérů a nepodařilo se,“ svěřila se přítomným žena středních let.

„Já jsem to do nástupu Putina poněkud podceňoval. Věnoval jsem se spíše příslušníkům KGB a GRU,“ vysvětloval publicista. „Bylo mi vysvětlováno, že když budeme reagovat, tak oni zeštíhlí naši ambasádu. Byť je tak šestkrát menší. Lidé se tam třeba starali o hroby českých vojáků a bylo tam spousta jiných činností. Šlo o to, že když tady je snížíme o třetinu, tak ruská strana bude reagovat podobně a těch pár Čechů to nezvládne. Myslím, že to do velké míry byla alibistická výmluva. Hovořilo se o obchodě a do tohoto se ministrům zahraničí nějak moc nechtělo. Až tak od roku 2014 se o tom hovořilo jako o bezpečnostním riziku. Vědělo se o tom, že ruští agenti tady působí, jezdí do Německa. Začalo se to měnit až v čase případu Vrbětice a na základě války na Ukrajině.“

Rusové si na volby brousí zuby

„Blíží se volby a i u nás a na Slovensku je velké množství hoaxů. Jsou v tom zapojeni ruští operativci?“ zeptal se mladší Slovák žijící v Česku.

Michal Mazánek jen stručně reagoval: „To nemůžeme komentovat…“