Jak se množí liberálové?

Nedávno internetem proletěl rozhovor moderátorky Fialových setkání s občany, herečky Ivy Pazderkové. Zaznamenal jsem z něho akorát jednu zajímavost – herečka nechce děti. A to nikoliv proto, že bych se na rozhovor díval. Ale protože jsem viděl několik veřejných reakcí na toto oznámení.

„Zjistila jsem, že děti nechci. Chtěla jsem je, protože se říkalo, že je to jediné štěstí,“ říká herečka Iva Pazderková k tomu, že se jednoho dne probudila a jednoduše jí spadl kámen ze srdce, že děti nemá. Zpětně si uvědomuje, že rodinu chtěla ve chvíli, kdy byla nejméně… pic.twitter.com/lEZzZqm290 — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 3, 2025

Byly většinou radostné, ve stylu, že někdo jako Iva Pazderková by se stejně rozmnožovat neměl, případně že k žádné škodě nedojde. Není to poprvé, co jsem takové reakce viděl, bývají ty nejčastější u videí, kdy nějaká velice emancipovaná žena, většinou s několika tetováními a případným kroužkem v nose ospravedlňuje takové rozhodnutí třeba tím, že chce zachránit přelidněnou planetu. Stejně jako „Co je vám do toho, jestli se rozhodla mít děti nebo ne?“, které následují po nich. Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4710 lidí

Nehodlám se pohoršovat nad takovými reakcemi. Ale jedna věc je u nich podstatná – jsou mylné. Jsou samozřejmě případy, kdy jablko nepadá daleko od stromu. Několik za všechny: Ondřej Kolář, Filip Neruda, Jiří Dienstbier.

Ale lidé jako Iva Pazderková se nemnoží v postelích. Ale na univerzitách a v médiích, kde touhu po slávě a uznání za správné názory vštěpují novým generacím. V některých zemích jsou tím univerzity opravdu pověstné, například ve Spojených státech, kde zejména ženy s vyšším vzděláním drtivě volí demokraty. Koneckonců, koluje anekdota o západním boháči, který syna poslal na vzdělání do východní Evropy místo mnohem prestižnější Sorbonny. A když byl tázán proč, odpověděl, že nechce, aby se mu z univerzity vrátil salónní komunista.

Tito lidé si to dobře uvědomují a velice tíhnou ke vzdělávacím a mediálním profesím. Kompenzují si tak rodičovské pudy? Nebo prostě došli k tomu, že „vychovat“ cizí dítě je snazší než mít vlastní? Těžko říct, upřímnost u nich není silnou devízou. Jisté je, že se z nich stávají svého druhu reverzní kukačky, které možná nebudou šířit své geny, ale svůj pohled na svět určitě. A to jim stačí.

Proto bych doporučoval neslavit, když se lidé jako Pazderková v rozhovorech veřejně svěřují, jak se nehodlají rozmnožovat. Paradoxně se množí právě takovými rozhovory.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz.