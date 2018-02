ČR bude v případě turecké žádosti o vydání zadrženého Muslima jednat férově a zákonně, uvedl Stropnický

Stropnický zároveň odmítl byť i jen spekulovat o možnosti, že by Praha uvažovala o možnosti vyměnit dva české občany nyní vězněné v Turecku právě za Muslima. Turecký soud loni poslal na více než šest let Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase do vězení za spolupráci se syrskými Kurdy.

„Určitě nebudeme po telefonu s prominutím handlovat. U nás fungují jasná pravidla, jsme právní stát a rozhoduje to soud. V důsledku to může ještě rozhodnout ministr spravedlnosti. Ale to je vše,“ řekl Stropnický. Verdikt českého soudu o Muslimovi by přitom podle něj mohl padnout už v úterý. Rozhodnutí o vazbě je věcí soudů, extradiční žádost pak záležitostí soudů a Ministerstva spravedlnosti.

Turecká strana se na českou diplomacii kvůli Muslimovi obrátila v neděli. „Obdrželi jsme nótu, v níž nám byl oznámen záměr požádat o vydání Sáliha Muslima a zároveň v ní Turecko žádá o předběžnou vazbu,“ řekla v Praze mluvčí Ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Praha kvůli vývoji požádala v některých zemích o lepší ostrahu svých velvyslanectví, upozornil český ministr zahraničí. Nic dramatického se podle něj ale zatím neděje, případné protesty jsou pokojné a lidé jen před zastupitelskými úřady „dávají najevo svoji podporu Kurdům obecně“.

Muslima zatkla česká policie o víkendu na základě zatykače vydaného Interpolem na žádost turecké vlády. Ankara Muslima, který byl do loňska ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), zařadila před čtrnácti dny na seznam nejhledanějších teroristů. PYD je podle Turecka součástí turecké Strany kurdských pracujících (PKK), řazené k teroristickým organizacím. V tureckých médiích se objevuje pro obě organizace společná zkratka PYD/PKK.

MgA. Martin Stropnický ANO 2011

Ministr zahraničí v demisi

autor: nab