ČR povede v EU projekt týkající se elektronického boje

23. 1. 2019 18:50

Výcvik odborníků nebo vytvoření jednotky v oblasti elektronického boje by v budoucnu mohly být výsledkem projektu, který v rámci užší bezpečnostní a obranné spolupráce v EU povede Česká republika. Do projektu se zapojí Německo, jako pozorovatelé se do něj přihlásilo dalších pět zemí. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek.