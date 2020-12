ČT dělá rozdíly? Minář lepší než Klaus? Po včerejším sólu je zle

reklama

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 6978 lidí

Včera bylo představeno nové hnutí někdejšího šéfa Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře. Hnutí se jmenuje Lidé PRO a svůj čas na představení nového politického subjektu dostal Minář i v České televizi během pořadu Události, komentáře. Spojování opozice podle Mináře bohužel nestačí. „Můj cíl není, aby se opozice spojila, ale aby naše země prosperovala, nejen ekonomicky, ale i lidsky. Pořád se dívám na tři miliony lidí, kteří nechodí k volbám a zároveň na půl milionu lidí, kteří chtějí jít k volbám, ale nemají sympatie k žádné straně,“ uvedl s tím, že občané mají pocit, že politika je odtržena od lidí.

Právě tuto mezeru by chtěl v politickém spektru se svým hnutím zaplnit a lidem nabídnout alternativu. „Chceme to změnit, dovést do politiky nové lidi. Proto na to jdeme odspodu, tedy tehdy, když nám půl milionu lidí řekne, že to opravdu chtějí,“ doplnil lídr nového politického hnutí Lidé PRO, se kterým má spolupracovat i bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency international David Ondráček nebo náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek.

Vítá, že opozice spolupracuje, rýsující se dva volební bloky Piráti a Starostové a koalice Lidovci, ODS a TOP 09, to však nemusí být podle Mináře řešení na další čtyři roky. „I kdyby tyto koalice uspěly, je otázka, jestli vytvoří něco skutečně stabilního,“ upozornil na problém, že celá řada lidí ztratila důvěru v politiku jako takovou. Hnutí Lidé PRO bude otevřeno spolupráci s mnoha stranami. Nebojí se však toho, že svým vstupem do politiky roztříští opozici ještě více a naopak pomůže hnutí ANO, proti kterému bojuje? „My nebojujeme proti žádnému hnutí,“ pousmál se Minář a připomněl, že hlavní princip je nebýt proti ničemu, ale pro něco.

„Chceme oslovit lidi, kteří jsou zklamaní a které stávající opozice neoslovuje,“ zopakoval Minář, podle kterého by si stávající opozice měla položit otázku, proč vlastně tyto lidi neoslovuje. Lidi je třeba zapojit do procesu a najít společnou řeč. „Když se budeme hádat, země bude dále rozdělená a skončí to špatně,“ podotkl. Sám však Minář se vznikem svého hnutí oznamoval, že chce přebrat část voličů právě Andreji Babišovi. „Nechceme se speciálně zaměřovat na voliče hnutí ANO, ale budeme se zabývat tím, proč někteří volí hnutí ANO. Lidem je třeba naslouchat a nedělat z nich žádný blbce a koblihy,“ zmínil první úkol svého hnutí.

Je přesvědčen, že k voličům přichází s velmi zajímavou nabídkou. „Hnutí má zajímavá jména, pozitivní vize o zemi, kde se na nikoho nezapomíná,“ poukázal na hlavní problém české kotliny. „Velká část lidí má pocit, že třicet let po revoluci se na ně kašle, milion lidí je v exekuční pasti. Chceme to změnit, máme desítky kvalitních lidi, jako je Ondráček, Vyhnánek, kteří do toho půjdou, když lidé budou chtít,“ uvedl.

Na vznik hnutí reagovala spousta osobností napříč společností, ať šlo o novináře, analytiky či politiky. Ne všichni ovšem byli z této nové iniciativy nadšení. O tom jsme psali například ZDE.

Nyní však někteří politici, například poslanec a člen zastupitelstva magistrátu Hlavního města Prahy, Patrik Nacher (nestr. za ANO), poukazovali na dvojí přístup České televize. „Čekal jsem, jestli bude srovnání a je tu. Když před více než rokem vznikla Trikolóra, v Událostech, komentářích to tehdy komentovali jiní, zakladatelé pozváni nebyli. Když včera vznikla iniciativa Lidé PRO, šel to komentovat do UK přímo Mikuláš Minář,“ poukázal Nacher na twitteru.

Dvojí přístup @CzechTV. Čekal jsem, jestli bude srovnání a je tu. Když před více než rokem vznikla @volimtrikoloru, v Událostech, komentářích to tehdy komentovali jiní, zakladatelé pozváni nebyli. Když včera vznikla iniciativa Lidé PRO, šel to komentovat do UK přímo @MinarMikulas — Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 4, 2020

Nebyl jediný, komu se tento přístup nelíbil. Například uživatel s přezdívkou Ron Swanson, tedy s přezdívkou fiktivní postavy z amerického seriálu, se tázal, zda dostal někdo při zakládání strany takový prostor. „Všechny reklamní řeči, bez skákání do řeči, plný úsměvů jako teďka Minář na ČT?“ tázal se.

Dostal někdy někdo při zakládání strany takový prostor, všechny reklamní řeči, bez skákání do řeči, plný úsměvů jako teďka Minář na ČT? — Ron Swanson?? (@ronswansoncz) December 3, 2020

Anketa Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 2742 lidí

Další uživatel Jiří Kovanda sdílel Nacherův tweet a doplnil, že: „Když vznikla TOP 09, byly v jejich TV úplné orgie a mediální PR této kavárenské pidistrany.“

Novinář a bývalý člen Rady České televize Vratislav Dostál však tak příkrý s hodnocením nebyl. Prý abychom byli spravedliví, tak proč by měla ČT brát do vysílání každého přeběhlíka, který si založí novou stranu. Tím narážel na Nacherovu výtku, že zakladatelé Trikolóry do vysílání před rokem zváni nebyli. „Byť můžeme mít pochybnosti o novém politickém projektu, je prostě fakt, že Minář dokázal zaplnit Letnou jako nikdo druhý po listopadu 1989,“ doplnil Dostál.

Tak zase abychom byli spravedliví. Proč by ČT zvala každého přeběhlíka, který si založí novou stranu? Byť můžeme mít pochybnosti o novém politickém projektu, je prostě fakt, že Minář dokázal zaplnit Letnou jako nikdo druhý po listopadu 1989. https://t.co/iEuTlFZkVK — Vratislav Dostál (@VrataDostal) December 4, 2020

Historik Petr Blažek se též zastavil u nového projektu Mikuláše Mináře. Prý tohoto chlapce odhadl zcela přesně. „To bylo řečí, že maluji čerta na zdi a že spolupracovat na vytváření nové strany nebudou. Pro oba opoziční bloky to není dobrá zpráva, zejména pro Piráty a STAN. Ale i pro lidovce, na jejichž kandidátce byl zvolen Jan Čižinský za poslance. Chci vidět jediného voliče ANO 2011, který je podpoří. Zaplatím mu panáka podle jeho volby,“ vyzval Blažek. I přes Minářovy plamenné výzvy směřuje jeho pokus nikoliv k sjednocení opozice, ale naopak k jejímu dalšímu tříštění. Petr Blažek pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a je zástupcem ředitele zájmového spolku Centrum pro dokumentaci totalitních režimů.

Psali jsme: Nelži. Chudáčku. Nacher a Čižinský v sobě. A ve Sněmovně bitva o rozpočet

