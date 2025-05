To ještě nikdo neudělal. Němcovou musel klidnit i Moravec

Václav Moravec v první hodině svých Otázek řídil diskusi senátorky Miroslavy Němcové z ODS, předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné, místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové ze Starostů a předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové.

Ta se hned v úvodu pořadu odmítla vracet k tomu, že se sociální demokraté a komunisté v rámci STAČILO! neshodli na spolupráci.

„V tuhle chvíli nejede vlak přes otázky o vystupování z NATO a z EU,“ zdůraznila Maláčová s tím, že v této bezpečnostní situaci považuje za nesmyslné zabývat se vůbec referendem o vystupování z EU a z NATO, i když k nim prý má ona osobně řadu výhrad. „Máme úplně jiné problémy, klesá životní úroveň, všechno je v Česku drahé… V tuhle chvíli se my chceme soustředit na domácí problémy,“ zdůraznila Maláčová.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté trochu kroutila hlavou nad Moravcem a konstatovala, že věnuje velkou pozornost SOCDEM a byla by ráda, aby se stejně intenzivně věnoval i jiným stranám.

„Česká politika potřebuje moderní levicovou stranu, proto se vám tak věnuji,“ sdělil Moravec Maláčové. A ujistil ji, že se stejně intenzivně věnuje i jiným stranám.

Když dostala prostor Konečná, zdůraznila, že konání referenda považuje za výsostně levicové téma, a trvá na tom, že by se taková referenda měla konat. A vedle toho by se měly řešit i ceny potravin a řada dalších věcí. Z levicového pohledu. Takto to vidí Konečná.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 11764 lidí

Když dostala slovo Němcová, začala Konečné připomínat její vlastní slova z roku 2018, že komunisté chtějí zničit kapitalismus, a připomínala, že komunisté drželi u moci jeho vládu Andreje Babiše (ANO).

„Vy nesete historickou vinu na všem, co se tady v České republice a bývalém Československu pokazilo, stále nesete historickou vinu a vy mě tady z ničeho nebudete školit,“ vmetla Němcová Konečné.

Když znovu dostala slovo Maláčová, znovu otloukla hnutí STAN kauzu Dozimetr. Maláčová má za to, že se s tím nevyrovnal ani předseda STAN Rakušan, který o šifrovaném telefonu tvrdil, že ho používaly děti na hraní.

„Prosím vás, netočte se tady na šifrovaném telefonu,“ žádala v tu chvíli Kovářová, která je přesvědčena, že hnutí STAN se s kauzou Dozimetr vypořádalo a další už je na soudu, který zatím nerozhodl.

„Šifrovaný telefon není normální. Je to znak organizovaného zločinu,“ trvala na svém Maláčová.

„Prosím, nepodsouvejte to,“ žádala Kovářová.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale Maláčová pokračovala ve slovním útoku.

„Ta kauza Dozimetr je děsivá. Spekuluje se tam o pěti mrtvých. Psala to např. Sabina Slonková v časopisu,“ nedala se zastavit Maláčová.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 13% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3450 lidí

Když opět dostala slovo Němcová, označila předsedu STAČILO! Daniela Sterzika, známého také jako Vidlák, za dezinformátora, který vedl kampaň i proti ní osobně, a pokud i v těchto letech komunisté říkají, že chtějí vést třídní boj, neznamená to nic menšího, než že chtějí v Česku nastolit peklo. Tak to vidí Miroslava Němcová.

„Věřím vašemu Vidlákovi, když říká, že vyhladí, on používá slovo vyhladí, všechny Havlovy příznivce,“ pokračovala Němcová.

Konečná okamžitě kontrovala, že mnozí Češi se dnes bojí, že volby nebudou férové, a o některých tématech se také obávají mluvit. „To je průzkum pro vaše Ministerstvo vnitra a je krutý vůči vaší vládě,“ rozjela se Konečná. Za neférovou považuje především korespondenční volbu, protože z jejího pohledu popírá tajnost.

