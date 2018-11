ČNB dál zvyšuje sazby. Vlastní bydlení zřejmě bude ještě dražší

Centrální banka rozhodla o zvýšení úrokových sazeb na úroveň 1,75 oproti předcházející hladině 1,5 procenta. Teoreticky by to tak mohlo vést k tomu, že peníze ležící vám na účtu v bance se budou lépe zhodnocovat. Pocítí to však i lidé, kteří si budou chtít u banky peníze půjčit.

„Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,75 % a diskontní sazby na 0,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 2. listopadu 2018,“ napsala centrální banka v tiskové zprávě.

Stojí za zmínku, že za poslední dobu jde již o čtvrté zvýšení úrokových sazeb.

Psali jsme: Pápá. Klíčový státní úředník to hned po ránu zabalil a odstoupil Karel Gott: Sovětská okupace byla předem domluvená mezi velmocemi. My viníme jen SSSR, ale bylo to jinak. Nedělejme si iluze, kdo to tu řídí Zeman sklidil na Slovensku potlesk za slova o EU. A smích za vtip o sobě Český statistický úřad: Výroba masa se zvýšila, klesly ceny jatečných zvířat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp