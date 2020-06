Bylo mu blbě. Proč sem lezl? Nákaza na magistrátu má dohru. I ve Sněmovně. Vztek a nepochopení

reklama

Nákaza koronavirem, která se potvrdila u náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, způsobila ve středu značný poprask a hlavně silnou nervozitu ve Sněmovně. Hlubuček byl už v době nakažení několik hodin na zasedání rady hlavního města a poté měl údajně některý z radních navštívit Sněmovnu. Kromě toho dva poslanci, Jan Čižinský (STAN) a Patrik Nacher (ANO), jsou pražskými zastupiteli a oba se pondělního zasedání městské rady účastnili. Mají tak nařízenou karanténu, ve středu už na schůzi Sněmovny nebyli.

Patrik Nacher, poslanec a zároveň šéf opozičního klubu zastupitelů ANO na pražském magistrátu, redakci řekl, že na jednání seděl zhruba sedm metrů od náměstka Petra Hlubučka a během té doby i odešel a především se s ním nebavil. Riziko nákazy tak je nejspíš u něho nízké.

„Respektuji rozhodnutí a opatrnost či opatrnickost. Nejsem epidemiolog ani hygienik, ale vnímám to tak, že kontaktem s nakaženou osobou se nemyslí to, když někomu podáte ruku nebo s ním mluvíte, ale už to, že s ním jste určitou dobu v jedné místnosti a nemusíte na sebe ani promluvit. To je můj případ. Seděl jsem víc než šest metrů diagonálně na druhé straně místnosti a pokud jsme se potkali, tak na vteřinu, když jdete kolem na toaletu. Mám oficiálně karanténu do přespříštího pondělí. A lidí v karanténě je celkově dost proto, že to jednání probíhalo extrémně dlouho, nějakých sedm hodin, a situace byla dost nepřehledná. Jenže šlo o konfliktní zasedání, kdy se koalice hádala mezi sebou, a během různých pauz tvořili hloučky a mluvili blízko mezi sebou, což si už nevzpomenete, kdo se bavil s kým. Já a další opoziční předsedové klubů jsme byli celou dobu mimo, ve velké vzdálenosti úplně na jiné straně, což je podle mě nepřenosné. I přesto jsem si vykoledoval karanténu,“ řekl nám Nacher.

Jiří Pospíšil z TOP 09 je šéfem koaličního klubu zastupitelů a podle svých slov s Hlubučkem na jednání přímo nemluvil. ParlamentnímListům.cz Pospíšil řekl, že si karanténu „naordinoval“ ještě předtím, než ji dostal oficiálně. „Jsem doma na chalupě izolován. Od pana Hlubučka jsem byl nějakých sedm metrů, nemluvil jsem s ním, ale neumím to odhadnout,“ řekl pro PL.

ParlamentníListy.cz mluvily s několika dalšími účastníky pondělního jednání pražské městské rady. Všichni nám nezávisle na sobě sdělili jedno: Náměstek Petr Hlubuček prý pokašlával, nebylo mu viditelně úplně dobře, takže určité příznaky patrně měl už během jednání, ale přesto tam sedm hodin seděl. Že to na něm bylo vidět, byli námi oslovení účastnici přesvědčeni, s tím, že za to mohou dát ruku do ohně. Pouze si nepřáli být jmenováni, aby zabránili dalšímu vzájemnému osočování.

Pokud jde o Poslaneckou sněmovnu, ve středu odpoledne proto vedení zákonodárného sboru řešilo, jak se k situaci postaví. Nakonec došlo jen na doporučení nosit opět roušky. Oficiálně sice tato povinnost byla už před tím, ale většina poslanců, kromě pár výjimek, je nenosili. Na stole bylo i řešení z nedávné doby, aby se snížil počet poslanců o půlku kvůli větším rozestupům, a druhá půlka by šla domů. K tomu nakonec nedošlo, a některé zákonodárce to popudilo. Sněmovní lavice jsou totiž tak blízko u sebe, že rozestup mezi jednotlivými členy dolní komory Parlamentu není ani půl metru.

V rámci neformálních rozhovorů s naší redakcí se několik poslanců svěřilo, že se jim přístup vedení Sněmovny nelíbí. „Chápu, že nechtěli vyvolávat paniku, ale tohle je krajně nezodpovědné. Řada kolegů je v rizikové skupině, sedíme tu jak sardinky jeden na druhém. Dokud nebudou mít kolegové Nacher a Čižinský opakovaně negativní testy, mělo se přistoupit k dočasnému snížení přítomnosti v sále na půlku, abychom mohli sedět dále od sebe. Nechat to být sice může jako PR působit hezky ve smyslu, že se nebojíme a pracujeme, ale co když to někdo má a nakazíme se všichni? Ve výsledku by došlo nejen k totální paralýze Parlamentu, ale hlavně by šlo o hazard se zdravím nás všech,“ svěřil se nám poslanec z vládního tábora.

„Vondráček měl naléhat na šéfy klubů, abychom schůzi úplně přerušili. Čekání na negativní testy je totální kravina. Co když se v pátek dozvíme, že je někdo pozitivní? To už budeme nakažení všichni. Jasně, chtějí protlačit několik zákonů a spěchají na to, ale teď by snad všichni pochopili, že riziko je velké. Roušky nás tu poslední dobou nosilo jen pár. Všechny nás to sice už otravovalo, že tady vidíte, že při tak těsném a dlouhém kontaktu to smysl má. Říkal jsem ostatním, co sedí poblíž, že ještě není vyhráno, a tady to je. Nejde mi do hlavy, že ani hygiena nedoporučila schůzi přerušit a počkat na testy. Umíte si představit, že jde celá Sněmovna včetně zaměstnanců a jejich rodin do karantény? Byli tu i ministři a v úterý premiér. Mohlo by to ochromit stát. Jen spekuluju teďka, ale vyloučit to stále nemůžeme. Takhle nezbývá, než se modlit, aby kolegové, co už v karanténě jsou, měli opakovaně negativní testy,“ uvedl další z poslanců.

O nervozitě mezi mnoha poslanci informovala i jiná média. Jedni to zlehčují nebo spíše nechtějí navenek strašit a nadnášet katastrofické scénáře, druzí se naopak bojí. Důvodem je již zmiňovaná nulová vzdálenost mezi poslanci v lavicích v sále.