Pokračovala, že v České republice demonstrovaly desítky tisíc lidí kvůli vysokým cenám energií, ale vláda tehdejší pětikoalice demonstranty popsala jako dezinformátory.

„Vy kdybyste toho Putina neměli, tak si ho musíte v tu chvíli vymyslet,“ pravila Kateřina Konečná.

„My Putina nepotřebujeme. My máme vás jako jeho zástupce,“ kontrovala okamžitě Němcová. A hned Konečnou žádala, aby se od Sterzikových slov o Havlových stoupencích distancovala.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 13% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3450 lidí

Evropa se podle jejího názoru stává v této válce neviditelnou, a pokud někdo bude schopen dojednat mír, bude to podle Maláčové 47. prezident USA Donald Trump.

Ruskou pozici ve vyjednáváních ponechala zcela stranou. „Mě situace v Rusku nezajímá, já ji nesleduji,“ pravila. Sleduje prý to, že na Ukrajině stále umírají lidé, a považuje za zásadní toto umírání zastavit.

Věra Kovářová připomínala, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ochoten přijmout dočasné příměří bez jakýchkoliv podmínek. Donald Trump volá po příměří. EU volá po příměří. „A jediný, kdo nechce příměří, je Vladimir Putin,“ shrnula situaci Kovářová.

Poukazovala na skutečnost, že Putin nechce zasednout k jednacímu stolu s Voolodymyrem Zelenským, a zdůraznila, že vidí v podstatě jedinou cestu, jak Putina k tomu stolu dostat. „Tak, že ho ‚vyhladovíte‘. A proto je dobře, že se připravuje další balíček sankcí,“ uvedla.

Konečná se pousmála, že sankce proti Rusku jen otevřou další možnosti Američanům, aby dál bohatli.

A v tu chvíli se ozvala Kovářová.

„Závidíte, že jo?“

Konečná zdůraznila, že nezávidí, jen prý válku na Ukrajině vidí jako proxy válku Ruska a Spojených států, což není válka Evropské unie a EU by se podle toho měla chovat. Tak to vidí Konečná, která dlouhodobě volá po zastavení vyzbrojování Ukrajiny, protože posílání zbraní nepomáhá dosáhnout míru. Příklad z Istanbulu podle Konečné ukazuje, že si obě válčící strany dokážou sednout k jednacímu stolu a dohodnout se na tom, že se setkají znovu.

Jedním dechem dodala, že ruská ekonomika roste o 4,2 procenta, zatímco německý růst je záporný. Tato čísla podle ní ukazují, komu sankce škodí.

„A bez USA je Ukrajina totálně ztracená. Když se vypnou satelity, když přestanou chodit zbraně, Ukrajina je ztracená,“ hřímala ve studiu Konečná a zdůrazňovala, že když se bude válčit dál, Rusové mohou dojít až do Kyjeva.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Němcová nabídla jiný pohled.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18332 lidí

„Nešiřte dezinformace,“ ohradila se Konečná.

Ale Němcová si trvala na svém.

„Zastali jste se Dominika Haška, když proti němu Rusko rozpoutalo mediální atak? Zastali jste se mě, když říkali, jaký zatykač na mě vydají a do jakého vězení mě dostanou? Zastali jste se mě, když se toto stalo na základě tweetu, který šířil váš Vidlák?“ rozčílila se Němcová.

„Pane moderátore, já jsem si vždycky myslela, že Otázky Václava Moravce jsou seriózní pořad, kde se lidé dozvědí, co chtějí. Ale paní Němcová tady lže, lže a lže,“ obořila se Konečná na Němcovou.

A vyčetla jí, že lidé spojení s ODS ji pronásledují a berou jí SPZ. „Tak si tady nehrajte na morální maják,“ žádala Konečná.

„Já si na nic nehraju,“ ohradila se Němcová. A trvala si na tom, že lidé jako Sterzik nebo Konečná svými kroky reálně vystupují jako proruští.

Konečná se bránila, že vystupuje pročesky.

Druhou hodinu debaty Moravec odstartoval zmínkou, že Česko začalo plnit cíl NATO a vydává na obranu to, co slíbilo už při vstupu do Aliance. Výrazně do obrany investují i Poláci a pak státy v Pobaltí. Vláda Petra Fialy počítá s tím, že výdaje na obranu dál porostou.

Kateřina Konečná konstatovala, že Česko nemá nakupovat předraženou armádní techniku. „Ty vojenské zakázky jsou jeden velký problém, a pokud si vláda zvyšuje výdaje na obranu na předražených zakázkách, abychom si splnili ta dvě procenta, tak to je hrůza,“ rozčilovala se Konečná.

Konstatovala, že Jana Černochová je ministryní obrany tři a půl roku roku a z pohledu Konečné jako členka vlády nedělá nic pro to, aby zbrzdila odchody vojáků z armády. Podle Konečné měla i kvůli tomu Černochová v pozici ministryně dávno skončit.

„Rakousko vydává jedno procento na zbrojení a je méně bezpečné? Já si to nemyslím. Tady se utrácejí nehorázné peníze a říká se, že není na důchodce… Tady se musí udělat důkladný audit, a to ne za poslední tři roky, ale za posledních dvacet let,“ pokračovala ve slovní kanonádě Konečná.

Česká armáda by podle ní měla bránit české území a měla by se zajímat také o situaci na hranicích, když Němci uzavírají hranice.

„Pokud budeme v Poslanecké sněmovně, tak budeme velmi křičet, aby k tomu auditu, nejen na obraně, ale speciálně na obraně, prostě došlo. My tady nakupujeme předražené útočné F-35, které jsou schopné nést jaderné zbraně. A pro koho to děláme?“ křičela ve studiu Konečná.

„To je korupce a rozhazování,“ přisadila si Maláčová.

Moravec dal poté slovo senátorce Němcové. A ta upozorňovala, že Švédové a Finové vstoupili do NATO, Poláci zvyšují výdaje na obranu výrazně, a to podle senátorky ukazuje, jak země EU vnímají bezpečnostní situaci

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 3% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9211 lidí

To je podle Maláčové důvod, aby z vlády byli odvoláni jak současný ministr průmyslu, tak ministr zahraničí.

„Dámy, musím říct, že s vámi je to tedy mimořádně složité. Já se nebojím téměř nikoho a ničeho, ale přeřvat vás dvě je mimořádně obtížné,“ vmetla Kovářová Maláčové s Konečnou. „Buďte už konečně zticha,“ žádala je poté důrazně.

Kovářová to vidí tak, že diplomatická jednání probíhají, ale jen se to neprobírá veřejně, což je v diplomatických kruzích obvyklé.

Konečná kontrovala, že po Česku snad běhají francouzští špioni, kteří tady zasahují do interní situace České republiky. „Vy jste za tři a půl roku nezvládli zajistit energetickou bezpečnost naší země,“ vmetla Kovářové Konečná s tím, že kupříkladu v roce 2028 a dál už bude Česko řešit kde brát energii.

„Vy od rána do večera řešíte Rusko a vůbec neřešíte situaci lidí v České republice,“ přidala se Maláčová.

Když dostala slovo Miroslava Němcová, konstatovala, že tato vláda Česko energeticky odstřihla od Ruska. „To je bezpečnostní pilíř, který budeme bránit,“ zdůrazňovala Němcová.

Konečná jí na to konto chtěla předat pohádky Petra Fialy.

Senátorka Němcová ukázala, co si o výtvorech z rukou Konečné myslí, když knížku ve studiu demonstrativně zahodila.

„Paní senátorko, vaše nenávist je veliká,“ glosovala postoj Němcové Konečná.

Moravec debatu končil.