ČSSD to schytává od Johany Hovorkové: Nechcete přijmout malé děti? A to si říkáte, že jste sociální?

Úvodem Hovorková zmiňuje to, čemu se předseda ČSSD Jan Hamáček už více než rok brání – tomu, aby Česká republika přijala několik desítek dětí bez doprovodu, které momentálně živoří v uprchlických táborech v Řecku. Dětí, které nemají rodiče ani žádné příbuzné, kteří by se o ně postarali.

Když se v Poslanecké sněmovně v uplynulém týdnu hlasovalo o tom, zda se otázka přijetí těchto dětí bude projednávat, vládní hlasovací mašinérie zabránila tomu, aby se bod vůbec dostal na program jednání. „Většina sociálních demokratů se zdržela, proti byl zástupce Ruské federace v této straně Jaroslav Foldyna, pro hlasoval jediný poslanec Roman Sklenák. Zjevně tedy jediný alespoň trochu sociální demokrat,“ přibližuje Hovorková.

Poukazuje i na případ, když server Seznam Zprávy přinesl sérii šokujících zpráv o tom, jak bylo zacházeno se seniory v domově, kde žili. „Kolik je asi v Česku lidí, kteří budou s noblesou Ladislava Špačka, srdcem Matky Terezy a za minimální mzdu utírat pokálené, dementní starce a stařeny, které jejich děti odložily do starobince, protože si musí užít života?“ napsal na svůj facebookový profil Petr Kajnar, jednička ČSSD pro krajské volby v Moravskoslezském kraji. „Tak tohle je sociální demokracie jako víno, co říkáte?“ nestačí se Hovorková divit.

„Není jasné, co se vlastně takovým členům ČSSD může honit hlavou. Janě Maláčové bychom rádi vzkázali, že je úplně jedno, kolik komu rozdá peněz, jelikož to jako svoje dílo vždy odprezentuje Andrej Babiš,“ pokračuje Hovorková. A dodává, že až se tedy jednoho dne bude mluvit o tom, jak je to možné, že byla definitivně zlikvidována politická strana se staletou tradicí, ČSSD bude učebnicový příklad, na kterém to pochopí všichni. „A bude to také jediná věc, kvůli které by dějiny měly znát Jana Hamáčka,“ uzavírá.

